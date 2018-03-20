Soğanı yatağınızın altına koyun bakın neler oluyor!

Kanserle mücadeleden cilt sağlığının korunmasına, enfeksiyon hastalıklarının tedavisinden zayıflamaya birçok hastalıktan korunma ve tedavisi için sayısız faydası bulunan soğanın anlatacağımız kullanış şeklini belki de ilk kez duyacaksınız.

Bu kullanımı, sanırız soğanın güçlü antioksidan özeliği ve kükürt miktarından dolayı düşünülmüş bir uygulama. Soğanı geceleri yatak altına koyduğunuzda sağlığınız için çok ilginç faydasını öğrenmeye ne dersiniz.

Soğanı bir de böyle deneyin

Alternatif tıbbın sıkça başvurduğu şifa deposu soğanın ortadan ikiye kesin. Yarım soğanı bir kasenin içine koyun. Üstüne de kaynar su dökün. Kaseyi yemek masanızın üstüne veya gece yattığınız odada yatağınızın altına koyun.

Bu uygulamayı yapanların anlattığına göre, bir geceyi böyle geçirdikten sonra ertesi gün öksürüğünüzden eser kalmadığını göreceksiniz. Sadece odanız biraz soğan kokabilir ama rahatsızlığınızın geçmesine değer doğrusu.

Soğanın yararları

Soğan, güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Çeşitli kanser türlerinin engellenmesine yardımcı olur.