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Sarı muzun pabucu dama! Deli gibi kilo verdiriyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.01.2018 13:57 | Son Güncelleme

Hem doğal antidepresan hem de hızlı bir şekilde kilo verdiriyor. İlacımızı bulduk sanırım :)

Hem doğal antidepresan hem de hızlı bir şekilde kilo verdiriyor. İlacımızı bulduk sanırım :)

Sarı muzun pabucu dama! Deli gibi kilo verdiriyor

Hem doğal antidepresan hem de hızlı bir şekilde kilo verdiriyor. İlacımızı bulduk sanırım :)

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Kırmızı muz

Kırmızı muz
Orijinal adı Red Dacca olan kırmızı muz, Güney Amerika ve Asya'da yetiştiriliyor
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Kırmızı muz

Kırmızı muz
Sarı muza göre çok daha küçük boyutta. Kırmızı kabuğun yanı sıra mor kabukları da olabiliyor.
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Kırmızı muz

Kırmızı muz
Pembe, kremsi bir yapısı olan muzun tadı ise hafif ahududu ve sarı muz karışımında. Ülkemizde genel olarak yetiştirilmiyor. Sadece hobi olarak yetiştirilen sayılı kişiler mevcut.
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Kırmızı muz

Kırmızı muz
Muzun olgunlaştığını anlamanın yolu ise renginden geçiyor; ne kadar koyu ve kırmızıysa o kadar olgunlaşmış oluyor.
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Kırmızı muz

Kırmızı muz
Gelelim faydalarına... Başta da söylediğimiz gibi; normal muza oranla çok daha fazla potasyum içermekte. Üstelik C vitamini bakımdan son derece zengin.
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Kırmızı muz

Kırmızı muz
Sindirim sistemini düzenleyen kırmızı muz, kilo vermeyi de kolaylaştırıyor. Düzenli olarak kahvaltıda bir adet muz tüketen 30 kişi de uyguladığı beslenme sonucu kilo vermiş.
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Kırmızı muz

Kırmızı muz
İçerdiği B6 vitamini sayesinde yorgunluğu ortadan kaldırıyor. Sinir sistemine de iyi gelen muz için tüketilen bölgede "doğal antidepresan" deniliyor.
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Kırmızı muz

Kırmızı muz
Şeker oranı düşük olduğu için şeker hastalarının beslenme planında yeri oluyor. Yemesi keyifli olan bu meyveden salata yapılıyor ve hatta unu bile elde ediliyor.
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Anahtar Kelimeler:
kırmızımuz yemek

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
kliosu ne kadar? nerde bulunur?
muzun genetiğini değiştirmişlerdir
millet sarısını yedi kırmızısı kaldi!!!
reklamın iyisi kötüsü olmaz tabi :D
Sarıları enjekte boyar satar bunlar
Sarısı bile yasak bana bobregim olmadığından kirmizisini nasıl yiyelim
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