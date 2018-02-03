Süper bitki amarant! Gerçek bir bitkisel protein hazinesi

Tahıl tanelerine çok benzeyen ve tahıl gibi tok tutan, gerçek bir protein deposu ola amarant, yaprakları sebze, kendisi bitki, tohumları ise tahıl olarak nitelendirilen, çabuk üreyen ve bakımı da oldukça kolay bir bitkidir.

Birçok renk çeşitliliğine sahip olan amarant, hem yaprakları hem de siyah benekli küçük sarı tohumları yenilebilmekte, kurutulan tohumları ekmek yapımında da kullanılabilmektedir.

Amarant özellikle tahıllarda düşük bir amino asit, lisin ve protein bakımından zengin bir besindir.

Amarant nedir?

Amarant, chia gibi Meksika ve Orta Amerika’da yetiştirilen ve Aztekler zamanından beri ekmek yapımından şifalı kürlere pek çok alanda kullanılan bir bitkidir. Horozibiği olarak da bilinen amarantın 60’dan fazla türü olduğu bilinir.

Amarant nasıl kullanılır?

Amarantın tohumları haşlanarak salatalara ve yemeklere karıştırılabilir. Ayrıca un haline getirilmiş tohumlar da ekmek dahil tüm hamur işlerinde kullanılabilir.

Aslında bir süs bitkisi olan amarantın tohumları tıpkı kinoaya benzer ve tüketilir. Bu tohumlarla salata ve pilav yapabileceğiniz gibi haşlayarak da yiyebilirsiniz.