Hem doğal antidepresan hem de hızlı bir şekilde kilo verdiriyor. İlacımızı bulduk sanırım :)

Sarı muzun pabucu dama! Deli gibi kilo verdiriyor

Hem doğal antidepresan hem de hızlı bir şekilde kilo verdiriyor. İlacımızı bulduk sanırım :)

1 / 8 Kırmızı muz Orijinal adı Red Dacca olan kırmızı muz, Güney Amerika ve Asya'da yetiştiriliyor

2 / 8 Kırmızı muz Sarı muza göre çok daha küçük boyutta. Kırmızı kabuğun yanı sıra mor kabukları da olabiliyor.

3 / 8 Kırmızı muz Pembe, kremsi bir yapısı olan muzun tadı ise hafif ahududu ve sarı muz karışımında. Ülkemizde genel olarak yetiştirilmiyor. Sadece hobi olarak yetiştirilen sayılı kişiler mevcut.

4 / 8 Kırmızı muz Muzun olgunlaştığını anlamanın yolu ise renginden geçiyor; ne kadar koyu ve kırmızıysa o kadar olgunlaşmış oluyor.

5 / 8 Kırmızı muz Gelelim faydalarına... Başta da söylediğimiz gibi; normal muza oranla çok daha fazla potasyum içermekte. Üstelik C vitamini bakımdan son derece zengin.

6 / 8 Kırmızı muz Sindirim sistemini düzenleyen kırmızı muz, kilo vermeyi de kolaylaştırıyor. Düzenli olarak kahvaltıda bir adet muz tüketen 30 kişi de uyguladığı beslenme sonucu kilo vermiş.

7 / 8 Kırmızı muz İçerdiği B6 vitamini sayesinde yorgunluğu ortadan kaldırıyor. Sinir sistemine de iyi gelen muz için tüketilen bölgede "doğal antidepresan" deniliyor.