Su orucu nedir? Eziyet mi yoksa şifa mı? Açıklıyoruz!

Su orucu, bedeni bir süre aç bırakıp sadece su ile beslenme diyetidir. Türkiye'de pek bilinmeyen su orucu yurt dışında “Water fast” ve “water treatment” kliniklerinde uzman kontrolünde uygulanıyor.

Su orucu nedir, nasıl yapılır?

Su orucu, su dışında başka hiçbir şey tüketmeyerek yapılan bir kür türü. 24 saat ile 72 saat arasında uygulanır ve yılda bir kere yapılabilir. Şifa orucunda her saat başı su içilir. İ

**Su orucunun yararları

Bazı hastalıklar için risk faktörlerine sahip kişilerin 'kısa süreli açlık'tan yararlanabileceği düşünülür. Bu risk faktörleri arasında:

Kalp hastalığı

Yüksek tansiyon problemi

Yüksek kolestorol

Diyabet sorunu

Aşırı kilo problemi

Vücut, enerji kaynağı olarak tercih ettiği karbonhidratlara erişemediğinde, yağ kullanır. Bu nedenle vücutta depolanan yağlar yakılmaya başlanır ve hızlı bir şekilde kilo vermenin önü açılır.

Diyet uzmanları, su orucuyla hızlı bir şekilde kilo vermek yerine, sağlıklı bir beslenmeyle ve düzenli bir egzersiz eşliğinde kilo vermenin tercih edilmesi gerektiğini söylüyor.

İbn-i Sina’nın eskiden hastalarına 3 günlük şifa orucunu uygulattığı söylenir. Ayrıca, bazı toplumlarda su orucunun, fizyolojik arınmanın yanı sıra, psikolojik bir arınma sağladığına dair inançlar var.

Türkiye’de su orucunu uygulayan kişi olarak bilinen Özbekistanlı Aidin Salih’in yöntemi şu şekilde;

gün; sadece pişmemiş ham sebze ve meyve yiyorsunuz. Akşamında 1 kaşık İngiliz tuzunu bir bardak suda eritip içiyorsunuz. Bu, bağırsaklarınızı temizliyor. Su orucunda bağırsak temizliğinin önemi büyük. Çünkü, bağırsak iç çeperindeki zifte benzer birikimler, batın (gövdenin, göğüs ve pelvis bölgeleri arasındaki kısmı) bölgesinde kirlenme, kısmi zehirlenme ve toksit birikintisi oluşumu ile enfeksiyona davetiye çıkartıyor, vücut hararetini artırıyor. Beslenme, bağırsak iç çeperi kanalıyla oluyor. Oradaki kılcal-emici uçlar, yediğimiz besinleri emmese, yediğimiz hiçbir şeyden en ufak bir besin ve kalori değerini vücudumuza alamayız. Bağırsak temizliği ile bunu daha sağlıklı bir yapıya kavuşturuyorsunuz. İngiliz tuzu, müshil etkisi yaparak bağırsakları temizliyor. Eczanelerde satılan lavman seti ile de bağırsak temizliği yapılabiliyor. gün sabah 2 limonu sıkıyorsunuz. 1 litre suya 2-3 kaşık kaliteli bal karıştırıyorsunuz. 2. günden itibaren her sabah kalkar kalkmaz yarım çay bardağı bu limonatadan içiyorsunuz. 1 saat sonra her saat başı bir bardak su içiyorsunuz. Günlük 2-3 litre su içiliyor. Her 4. günde; lavman seti ile veya İngiliz tuzu ile bağırsak temizliği yapıyorsunuz. Sadece oruç tutmak yeterli değil elbette, sabah ve akşam 2 km yürümek gerekiyor.

Hızlı kilo veriliyor

Su orucunda hızlı kilo verildiği için metabolizma yavaşlıyor. Yaklaşık olarak metabolizma hızı 1/3′e kadar düşüyor. Bu sebeple, oruç esnasında ve sonrasında muhakkak surette, metabolizma hızını artıracak spor yapılır ve takviye alınabilir.

İkna olmadan ve bir doktora başvurmadan asla başlamayın

Eğer beyin olarak hazır değilseniz bu diyet sakıncalı olacaktır. Yani hazır olmadan ve doktor onayı almadan bu diyete kesinlikle başlamayın.

Yurt dışında klinikler mevcut

Yurt dışında “Water fast” ve “water treatment” klinikleri var. Çin, Hindistan, Kanada, ABD, İsveç ve Fransa’da bu kliniklerden fazlasıyla var.