Kendi mutfağınızda siğillerle mücadele edeceğinizi biliyor muydunuz? Bu 4 reçete hem doğal hem de iyileştirici özelliğe sahip...

Siğil problemini kökünden çözen 4 farklı reçete

Kendi mutfağınızda siğillerle mücadele edeceğinizi biliyor muydunuz? Bu 4 reçete hem doğal hem de iyileştirici özelliğe sahip...

1 / 5 Bu şifalı tarifler siğillerinizi sonsuza kadar yok edecek Bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ortaya çıkan siğiller,cilt hücrelerinin normal olmayan bir şekilde büyümesine sebeptir. Görüntü olarak rahatsız edici siğiller çoğu zaman ağrı yapar ve hatta bulaşıcı bile olabilir. Önlem almak için geç kalmayın!

2 / 5 Sarımsaklı limon reçetesi Sarımsağın antiviral etkisiyle limonun asidi birleşimi ortaya onarıcı bir yöntem çıkıyor. Bu tarif siğilleri yok eder ve yayılmasını önler. Malzemeler: 1 diş sarımsak ve 10 ml limon suyu. Ezdiğiniz sarımsağı limon suyu ile karıştırın. Siğil üzerine uygulayın ve 40 dakika bekletin. Ardından suyla yıkayın. Siğiller geçene kadar her gün uygulayın.

3 / 5 Karbonat ve Hindistan cevizi suyu reçetesi Bu karışım ölü hücreleri yok eder ve antiviral özelliğe sahiptir. Bir çorba kaşığı karbonatı ve 15 gram hindistan cevizi suyunu karıştırın. Karışımın kremsi bir hal almasını sağlayın. Kremi siğilin üzerine sürün ve yaklaşık 5 dakika kadar o bölgeye masaj yapın. 30 dakika beklettikten sonra yıkayın. Siğil geçene kadar her gün uygulayabilirsiniz.

4 / 5 Aspirin ve yoğurt reçetesi Bu karışım cildinizi temizler ve cildin pH dengesini korur. Üç adet aspirini toz haline getirin. Daha sonra 2 yemek kaşığı yoğurt ile aspirin tozunu karıştırın. Karışımı siğillerin üzerine uygulayın ve 30 dakika bekletin. Ardından sıcak suyla durulayın.