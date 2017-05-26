Sigarayı Hemen Bırakmanıza Yardımcı Olacak 10 Bitki

1 / 10 Sarı kantaron Sarı kantaron otunun olumlu bir zihinsel tutum oluşturmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Nikotin yoksunluğu, ruh hali değişimlerine, kaygıya ve sinirliliğe neden olabilir. Sarı kantaron otu ise sigarayı bırakmanızın ilk safhalarında size bu alanlarda yardımcı olur.

2 / 10 Siyah yılankökü Siyah yılankökü bitkisinin gerginliği ve kaygıyı gidermeye yardımcı olan yatıştırıcı bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Eğer sigarayı bırakmaya çalışırken kendinizi sinirli, huzursuz ve gergin hissederseniz, siyah yılankökünü deneyin.

3 / 10 Aslan kuyruğu Aslan kuyruğu, zihni sakinleştirmeye ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olan yatıştırıcı bir etki yapar. Doğal bir sakinleştirici olup kişi sigara içme isteği duyduğunda bu isteğin, yatıştırmaya yardımcı olur.

4 / 10 Nane Nane bitkisi, birçok kişide sigarayı bırakınca ilk zamanlarda oluşabilen mide bulantısını dindirir. Nane aynı zamanda kaygıyı ve gerginliği hafifletir ve nikotin yoksunluğuna bağlı oluşabilecek baş ağrısını dindirmeye yardımcı olur.

5 / 10 Kore ginsengi Kore ginsengi, enerjiyi artıran ve vücudun stresle başa çıkmasını kolaylaştıran bir bitkidir, ve sigaranın bırakıldığı ilk zamanlarda oluşabilen yorgunluğu ve gerginliği azaltır. Ginseng aynı zamanda vücut sistemlerini dengeleyerek vücudun nikotin yokluğuna uyum sağlamasına yardımcı olur.

6 / 10 Kedi otu Kedi otu, genelde kaygı, stres ve uykusuzlukla mücadelede kullanışan yatıştırıcı bir ottur. Çoğu kişi, sigarayı bıraktığı ilk zamanlarda kaygı ve uyku sorunları yaşar. Kedi otu ise kasları gevşetmeye yardımcı olur.

7 / 10 Kaygan karaağaç Kaygan karaağaç bitkisi, sindirim sistemini yatıştırmaya yardımcı olur. Sindirime bağlı rahatsızlıklar genelde nikotin yoksunluğunun belirtilerinden biridir. Kırmızı karaağaç ise toksinleri ve yabancı maddeleri vücuttan atarak akciğerleri temizlemeye yardımcı olur.

8 / 10 Zufa otu Zufa otu, kaygıyı hafifletmeye yardımcı olmasıyla meşhur bir ot olup, sigarayı bırakma nedeniyle bazan görülebilen histerileri yatıştırır. Diğer taraftan, akciğerlerde oluşmuş olan mukus tıkanıklığını temizlemeye yardım eder.

9 / 10 İde otu (Takke çiçegi) Nikotin maddesi vücutta endorfin salınımını tetikler. Sigarayı bırakınca vücut endorfin hissini arar. Kaside otu ise, vücudun daha fazla endorfin üretmesine yardımcı olan bileşenler içerir. Kaside otu aynı zamanda kaygıyı azaltır ve merkezi sinir sistemini yenilemeye yardımcı olur.