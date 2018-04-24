Siyah mucize her mutfağa girmeli: Kanserin devası onda

Daha önce duymayanlar için beluganın yani siyah mercimeğin faydalarından bahsedeceğiz. Adeta doğanın armağanı olan belugayı mutfağınızdan eksik etmemeniz için birçok sebebiniz var!
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Kaybettiğiniz enerjiyi vücudunuza geri kazandıran siyah mercimek, tam bir karbonhidrat kaynağıdır. Karbonhidrat kaynağı deyince korkmayın çünkü beluga kelimenin tam anlamıyla sağlıklı bir karbonhidrat. Düzenli tüketildiğinde açlığı ortadan kaldırarak tokluk hissi kazandırır.
Lif bakımından oldukça zengindir. Bu durum da siyah mercimeği diyet listenizden eksik etmemeniz anlamına gelir.
Beluga antisiyonin kaynağıdır. Antisiyonin açısından zengin olması sayesinde kişiyi kanserden, diyabetten ve aşırı kilodan korur.
Çinko, demir, magnezyum ve fosfor mineralleri içeren beluga, aynı zamanda kemik ve diş sağlığını düzenler. Vücudun bakterilerle savaşmasında önemli bir görev üstlenir.
Sağlıklı karbonhidratın yanı sıra iyi bir protein kaynağıdır. Şu sıra diyet yapıyorsanız listenize siyah mercimeği de ekleyin çünkü kas kaybını en aza indirerek yağ yakımını hızlandırır.
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