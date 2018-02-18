Sarımsak ve limon ile siğillerinize elveda deyin

Yüz siğilleri olan kişiler tıraşa dikkat etmeli. Kanama, virüsün yayılmasına neden olur.

Siğillerin bulaşmaması için bu önlemleri alın;

Siğillerin tedavisi zordur ve zaman alıcıdır. Tedavi yöntemlerinden hiçbirinin de yüzde yüz garantisi yoktur.

Siğillerin nasıl seyir göstereceğini tahmin etmek mümkün değildir. Bazen yıllarca sabit kalabileceği gibi, sayıca artma da gösterebilir. Siğillerin tedavi edilmesi önemlidir. Tedavi edilmediği zaman virüs yayılacak ve tedavi etmek daha zor olacaktır.

Siğiller genellikle, vücudun boyun, el ve ayaklar, göz kapakları, göğüsler, koltuk altları gibi farklı bölgelerinde görülür.

Bacaklarında siğil olan kadınlar ağda yaptırmamalı.

Ellerinde, ayaklarında siğili bulunan kişiler manikürden, pedikürden kaçınmalı.

El siğilleri tokalaşma yoluyla yayılabileceğinden dikkatli davranmak gerekir.

Genital siğillerde tam olmasa bile prezervatifin koruyucu etkisi vardır.

Genital siğiller açısından HPV aşısı koruyucu özellik taşımaktadır. Mevcut siğilleri tedavi etmez, yeni virüs alınmasını engeller.

Bu yöntemle cilt probleminize elveda deyin

Siğillerin büyümesini önlemek önemlidir. Bu ev tedavisi, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve ilerde siğillerin büyüme olasılığını düşürmeye yardımcı olur.

Bu tedavi sarımsak-limon tedavisidir. Bir süre kullanıldığında, bu tedavi yara izi bırakmadan iyileşmeyi hızlandırmaktadır.

Her iki maddenin de güçlü aktif maddeleri vardır. Uygulandıktan sonra, bu ajanlar çeşitli mantar, virüs ve bakteri türlerinin büyümesini yok ederler ve tekrar olmasını engellerler.

Sarımsak-limon siğil tedavisini nasıl yapacağız?

Bu tedaviyi yapmak gerçekten çok kolaydır ancak sonuçları sağlıklı şekilde almak için her gün kullanılmalıdır.