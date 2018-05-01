Sıcak içecekler gırtlak kanseri yapıyor

Ülkemizde tüketilen sıcak içeceklerin başında çay gelir. Ancak çay, kahve ve sıcaklık üzerine yapılan araştırmalarda birçoğumuz için pek te hoş olmayan sonuçlar ortaya çıktı. arasında en çok tüketilençok tüketilen vazgeçilmez içeceklerimizdendir. Ancak son yapılan araştırmalar, çayla ilgili birçoğumuzu üzecek sonuçlar ortaya çıkardı. Araştırmalara göre, sıcak sıvı, yemek borusunun astarını tahriş ediyor ve iltihaplanmaya neden oluyor. Uzmanlar, sıcak içeceklerin birkaç dakika bekletildikten sonra tüketilmesinin daha sağlıklı olacağını belirtiyorlar. Yemek borusu kanser riskini 2 kat artıyor Sıcak içeceklerin fazla ve sık tüketilmesinin risk taşıdığını belirten Op.Dr. Talha Atalay, bu tür içeceklerin sigara ile birlikte tüketilmesinin yemek borusu kanserinde iki kat artış sağladığını belirtti. Özellikle sıcak çayın zararına dikkat çeken Atalay "Hemen hemen herkes günde en az 5 ila 10 bardak arasında çay ve kahve tüketiyor. Toplum olarak çayı seven ve özellikle de sıcak tüketmekten yanayız. İçtiğimiz sıcak içecekler boğazda ve yemek borusunda ciddi bir şekilde kronik hasara neden olarak, yemek borusunun etrafını tahriş edip, iltihaplanmaları ve zararlı hücrelerin daha hızlı çoğalmasına neden olmakta. Mutlaka ve mutlaka sıcak içecekleri bekletmeden içmemeliyiz" dedi.

Sıcak içmeyin Sıcak içeceklerin kanser riskini artırdığını, yemek borusu kanserlerinin en fazla 45-60 yaşları arasındaki kişilerde görüldüğünü belirten Op.Dr. Atalay, dünyada altıncı sırada yer aldığını söyledi. Atalay şunları söyledi: "Kilo kaybı, göğüs bölgesinde ağrı ve yanma, kusma, gıdaların ağza geri gelmesi, boyunda şişlik, ses kısıklığı, iştahsızlık, boğazda kanama, öksürük ve boğulma hissi, yutma güçlülüğü gibi şikayetleri olanların mutlaka bir uzman hekime başvurarak, endoskopik inceleme yaptırmaları şart. Çünkü erken teşhis çok önemli. Erken teşhiste en etkili yöntem cerrahi endoskopik değerlendirmedir. Lezyonun boyu, derinliği ve kitlenin total büyüklüğü tedavi seçimi için önemli. 7-8 santimetreden büyük tümörlerin komşu dokulara yayılma ihtimali oldukça fazla. Beslenme oldukça önemlidir. Gıdalardaki kanserojenler, çevre kirliliği gibi etkenler nedeniyle yemek borusundaki hücrelerde tahribat yapmaktadır. Böyle bir hasar karşısında yemek borusundaki hücreler kendini tamir eder ve tümör oluşumunu engeller. Ancak çok sıcak bir içecek alımında bu süreç baltalanır ve kendini tamir edemeyen hücreler karşımıza tümör olarak çıkabilir. Yemek borusu tıpkı cildimiz gibi skuamoz tip epitel hücrelerden oluşur. Ciddi yanıklar cildimizde nasıl yara izlerine neden oluyorsa, sıcak içecekler de yemek borumuzda hasar oluşmasına neden olabilir".

Kanser riskinde 5 kat artış tespiti Uluslararası çalışmalarda, ABD ve Avrupa'da çay 149 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda nadiren tüketiliyor ancak Türkiye, Rusya, İran ve Güney Amerika gibi yerlerde, oldukça sıcak içildiği belirlendi. Kanser riskini artırıyor İranlı bilim adamlarının yaptığı incelemeler de daha korkunç sonuçlar ortaya çıkardı. Araştırma, sıcak çayın yemek borusu kanserine neden olduğunu ortaya çıkardı. Ocaktan yeni alınmış sıcak içecekler boğazın dokusuna zarar veriyor ve kansere yakalanma riski 5 kat daha artıyor. Tahran Üniversitesi Tıp Bilimi araştırmacılar tarafından yürütülen araştırma British Medical Journal isimli tıp dergisinde yayınlandı. Araştırma kapsamında, 300 kanserli ve 571 kanser olasılığı yüksek kişilerin çay içme alışkanlıkları incelendi. Araştırma için gönüllü olan kişilerin neredeyse hepsi düzenli olarak siyah çay tüketen bireylerdi. Orta Doğu ülkelerindeki gırtlak kanseri oranının bu kadar yüksek olması sıcak çay tüketimi ile ilişkilendiriliyor. Çünkü bu ülkelerde sigara ve alkol çok az tüketiliyor. Ancak çay çok sıcak içiliyor.