Son kullanma tarihi olmayan 9 gıda ürünü

Yiyecekleri satın alırken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta son kullanma tarihidir. Alışveriş yaparken ambalaj üzerindeki bu bilgiye dikkat etmeli, son kullanma tarihi çok yakın veya geçmiş olan ürünleri almamalıyız. Ancak elbetteki olay sadece bu tarihte bitmiyor, yiyeceklerin hangi koşullarda, nasıl saklandığı da büyük önem taşıyor.
Ne olursa olsun, siz yine de son kullanma tarihine dikkat edin diyor ve uygun koşullarda saklandığında neredeyse sonsuza kadar sürecek ve bozulmayacak 10 gıda ürünü açıklıyoruz;
Pirinç
Pirinç saklamak için en uygun sıcaklık 4,5 ° C veya daha düşük sıcaklıktır. Pirinçleri cam kavanozlar içinde 30 yıl kadar saklayabilirsiniz ve aroma veya besin değerini kaybetmez.
Süt tozu
Tüm uygun sağlık standartlarına göre işlenen süt tozu , besin değeri düşmeden uzun süre saklanabilir Ancak hava geçirmez bir kap ve kapakla kapatılmış olması gerekir.
Soya sosu
Şişe açılmış olsa bile soya sosu en az 3 yıl güvenle saklanabilir . Soya sütünün hava geçirmeyen bir kapta raf ömrü çok daha uzun olabilir. Ancak soya sosu türü, işlenme şekli, kalitesi ve depolama sıcaklığı gibi koşullara bağlıdır.
Akçaağaç şurubu
Massachusetts Akçaağaç Üreticileri Derneği'ne göre açılmamış bir şişe akçaağaç şurubu süresiz olarak saklanabilir. Ve açtıktan sonra bile, buzdolabında tutarsanız birkaç yıl kullanabilirsiniz.
Kurutulmuş barbunya fasulyesi
Brigham Young Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda, kurutulmuş barbunya fasulyesinin 30 yıl boyunca saklanabildiği belirlendi.
Tuz
Gerçek kaya tuzunun son kullanma tarihi yoktur. Lakin iyotlu tuzlarda bu durum aynı değildir.Çünkü zaman içerisinde iyot buharlaşır ve tuz özelliğini kaybeder.
Sirke
Beyaz sirke, son kullanma tarihi geçmeyen başka bir üründür, ancak yine de uygun koşullarda sakladığınızdan emin olmalısınız. Beyaz sirkeyi hava geçirmez bir kapakla kapatıp karanlık bir yerde bekletmelisiniz.
Şeker
Tuz gibi, şeker süresiz uzun bir süre devam eder, özellikle de hava geçirmez bir kapta saklarsanız. Ancak şeker sudan hava emerse ve katı bir kayaya dönüşse bile, kalitesini kaybetmez.
Bu arada, pudra şekeri ve esmer şeker de uzun süre saklanabilir.
Bal
Bal, bakteri üremesi için son derece zor olan kimyasal bileşimi sayesinde sonsuza dek sürecek eşsiz bir gıdadır. Üstelik, içinde bal bulunan mühürlü kavanozlar satın alırsanız, hava ve su ile temas etmeyeceği için bozulamayacağından kesinlikle emin olabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum