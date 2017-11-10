Sigara içenlerin hayatını kurtarıyor: Datça macunu

Hiçbir kimyasal kullanmadan sigarayı bırakmak ister misiniz? İşte size en doğalın etkili bir karışım.

Son zamanlarda popüler olan bu karışım nedir?

Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenler için oldukça etkili bir karışımdır datça macunu. Doğal yapısıyla birlikte akciğerleri temizler ve düzenli kullanım sonucunda bağımlılıktan kurtarır.

Datça macunu, akciğer detoksu diye anılır. Bazı doktorların tavsiyeleri arasında bile yer alır.

Karışımın içinde yer alanlar;

Meyan kökü, acı badem, bal ve zencefil. Bu müthiş dörtlü akciğerlerdeki hasarı azaltıyor ve balgam söktürmeye yardımcı oluyor. Bunları gerçekleştiriken de bağımlılık seviyesini aşağıya çekiyor. Öksürüğü de unutmamak lazım, o lanet olası boğulurmuşcasına öksürmekleri de yok eden datça macunu...

Akciğerler üzüerinde oluşan tıkalı gözenekleri açan bu macun, nefes almanızı kolaylaştıracak. Üstelik doğal olduğu için de bir yan etkisi yok.

Datça macunu nasıl kullanılır?

Macunu bol su ile tüketmeniz gerekiyor çünkü etkisi bu şekilde daha yoğun oluyor. Böylelikle sigaranın zararlı etkilerinden çok daha çabuk kurtulmuş oluyorsunuz. Uzmanlar bu karışımın günde 2 defa kullanılmasını öneriyor. Tabii uzmanların size verdiği kullanım önerisi de son derece önemli.

Macunu ilk tükettikten sonra sigara içme isteğinde ciddi bir azalma olacak.

Bu karışım zinde olmanızı sağlayacak ve beyin fonksiyonlarınızı düzenli çalıştıracak.

Enerjinizi yükseltecek be daha rahat bir gün geçirmenize yardımcı olacak.

Not: Bu doğal karışımı kullanmadan önce muhakkak bir uzmana danışın. Macun ne kadar doğal olsa da içinde bulunan kaynağa karşı vücudunuzun bir tepkisi olabilir. Bu sebeple her ihtimali göz önünde bulundurmak gerekir.