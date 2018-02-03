Süper bitki amarant! Gerçek bir bitkisel protein hazinesi

Tahıl tanelerine çok benzeyen ve tahıl gibi tok tutan, gerçek bir protein deposu ola amarant, yaprakları sebze, kendisi bitki, tohumları ise tahıl olarak nitelendirilen, çabuk üreyen ve bakımı da oldukça kolay bir bitkidir.
Birçok renk çeşitliliğine sahip olan amarant, hem yaprakları hem de siyah benekli küçük sarı tohumları yenilebilmekte, kurutulan tohumları ekmek yapımında da kullanılabilmektedir.
Amarant özellikle tahıllarda düşük bir amino asit, lisin ve protein bakımından zengin bir besindir.
Amarant nedir?
Amarant, chia gibi Meksika ve Orta Amerika’da yetiştirilen ve Aztekler zamanından beri ekmek yapımından şifalı kürlere pek çok alanda kullanılan bir bitkidir. Horozibiği olarak da bilinen amarantın 60’dan fazla türü olduğu bilinir.
Amarant nasıl kullanılır?
Amarantın tohumları haşlanarak salatalara ve yemeklere karıştırılabilir. Ayrıca un haline getirilmiş tohumlar da ekmek dahil tüm hamur işlerinde kullanılabilir.
Aslında bir süs bitkisi olan amarantın tohumları tıpkı kinoaya benzer ve tüketilir. Bu tohumlarla salata ve pilav yapabileceğiniz gibi haşlayarak da yiyebilirsiniz.
Amarantın faydaları nelerdir?
-Bitkisel protein anlamında tam bir hazinedir. Protein değeri oldukça yüksektir. Özellikle hayvansal protein almadan beslenen insanlar için şahane bir alternatif olmasıyla ünlü bu besinin 100 gramında 3,8 gram protein bulunuyor.
-Kötü kolesterolü düşürür.
-İçeriğinde bulunan antioksidanlar vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur.
-Glutensiz bir besin. Bu nedenle çölyak hastalarının ve glutensiz beslenmek isteyen insanların gönül rahatlığıyla tüketebilecekleri bir ürün.
-İçeriğindeki lif sayesinde düzenli ve gereken miktarda kullanıldığında bağırsak sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesine de yardımcı oluyor. günlük protein, B vitamini ve minerallerin %20’si bulunur
-Amarant tohumları kalsiyum, magnezyum, lif, çinko, potasyum ve demir açısından da zengindir.
- İçinde yüksek miktarda kalsiyum bulunduğu için kemiklere iyi gelir, kemik erimesi gibi hastalıkların oluşumunu engeller ve tedavisine yardımcı olur.
-Kan şekerini dengeleme özelliğinden dolayı diyabet hastalarına da önerilir.
- İçinde kanserle savaşmaya yardımcı olan Skualen denen bir madde bulunur. Özellikle amarant yağında fazla bulunan bu maddenin kanseri önlemeye yardımcı olduğu biliniyor.
- Diyabet hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bu besin özellikle hiper gliseminin önlenmesine yardımcı olur.
Amarant zayıflatır mı?
Diğer birçok tahıl gibi amarantın da lif oranı oldukça yüksektir. Lifli gıdalar hem sindirim sisteminin işleyişini düzenlemesiyle hem de tok tutmasıyla kilo vermeye yardımcı olur.
Değerleri
100 gr çiğ amarant;
371 kkal
13.6 gr protein
65 gr karbonhidrat
7 gr yağ
508 mg potasyum
248 mg magnezyum
160 mg kalsiyum içermektedir
Okuyucu Yorumları 0 yorum