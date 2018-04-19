Sigara kullanıyorsanız bu besin zararları yok ediyor

Bilim insanlarının sağlıklı yiyecekler konusunda yaptıkları araştırmalara en fazla konu olmuş besinlerin başında zerdeçal gelir. İçeriğinde, kurkumin benzeri bileşenler ve uçucu yağlardan oluşan mucizevi bileşenler bulunan zerdaçalın taze tüketilmesi daha yararlıdır. İşlendiğinde veya toz haline getirildiğinde bazı faydalı bileşenler ortadan kaybolur. Uzmanlar, günde 6-8 gram taze zerdeçal tüketmeyi tavsiye ediyor. 600 şifa kaynağı My Science Academy’nin bilgilerine göre 600’den fazla önleyici ve tedavi edici kullanımı tespit edilen zerdeçal özellikle kanser tedavisinde ilk akla gelen besinlerdendir. Zerdeçal deri, meme, prostat ve kalın bağırsak kanseri dahil çeşitli kanser tiplerine karşı korunmada yardımcı olup günümüzde tedavide destek olarak da kullanılmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır. Nikotinin ciğerlere verdiği zararı azaltır: Zerdeçal, sigara içenlerin ciğerlerinde görülen şişlikleri azaltır. Kemik sağlığında da önemli rolü bulunur. Kemik kırıklarının iyileşmesini hızlandırır: 2,5 cm'lik bir parça zerdeçal eklenmiş 1 bardak süt, 15 dakika kaynamadan pişirilir. Bu sütün içilmesi, kemik kırıklarının iyileşmesini hızlandırır.

Adet sancılarını azaltır. Zerdeçalın ağrı kesici ve antienflamatuar özellikleri, adet sancılarının azalmasında da etkilidir. Zerdeçal beyinde amiloid plaklarının oluşumunu engellerken iltihap önleyici özelliği ile beyin hasarını azaltabilir. Erkenden sofralarımızda yer vereceğimiz zerdeçal ileride beyin hastalığı görülmesinin engellenmesinde yardımcı olabilir. Tek başına veya beraberinde karabiber ile birlikte verildiğinde kan şekeri ve kan yağlarının düşürülmesine yardımcı olur. İnsülin direncinin azaltılmasıyla kan şekerlerinde de iyileşmeye destek olur. Zerdeçal sindirime yardımcı olan safra üretimini artırır. Egzama tedavisinde yardımcıdır, kaşıntıları azaltır. Nezle tedavisinde kullanılır. Antimikrobiyal: Açık yaralarınızda kullandığınız zerdeçal püresi, mevcut mikropları öldürüyor ve potansiyel mikroplar için bir bariyer görevi görüyor. Daha çok kadınları etkileyen hassas (spastik) bağırsak hastalığını yatıştıran zerdeçal, iltihabi bağırsak hastalıklarından ülseratif kolitin kontrol altına alınmasına yardımcı olur .

Mide ülserlerinin tedavisinde de yardımcı olabilir. Özellikle h. piloriye bağlı gastritte faydalıdır. Reflüye iyi gelir: Zerdeçal, mide asitlerini yatıştırıyor ve reflü ağrılarını dindirir. Ancak, tok karnına alınması gerekir. Aç karnına reflüyü tetikler. Mikrobik olmayan göz iltihabı biçimi olan üveitin destek tedavisinde de faydalı olabilir ve şikâyetleri azaltmaya yardımcı olur. Morfin içeren ilaçların yan etkilerini azaltır. İçerdiği kurkumin bileşiği ile iltihabi süreci önlemede fayda sağlayabilir. Zerdeçal ilerleyen yaşta eklem ağrılarının azaltılmasında yardımcı olabilir. Ağrı kesici ve yaraları iyileştirici: Stanford Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre zerdeçalın etkin maddesi "curcumin", ağrı kesici özelliklere sahip. Rendelenmiş zerdeçalı biraz suyla karıştırıp püre haline getirdikten sonra yanıkların ve kesiklerin üzerine sürebilirsiniz. Zerdeçal kalp ve damar sağlığını destekler. Damar kireçlenmesine neden olan kötü kolesterol olan LDL’ nin düşürülmesine destek olur. Çağımızın salgın hastalıkları arasında olan şişmanlık, insülin direnci ve metabolik sendromu olanlarda faydalıdır.