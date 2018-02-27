Kanserle mücadeleden cilt sağlığının korunmasına, enfeksiyon hastalıklarının tedavisinden zayıflamaya birçok hastalıktan korunma ve tedavisi için çok fayda sağlar.
Soğanın şifa gücü: Sağlık ve güzellik faydaları
Soğan, içerdiği besin ve elementler sayesinde sağlığa çok faydası olan ve yılın her mevsiminde bulunması kolay olan bir şifa kaynağıdır.
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Kulak enfeksiyonu için soğan
Bir soğanı yarıya kadar dilimleyin ve sadece son 2-3 halka kalana kadar iç katları dışarı atın. - Soğanı, sıcak ve hafif derecede buharlaşıncaya kadar, yaklaşık 15 dakika boyunca 300 derecede fırında ısıtın.
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Saç uzamasını hızlandırır
Bir soğan suyunu alın. Bir çay kaşığı bal ekleyin. İsteğe bağlı olarak, lavanta yağı gibi birkaç damla uçucu yağ ekleyin. Bu karışımı kafa derinize masaj yapın.
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Saç uzamasını hızlandırır
Saçınızı bir duş başlığı ile örtün ve bir gece veya en az 1 saat bekletin. Ertesi sabah saçlarınızı durulayın, ardından her zamanki gibi şampuanla yıkayın. Birkaç ay boyunca ya da sonuçlardan memnun kalana kadar haftada 2 veya 3 kez bu saç tedavisini uygulayın.
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Cerrahi izlerin yok edilmesini sağlar
Soğan, cerrahiden veya sadece tipik (ancak rahatsız edici) gerginlik işaretlerinden kaynaklanabilen belirli izlerin önlenmesi için çok etkili bir çare olabilir. Üç gram tuzu on gram bulaşık sabunu ile karıştırın. Onları eşit boyutlarda yapmaya çalışarak soğanları çok küçük parçalar halinde kesin. Tuz ve sabun karışımını ilave edin ve iyice karıştırın. Karışımı yaklaşık on beş dakika boyunca bir su banyosuna koyun ve karıştırmaya devam edin. Beş dakika kadar karıştırın. Geride kalan sıvı soğan özüdür. Bu soğan özünü yara alanlarına günde bir kez uygulayın. Not: Cildinizin reaksiyonlarına dikkat edin ve kırmızılaştığını fark ederseniz veya benzeri bir şey yaparsanız derhal tedaviyi durdurmalısınız.
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