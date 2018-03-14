Son kullanma tarihi olmayan 9 gıda ürünü

Yiyecekleri satın alırken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta son kullanma tarihidir. Alışveriş yaparken ambalaj üzerindeki bu bilgiye dikkat etmeli, son kullanma tarihi çok yakın veya geçmiş olan ürünleri almamalıyız. Ancak elbetteki olay sadece bu tarihte bitmiyor, yiyeceklerin hangi koşullarda, nasıl saklandığı da büyük önem taşıyor.

Ne olursa olsun, siz yine de son kullanma tarihine dikkat edin diyor ve uygun koşullarda saklandığında neredeyse sonsuza kadar sürecek ve bozulmayacak 10 gıda ürünü açıklıyoruz;

Pirinç

Pirinç saklamak için en uygun sıcaklık 4,5 ° C veya daha düşük sıcaklıktır. Pirinçleri cam kavanozlar içinde 30 yıl kadar saklayabilirsiniz ve aroma veya besin değerini kaybetmez.

Süt tozu

Tüm uygun sağlık standartlarına göre işlenen süt tozu , besin değeri düşmeden uzun süre saklanabilir Ancak hava geçirmez bir kap ve kapakla kapatılmış olması gerekir.

Soya sosu

Şişe açılmış olsa bile soya sosu en az 3 yıl güvenle saklanabilir . Soya sütünün hava geçirmeyen bir kapta raf ömrü çok daha uzun olabilir. Ancak soya sosu türü, işlenme şekli, kalitesi ve depolama sıcaklığı gibi koşullara bağlıdır.