YEMEK

Şirin ve Muzip Adetlerimizin En Tatlısı: Damat Tepsisi

Şirin ve Muzip Adetlerimizin En Tatlısı: Damat Tepsisi

Şirin ve Muzip Adetlerimizin En Tatlısı: Damat Tepsisi

Güneydoğu ve Doğu illerimizin en tatlı evlilik adetlerinden birisi olan “damat tepsisi” pek çok şakaya konu oldu. Üstüne sayısız şakalar yapılan bu tepsiyi daha yakından tanımak için sabırsızlanıyoruz!

Konudan hiç haberi olmayanlar için damat tepsisini anlatalım

Damat tepsisi, düğün gecesinde gelin ve damat odalarına uğurlanırken baklava ve diğer tatlılarla donatılarak genç çifte sunulan tepsiye verilen isim. Ancak bu adet her yerde aynı şekilde uygulanmıyor. Bazı yörelerde damat tepsisi düğünden bir gün sonra verilirken, bazı yörelerde de düğünden bir gün önce veriliyor.

İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde damat tepsisini götürmek gelinin kız kardeşlerine verilen bir görevken, bazı illerde bu görev damadın arkadaşlarına düşüyor. Damat tepsisinin verilme sebebi hakkında türlü çeşitli espriler İnternette dolaşa dursun, asıl sebep Anadolu insanının mutlu bir evliliğe verdiği önemi göstermektedir.

Evlilik tatlı başlayıp, tatlı devam etsin...

Şimdi, tepsi böyle afrodizyak etkisi yaratan tatlılarla dolu olunca insan pis pis sırıtmadan edemiyor, evet. Ancak durum sandığınız gibi değil. Tatlı dolu bu tepsinin amacı, genç çiftin ilk gecelerinde tatlı yiyip, tatlı konuşmalarını sağlamak. Tabii tatlıları yedikten sonra konuşmanın nasıl bir tonda olacağı üç aşağı beş yukarı tahmin edilebilse de, bunun tepsinin verilme sebebiyle bir alakası yok. Türk ailesindeki torun sevgisi hesaba katıldığında, damat tepsisinin büyükler tarafından en sevilen geleneklerden birisi olduğuna şüphemiz yok.

Genç çiftlerin ilk gecelerinde hararetli sohbetler yapmalarına sebep olan bu tepsinin içinde yok yok!

Görenlerin, “Damat hepsini yemese bari” diye iç geçirmelerine sebep olan, lezzetiyle olduğu kadar estetik görüntüsüyle de kalpleri çalan bu tepsinin içinde başta baklava, bülbül yuvası, Antep sarma ve billuriye gibi yöresel tatlılar var.

Tatlılara Antep fıstığı, badem, fındık gibi kuru yemişler eşlik ediyor. Tabii ki her damat tepsisinin muhteviyatı birebir aynı değil. Ancak hepsinin ortak özelliği yapıldığı yörenin meşhur ve enerji veren şerbetli tatlılarını içermesi.

Tepsinin içindekilere yakından bakacak olursak…

Fazlasıyla göz alıcı desenlerin oluşturulduğu meşhur tatlıların ve çerezlerin listesini sunmadan olmaz.

Baklava

Ustaların elinden çıkan, bol cevizli ve Antep fıstıklı baklava olmadan bir damat tepsisi düşünmek imkansız. Damat tepsisindeki baklava tek başına bile önemli bir enerji kaynağı!

Bülbül yuvası

İç dolgusunda ceviz bulunduran bu tatlının üstüne yöreye göre fındık veya Antep fıstığı ekleniyor. Bazı yörelerde yapılan bülbül yuvası hayli bir büyük olsa da, damat tepsisine konanlar genelde lokmalık ebatta.

Antep sarma

Nasıl desek, onu yeşilinden tanırsınız! Görür görmez çaktırmadan tepsidekilerin hepsini yeme isteği uyandıran bu tatlı insanı Antep fıstığına doyurur. Kim bilir kaç tane genç çiftin ilk kavgası damat tepsisine konan Antep sarma paylaşımı yüzünden oldu.

Billuriye

Kadayıf ve fıstık ile yapılan bu tatlı, bazı tutkunlarına göre uçak yakıtı olarak da kullanılabilir. Bu görüş bile verdiği enerjiyi anlatmaya yeter. Billuriye olmaksızın yapılan her damat tepsisi eksiktir!

Katmer

Gaziantep’te yapılan damat tepsilerinde bulunan önemli bir tatlıdır. Katmer de Gaziantep’e has lezzetlerden birisidir ama nedense baklava ve Antep sarma kadar bilinmez. Biz söyleyelim de, yarın öbür gün, “Al bakalım damat, bu da tepsin hehehe” dediklerinde “E, bunun katmeri yok” diye itiraz etmek aklınıza gelsin.

Çerezler

Damat tepsisinde tatlıların arasında döşenen çerezler kendilerine has renkleriyle albenisi yüksek tasarımların oluşmasını sağlıyor. Tepsiye eklenen başlıca çerezler Antep fıstığı, fındık, badem, kuru kayısı, kuru incir ve ceviz. Afrodizyak etkisi nedeniyle havuçtan yapılan cezeryenin de eklendiği tepsiler var.

Zaman zaman görülen renkli şekerlemeler son dönemde eklenmeye başlanmış olup, geleneksel damat tepsisinde bulunmaz.

Kelimenin tam anlamıyla patladı gitti!

Damat tepsinin tanınmasıyla sosyal medyanın gündemine düşmesi bir oldu. İnternet kullanıcıları bu geleneğin yaptığı muzip çağrışımdan yola çıkarak inanılmaz şakalar yaptı.


aliaktasch

AlperrGuler

EretnaBeyi

gokhanyucel

gultenacer

muptezelpenguen

marjinalkezban

Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

En Çok Okunanlar

1 Bu balık bir başka: Görüntüsüyle herkesi şok eden penis balığı Bu balık bir başka: Görüntüsüyle herkesi şok eden penis balığı
2 En hızlı kilo verdiren lahana çorbası diyeti! Nasıl pişirilir, nasıl uygulanır? En hızlı kilo verdiren lahana çorbası diyeti! Nasıl pişirilir, nasıl uygulanır?
3 Balığı bolca yiyin ama bu şekilde değil... Balığı bolca yiyin ama bu şekilde değil...
4 Kokarsa koksun deyin ve mutlaka bu çorbayı için! Etkilerine inanamayacaksınız Kokarsa koksun deyin ve mutlaka bu çorbayı için! Etkilerine inanamayacaksınız
5 Mideye dikkat: Farklı kültürlere ait en garip yiyecekler! Mideye dikkat: Farklı kültürlere ait en garip yiyecekler!
6 Berna Laçin ile Meşhur Olan GAPS Diyeti Nedir? Nasıl Uygulanır? Berna Laçin ile Meşhur Olan GAPS Diyeti Nedir? Nasıl Uygulanır?

Haftanın En İyileri

1 Yumurta diyetiyle 14 günde 6 kilo verme garantisi Yumurta diyetiyle 14 günde 6 kilo verme garantisi
2 Daha önce ne duyduk ne gördük: Dünyanın en enteresan 10 meyvesi Daha önce ne duyduk ne gördük: Dünyanın en enteresan 10 meyvesi
3 Yeşim Ceren Bozoğlu'nun zayıflama sırrı bu çayda gizli Yeşim Ceren Bozoğlu'nun zayıflama sırrı bu çayda gizli
4 Günde 2 kaşık yiyerek vücuttaki tüm zehiri atın Günde 2 kaşık yiyerek vücuttaki tüm zehiri atın
5 Dikkat! Yılda on binlerce kişinin ölümüne sebep oluyor! Dikkat! Yılda on binlerce kişinin ölümüne sebep oluyor!
6 Gılgamış'ın Aradığı Ölümsüzlük Bitkisi Türkiye'de Bulundu! Gılgamış'ın Aradığı Ölümsüzlük Bitkisi Türkiye'de Bulundu!
Tarifler

Yemesi sevap: Fırında kestane tarifi

Keşfet

Doğru tüketilmezse zararları da var! Kalıcı hasar bırakabilir

Tarifler

Anne Eli Değmiş Gibi: Su Muhallebisi Tarifi

Keşfet

Aman dikkat: Bu yiyecekler kısırlığın en büyük sebebi!

Keşfet

Sonsuza kadar zayıf kalmak mı istiyorsunuz! İşte püf noktaları

Keşfet

Kokarsa koksun deyin ve mutlaka bu çorbayı için! Etkilerine inanamayacaksınız

Keşfet

Mideye dikkat: Farklı kültürlere ait en garip yiyecekler!

Keşfet

porsiyonu 7,5 lira! içen bir daha içiyor, talebe yetişilemiyor

Keşfet

Yumurta diyetiyle 14 günde 6 kilo verme garantisi

Keşfet

Tüketildiğinde zehirleme ihtimali yüksek olan 10 gıda

Keşfet

Astım ve bronşit için doğal reçete veriyoruz!

Keşfet

"Mango ağzı neden kaşındırır?" İşte arkasındaki ilginç neden

Keşfet

Hamsiyi kılçığı beraber yiyin! Neden mi?

Keşfet

Dişlerinizi güvenle göstermenize yardımcı olacak 9 yiyecek

Tarifler

Yemeğe Hafif Bir Dokunuş: Elmalı Kereviz Salatası