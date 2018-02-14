Bu kadar önemli olan yiyecek ve içecek seçimi dikkat edilmezse seks yaşantınıza da zarar verebilir. Seksten önce istiridye kuş yuvası çorbası gibi yiyecekleri afrodizyak ürünleri tüketmeye çalışmalı ancak libido üzerinde olumsuz etkisi yapan bazı gıdalardan ise uzak durmalısınız. İşte seksten önce yememeniz gereken besinler;

Seks hayatını neredeyse bitiren 6 gıda

Yiyeceklerin günlük yaşantımız ve aktivitelerimiz üzerindeki etkileri tartışılmazdır. Seks hayatınızın da bu etkilerden uzak durması kaçınılmazdır...

1 / 7 Seksten önce bu besinlerden uzak durun Bu kadar önemli olan yiyecek ve içecek seçimi dikkat edilmezse seks yaşantınıza da zarar verebilir. Seksten önce istiridye kuş yuvası çorbası gibi yiyecekleri afrodizyak ürünleri tüketmeye çalışmalı ancak libido üzerinde olumsuz etkisi yapan bazı gıdalardan ise uzak durmalısınız. İşte seksten önce yememeniz gereken besinler;

2 / 7 Doymuş yağ açısından zengin gıdalar Hepimiz kızarmış yiyecekler özellikle de kızarmış patates ve tavuk nugget gibi besinlerden uzak durmanın zor olduğunu biliyoruz. Bunlar lezzetli yiyeceklerdir ancak doymuş yağ oranı yüksektir. Bu nedenle de damarları tıkayabilir, kan akışını etkiler ve kilo almanızı sağlar. Ayrıca sertleşme sorunu yaşamanıza da neden olabilir.

3 / 7 Soya bazlı gıdalar Tofu ve yüksek soya içeriğine sahip gıdalar testosteron ve sperm sayısını azaltabilir.

4 / 7 Tuz Tuz bakımından zengin yiyecekler kan basıncınızı artırıp libidonuzu düşürebilir.

5 / 7 Bitkisel yağlar Ohio’daki Columbus Erkek Kliniği’ne göre, bazı bitkisel yağlar çoklu doymamış yağlarda yüksektir. Bu da testosteron seviyelerinin ciddi bir düşüşe geçmesine neden olabilir.

6 / 7 Şeker Dr Brahmbhatt’a göre, şekerler işleme için insülin gerektirir. İnsülinin sürekli artması düşük testosteron seviyesiyle bağlantılıdır. Ayrıca vücutta şekere dönüşen ve kan şekeri seviyelerinin yükselmesine neden olan makarna gibi ağır karbonhidratlı gıdalardan uzak durmalısınız. Bu da pankreasın daha fazla insülin üretmesini sağlar.