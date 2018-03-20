Son dönemlerin popüler içeceği: Kilo verdiren yağlı kahve

Son dönemlerin popüler içecekleri arasına giren ve birçok sporcunun da kullandığı Hindistan cevizi yağı eklenmiş kahveyi duymadıysanız sizin için araştırdık, faydalarını öğrendik.
Çünkü kahveye ekleyeceğiniz yağ mucize faydalar sağlar. Birçok sporcunun da kullanmaya başladığı yağlı kahve, düşünülenin aksine yağ yakımını ve vücudun kuvvetini artırıyor.
Profesyonel sporcu D’in yazdığı Bulletproof Diet kitabında anlattıklarıyla daha fazla konuşulmaya başlanan yağlı kahve kilo vermek ve fit kalmak isteyenlerin tercihleri arasına girdi.
Araştırmalar kanıtladı
Amerika’da yapılan bir araştırmada, günde 2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ilaveli kahvenin yağ yakımını %10 oranında artırdığı ve her gün 200 kalori daha fazla yakmaya yardımcı olduğu belirlendi. Uzmanlar, hindistan cevizi yağında orta zincirli yağ asitleri olduğunu ve bunun da metabolizma hızını yükseltip, tokluk süresini uzattığını, az yiyerek doymayı sağladığını belirttiler.
Bu yağ yakıcı kahveyi kullananların daha tok, enerjik ve kolay kilo verdiği görüldü. Bu kahvenin aynı zamanda, bağırsakların iç yüzeyini temizlediği ve kabızlık gidermek için de çözüm olduğu tespit edildi.
Yağlı kahve nasıl hazırlanır?
Bir büyük fincan kahveye, 2 tatlı kaşığı organik hindistan cevizi yağı ekleyin ve karıştırın. Yanında büyük bir bardak suyla birlikte için.
Bir başka tarif te şöyle;
Bir fincan filtre kahve içine bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı veya tereyağı ekleyip karıştırın. İsterseniz bu karışıma süt ve tarçın da koyup blender’da karıştırabilirsiniz.
Hindistan cevizi yağının zayıflamaya faydaları:
Sindirim sistemini hızlandırıp kabızlığı giderir.
Uzun süre tokluk hissi verip kalori alımını azaltır.
Diyette baş ağrısı, yorgunluğu önler.
Konsantrasyon artışı sağlar.
Yağ yakımı ve metabolizmayı hızlandırır.
Kahvenin zayıflamaya faydaları:
Kahvenin içindeki kafein kan dolaşımını hızlandırır.
Dinçlik verir, enerjiyi artırır.
Metabolizma hızını yükseltir.
Tokluk verip aşırı iştahı kapatır.
Tereyağlı kahve içen sporcular
Bisikletçi Juliana Buhring
Juliana Buhring, dünyayı 152 günde bisikletle gezen tek kadın. 2013’te 30 günde Londra’dan İstanbul’a geldi. 2014’te TransAm Race’e katıldı ve Kuzey Amerika bir uçtan diğer uca geçti, yaklaşık 7 bin kilometreyi 21 günde tamamladı.
Amerikala olimpik maratoncu Ryan Hall
Bu kahveyi kullandığını belirten sporcunun yorumu şöyle: “Bol kremalı, köpüklü, lezzetli bu kahve, aklınızı başınızdan alacak ve size birkaç saat sürecek enerji verecektir. İçine eklediğim yağ, hormonlarımı ideal seviyelerde tutuyor. Bazen kakao veya bal kabağı esansı da ekliyorum.”
Maratoncu Luke Ashton
Ashton’ın ağzından bu kahveyi içmesinin nedeni: “Yarış sabahındaki kahvaltı seçimim bunu içeriyor. İçine biraz da tarçın ve Himalaya tuzu ekliyorum. Yüksek yağ, düşük karbonhidrat diyetinin bir parçası olarak, saatlerce koşmama yardımcı oluyor.”
Maratoncu Anna Judd
“Across America’yı koşarken, birçok günde klasik bir kahvaltıdan yağlı kahveye geçtim çünkü sindirmem için daha az enerji sarf ettirdi ve beni güçsüz düşürmedi.”
Okuyucu Yorumları 0 yorum