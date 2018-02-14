YEMEK

Seksten önce bu besinlerden uzak durun

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.02.2018 23:51 | Son Güncelleme

Yiyeceklerin günlük yaşantımız ve aktivitelerimiz üzerindeki etkileri tartışılmazdır. Seks hayatınızın da bu etkilerden uzak durması kaçınılmazdır.

Bu kadar önemli olan yiyecek ve içecek seçimi dikkat edilmezse seks yaşantınıza da zarar verebilir. Seksten önce istiridye kuş yuvası çorbası gibi yiyecekleri afrodizyak ürünleri tüketmeye çalışmalı ancak libido üzerinde olumsuz etkisi yapan bazı gıdalardan ise uzak durmalısınız. İşte seksten önce yememeniz gereken besinler;

Seks hayatını neredeyse bitiren 6 gıda

Yiyeceklerin günlük yaşantımız ve aktivitelerimiz üzerindeki etkileri tartışılmazdır. Seks hayatınızın da bu etkilerden uzak durması kaçınılmazdır...

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Seksten önce bu besinlerden uzak durun

Seksten önce bu besinlerden uzak durun
Bu kadar önemli olan yiyecek ve içecek seçimi dikkat edilmezse seks yaşantınıza da zarar verebilir. Seksten önce istiridye kuş yuvası çorbası gibi yiyecekleri afrodizyak ürünleri tüketmeye çalışmalı ancak libido üzerinde olumsuz etkisi yapan bazı gıdalardan ise uzak durmalısınız. İşte seksten önce yememeniz gereken besinler;
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Doymuş yağ açısından zengin gıdalar

Doymuş yağ açısından zengin gıdalar
Hepimiz kızarmış yiyecekler özellikle de kızarmış patates ve tavuk nugget gibi besinlerden uzak durmanın zor olduğunu biliyoruz. Bunlar lezzetli yiyeceklerdir ancak doymuş yağ oranı yüksektir. Bu nedenle de damarları tıkayabilir, kan akışını etkiler ve kilo almanızı sağlar. Ayrıca sertleşme sorunu yaşamanıza da neden olabilir.
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Soya bazlı gıdalar

Soya bazlı gıdalar
Tofu ve yüksek soya içeriğine sahip gıdalar testosteron ve sperm sayısını azaltabilir.
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Tuz

Tuz
Tuz bakımından zengin yiyecekler kan basıncınızı artırıp libidonuzu düşürebilir.
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Bitkisel yağlar

Bitkisel yağlar
Ohio’daki Columbus Erkek Kliniği’ne göre, bazı bitkisel yağlar çoklu doymamış yağlarda yüksektir. Bu da testosteron seviyelerinin ciddi bir düşüşe geçmesine neden olabilir.
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Şeker

Şeker
Dr Brahmbhatt’a göre, şekerler işleme için insülin gerektirir. İnsülinin sürekli artması düşük testosteron seviyesiyle bağlantılıdır. Ayrıca vücutta şekere dönüşen ve kan şekeri seviyelerinin yükselmesine neden olan makarna gibi ağır karbonhidratlı gıdalardan uzak durmalısınız. Bu da pankreasın daha fazla insülin üretmesini sağlar.
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Alkol

Alkol
Alkolün güven artırıcı büyülü etkilerini biliyoruz. Ancak libidoyu gerçekten azaltabileceğini ve sertleşme sorununa neden olabileceğini de unutmayın. Bir kadeh içki seks moduna geçmenize yardımcı olabilir, ancak çok fazlası zararlıdır.
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Anahtar Kelimeler:
seks yaşam

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