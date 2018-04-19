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Şimdi moda oldu: Kanlı tamponları böyle yiyorlar
Görüntüsü sizi iğrendilebilir bu üretim inanılmaz güzel bir amaca hizmet ediyor.
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Onlara tampon makaron diyorlar
Tampon şeklinde tasarlanan makaronlar ilk olarak insanlarda olumsuz bir düşünce yaratsa da asıl amaç kadınların regl dönemi hakkında utangaç ve çekingen davranmalarının önüne geçmek .
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Satın alınan makaronların geliri; düşük bütçeli kadınlara, mültecilere ve sığınmacılara bağışlanıyor.
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Taze bir şekilde üretilen makaronların birden çok çeşidi mevcut: Vanilyalı, ahududulu ve gül aromalı olacak şekilde üretiliyor.
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OhLaLa markasının piyasaya sürdüğü makaronların bir diğer amacı da kadınlara eğlenceli bir şekilde yiyecek ortaya koymak ve sunmak.
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OhLaLa kurucusu Meredith O Shaughnessy'nin açıklaması şu şekilde: " OhLaLa her zaman kadınlara neşeli bir hizmeti hedefliyor."
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Ve sözlerine şu şekilde devam ediyor: "'Dünyanın ilk tampon macaro'larını en çok ihtiyacı olan kadınlara geri vermek için yarattık. Kanlı İyi Dönem ile ortaklık kurarak, farkındalığı arttırıyoruz ve sığınmacılara dönem sonu yoksulluğuna yardım edecek malzemeleri sağlarız."
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