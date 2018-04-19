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Şimdi moda oldu: Kanlı tamponları böyle yiyorlar

Görüntüsü sizi iğrendilebilir bu üretim inanılmaz güzel bir amaca hizmet ediyor.

1 / 8 Onlara tampon makaron diyorlar Tampon şeklinde tasarlanan makaronlar ilk olarak insanlarda olumsuz bir düşünce yaratsa da asıl amaç kadınların regl dönemi hakkında utangaç ve çekingen davranmalarının önüne geçmek .

2 / 8 Satın alınan makaronların geliri; düşük bütçeli kadınlara, mültecilere ve sığınmacılara bağışlanıyor.

3 / 8 Taze bir şekilde üretilen makaronların birden çok çeşidi mevcut: Vanilyalı, ahududulu ve gül aromalı olacak şekilde üretiliyor.

4 / 8 OhLaLa markasının piyasaya sürdüğü makaronların bir diğer amacı da kadınlara eğlenceli bir şekilde yiyecek ortaya koymak ve sunmak.

5 / 8 OhLaLa kurucusu Meredith O Shaughnessy'nin açıklaması şu şekilde: " OhLaLa her zaman kadınlara neşeli bir hizmeti hedefliyor."

6 / 8 Ve sözlerine şu şekilde devam ediyor: "'Dünyanın ilk tampon macaro'larını en çok ihtiyacı olan kadınlara geri vermek için yarattık. Kanlı İyi Dönem ile ortaklık kurarak, farkındalığı arttırıyoruz ve sığınmacılara dönem sonu yoksulluğuna yardım edecek malzemeleri sağlarız."

7 / 8 Tampon makaronlar