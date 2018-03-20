YEMEK

Soğanı yatağınızın altına koyun bakın neler oluyor!

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.03.2018 01:48 | Son Güncelleme

Soğan, içerdiği besin ve elementler sayesinde sağlığa çok faydası olan bir şifa kaynağıdır. Tek başına yenilerek ve yemeklere eklenerek lezzet katan soğan alternatif tıp yöntemlerinde de sıkça kullanılır.

Soğanı yatağınızın altına koyun bakın neler oluyor!

Kanserle mücadeleden cilt sağlığının korunmasına, enfeksiyon hastalıklarının tedavisinden zayıflamaya birçok hastalıktan korunma ve tedavisi için sayısız faydası bulunan soğanın anlatacağımız kullanış şeklini belki de ilk kez duyacaksınız.

Bu kullanımı, sanırız soğanın güçlü antioksidan özeliği ve kükürt miktarından dolayı düşünülmüş bir uygulama. Soğanı geceleri yatak altına koyduğunuzda sağlığınız için çok ilginç faydasını öğrenmeye ne dersiniz.

Soğanı bir de böyle deneyin

Alternatif tıbbın sıkça başvurduğu şifa deposu soğanın ortadan ikiye kesin. Yarım soğanı bir kasenin içine koyun. Üstüne de kaynar su dökün. Kaseyi yemek masanızın üstüne veya gece yattığınız odada yatağınızın altına koyun.

Bu uygulamayı yapanların anlattığına göre, bir geceyi böyle geçirdikten sonra ertesi gün öksürüğünüzden eser kalmadığını göreceksiniz. Sadece odanız biraz soğan kokabilir ama rahatsızlığınızın geçmesine değer doğrusu.

Soğanın yararları

Soğan, güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Çeşitli kanser türlerinin engellenmesine yardımcı olur.

Geçmeyen öksürükler ve soğuk algınlığı için birebirdir.

Kulak enfeksiyonlarına iyi gelir.

Saç büyümesini teşvik eder.

Ciltte enfeksiyon olmasını önlemeye yardımcı olan antiseptik özelliği vardır.

Yanık yarasına taze kesilmiş soğan uygulandığında acıyı hafifletir, ağrıyı azaltır.

Kaşıntıyı durdurur, böcek ısırıklarına iyi gelir.

Sogan2

Kolesterolü düşürmeye, kan pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olur.

Astım, kronik bronşit, saman nezlesi, diyabet ve çeşitli enfeksiyonlarla mücadele etmek için güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

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