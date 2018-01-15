Son yılların popüler ürünü tatlı patatesin faydalarını biliyor musunuz

Tatlı patates Türkiye’de çok fazla bilinmeyen ancak son yıllarda market ve pazarlarda satılmaya başlanan A, C ve B6 vitaminleri bakımından zengin bir besindir.

Bildiğimiz patatesten tamamen farklı bir besin olan tatlı patatesin kabuk ve iç kısmı çeşitli renklerde olan pek çok türü vardır. Türkiye’de ağırlıklı olarak İskenderun, Hatay ve Niksar'da yetiştirilen tatlı patateslerin çoğunun içleri beyaz ve sarımsı renklidir.

Patates ve pancar arası bir tada sahip olan pişmiş tatlı patateste, günlük A vitamini ihtiyacımızın 4 katından fazlası vardır. Bunun dışında günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 37si, mangan, bakır, B6 vitamini gibi başka vitamin ve mineraller de içerir.

Tatlı patatesin faydaları

Tatlı patates A ve C vitaminleri bakımından zengindir. Cilt kanseri riskini azaltır, etkili bir antioksidandır.

Tatlı patates bebek beslenmesinde önerilen ilk ve en önemli besinlerden biridir çünkü büyümede en önemli vitaminlerden olan zengin A vitamini içeriğine sahiptir.

Bazı az gelişmiş ülkelerdeki yetersiz ve dengesiz beslenme sorunlarının çözümü için kullanılır.

Tatlı patates, düşük kalorili ve yüksek lif içeren bir besindir. Tokluk hissinin uzun sürmesini sağlar. Güçlü bir potasyum kaynağıdır. Aynı zamanda kan şekerini dengelediği için iştahınızı kontrol etmenizi sağlar. Yani, tatlı patates kilo vermenize yardımcı olur.

Göz ve karaciğer hastalıklarına karşı son derece yararlıdır.

Tatlı patates tüketimi karaciğer, cilt ve prostat kanseri riskini azaltır.

Kalp hastalığı ve kalp krizi riskini düşürücü etkisi vardır.

Kolesterolü düşürür, bağırsakların sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur

Şeker hastaları için yararlıdır. Kan şekerini düzenleyici etkisi vardır.

İçeriğindeki potasyum sayesinde kan basıncını kontrol altına alır. Kolesterol içermez. Kalp hastalığı ve kalp krizi riskini azaltır.

Tatlı patates içerdiği vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Özellikle prostat kanserine neden olan hücrelerin büyümesine ve artmasına engel olur.

Uzun süre tokluk hissi vererek zayıflamaya yardım eder.

Demir eksikliği, astım, romatizma ve cilt sorunlarının tedavisinde etkilidir.