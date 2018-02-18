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Sarımsak ve limon ile siğillerinize elveda deyin

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.02.2018 20:31 | Son Güncelleme

Siğiller can sıkıcı bir deri hastalığıdır. Siğiller genelde zararsız da olsalar, görüntüleri hoş görülmez. Siğillerden kurtulmak istiyorsanız size doğal ve sağlıklı bir tedavi önerebiliriz.

Sarımsak ve limon ile siğillerinize elveda deyin

Siğiller genellikle, vücudun boyun, el ve ayaklar, göz kapakları, göğüsler, koltuk altları gibi farklı bölgelerinde görülür.

Erken tedavi edilmeli

Siğillerin nasıl seyir göstereceğini tahmin etmek mümkün değildir. Bazen yıllarca sabit kalabileceği gibi, sayıca artma da gösterebilir. Siğillerin tedavi edilmesi önemlidir. Tedavi edilmediği zaman virüs yayılacak ve tedavi etmek daha zor olacaktır.

Kişiye göre tedavi

Siğiller, çeşitli şekilde tedavi edilmektedir. Seçilecek tedavi yöntemi hastanın yaşına, siğilin bulunduğu bölgeye, hastanın kozmetik beklentilerine göre değişmektedir.

Siğillerin tedavisi zordur ve zaman alıcıdır. Tedavi yöntemlerinden hiçbirinin de yüzde yüz garantisi yoktur.

Siğillerin bulaşmaması için bu önlemleri alın;

Çıplak ayakla yerlere basmayın.

Havuz, sauna, plaj, hamam gibi ortak kullanım alanlarında terliksiz dolaşmayın.

Başkalarının terliklerini giymeyin.

Başkalarıyla ortak eşya kullanmayın.

Yüz siğilleri olan kişiler tıraşa dikkat etmeli. Kanama, virüsün yayılmasına neden olur.

Bacaklarında siğil olan kadınlar ağda yaptırmamalı.

Ellerinde, ayaklarında siğili bulunan kişiler manikürden, pedikürden kaçınmalı.

El siğilleri tokalaşma yoluyla yayılabileceğinden dikkatli davranmak gerekir.

Genital siğillerde tam olmasa bile prezervatifin koruyucu etkisi vardır.

Genital siğiller açısından HPV aşısı koruyucu özellik taşımaktadır. Mevcut siğilleri tedavi etmez, yeni virüs alınmasını engeller.

Bu yöntemle cilt probleminize elveda deyin

Siğillerin büyümesini önlemek önemlidir. Bu ev tedavisi, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve ilerde siğillerin büyüme olasılığını düşürmeye yardımcı olur.

Bu tedavi sarımsak-limon tedavisidir. Bir süre kullanıldığında, bu tedavi yara izi bırakmadan iyileşmeyi hızlandırmaktadır.

Her iki maddenin de güçlü aktif maddeleri vardır. Uygulandıktan sonra, bu ajanlar çeşitli mantar, virüs ve bakteri türlerinin büyümesini yok ederler ve tekrar olmasını engellerler.

Sarımsak-limon siğil tedavisini nasıl yapacağız?

Bu tedaviyi yapmak gerçekten çok kolaydır ancak sonuçları sağlıklı şekilde almak için her gün kullanılmalıdır.

Malzemeler

1 diş sarımsak

Yarım limonun suyu

Yara bandı (eğer gerekiyorsa)

Kullanılışı

Sarımsakları hamur kıvamına gelene kadar ezin. Daha sonra yarım limonun suyunu karıştırın.

Malzemeler bir jel kıvamı alana kadar birkaç dakika bekleyin, sonra doğrudan siğile uygulayın.

Bu tedavinin gece boyunca çalışmasına izin vermek için, etkilenen bölgeyi bir yara bandı ile iyice kapattığınıza emin olun.

Ertesi gün cildinizi bol miktarda su ile durulayın ve iyice kurutun.

Siğili asla zorla çıkarmaya, yolmaya çalışmayın. Bu yaralanmalara ve enfeksiyona neden olabilir.

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sağlık yemek

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