Son dönemlerin popüler içeceği: Kilo verdiren yağlı kahve

Son dönemlerin popüler içecekleri arasına giren ve birçok sporcunun da kullandığı Hindistan cevizi yağı eklenmiş kahveyi duymadıysanız sizin için araştırdık, faydalarını öğrendik.

Çünkü kahveye ekleyeceğiniz yağ mucize faydalar sağlar. Birçok sporcunun da kullanmaya başladığı yağlı kahve, düşünülenin aksine yağ yakımını ve vücudun kuvvetini artırıyor.

Profesyonel sporcu D’in yazdığı Bulletproof Diet kitabında anlattıklarıyla daha fazla konuşulmaya başlanan yağlı kahve kilo vermek ve fit kalmak isteyenlerin tercihleri arasına girdi.

Araştırmalar kanıtladı

Amerika’da yapılan bir araştırmada, günde 2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ilaveli kahvenin yağ yakımını %10 oranında artırdığı ve her gün 200 kalori daha fazla yakmaya yardımcı olduğu belirlendi. Uzmanlar, hindistan cevizi yağında orta zincirli yağ asitleri olduğunu ve bunun da metabolizma hızını yükseltip, tokluk süresini uzattığını, az yiyerek doymayı sağladığını belirttiler.

Bu yağ yakıcı kahveyi kullananların daha tok, enerjik ve kolay kilo verdiği görüldü. Bu kahvenin aynı zamanda, bağırsakların iç yüzeyini temizlediği ve kabızlık gidermek için de çözüm olduğu tespit edildi.