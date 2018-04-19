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Şimdi moda oldu: Kanlı tamponları böyle yiyorlar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.04.2018 14:16 | Son Güncelleme

Görüntüsü sizi iğrendirebilir bu üretim inanılmaz güzel bir amaca hizmet ediyor.

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Şimdi moda oldu: Kanlı tamponları böyle yiyorlar

Görüntüsü sizi iğrendilebilir bu üretim inanılmaz güzel bir amaca hizmet ediyor.

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Onlara tampon makaron diyorlar

Onlara tampon makaron diyorlar
Tampon şeklinde tasarlanan makaronlar ilk olarak insanlarda olumsuz bir düşünce yaratsa da asıl amaç kadınların regl dönemi hakkında utangaç ve çekingen davranmalarının önüne geçmek .
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Satın alınan makaronların geliri; düşük bütçeli kadınlara, mültecilere ve sığınmacılara bağışlanıyor.

Satın alınan makaronların geliri; düşük bütçeli kadınlara, mültecilere ve sığınmacılara bağışlanıyor.
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Taze bir şekilde üretilen makaronların birden çok çeşidi mevcut: Vanilyalı, ahududulu ve gül aromalı olacak şekilde üretiliyor.

Taze bir şekilde üretilen makaronların birden çok çeşidi mevcut: Vanilyalı, ahududulu ve gül aromalı olacak şekilde üretiliyor.
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OhLaLa markasının piyasaya sürdüğü makaronların bir diğer amacı da kadınlara eğlenceli bir şekilde yiyecek ortaya koymak ve sunmak.

OhLaLa markasının piyasaya sürdüğü makaronların bir diğer amacı da kadınlara eğlenceli bir şekilde yiyecek ortaya koymak ve sunmak.
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OhLaLa kurucusu Meredith O Shaughnessy'nin açıklaması şu şekilde: " OhLaLa her zaman kadınlara neşeli bir hizmeti hedefliyor."

OhLaLa kurucusu Meredith O Shaughnessy'nin açıklaması şu şekilde: " OhLaLa her zaman kadınlara neşeli bir hizmeti hedefliyor."
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Ve sözlerine şu şekilde devam ediyor: "'Dünyanın ilk tampon macaro'larını en çok ihtiyacı olan kadınlara geri vermek için yarattık. Kanlı İyi Dönem ile ortaklık kurarak, farkındalığı arttırıyoruz ve sığınmacılara dönem sonu yoksulluğuna yardım edecek malzemeleri sağlarız."

Ve sözlerine şu şekilde devam ediyor: "'Dünyanın ilk tampon macaro'larını en çok ihtiyacı olan kadınlara geri vermek için yarattık. Kanlı İyi Dönem ile ortaklık kurarak, farkındalığı arttırıyoruz ve sığınmacılara dönem sonu yoksulluğuna yardım edecek malzemeleri sağlarız."
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Tampon makaronlar

Tampon makaronlar
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Tampon makaronlar

Tampon makaronlar
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Anahtar Kelimeler:
tampon makaron

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