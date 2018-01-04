Süt diyeti ile zayıflayın

Fazla kilolarından kurtulmak ve zayıflamak isteyenlerin son dönemdeki trendleri arasına yeni bir diyet girdi. Diğer besin kaynaklarından vazgeçmeden süt ve süt ürünlerinin de eklendiği süt diyeti.

Mineraller ve vitaminler açısından önemli bir besin kaynağı olan süt, kalsiyum protein potasyum fosfor, vitamin d, vitamin b12, vitamin riboflavin gibi maddeler içerir. Kalsiyum açısından zengin olan süt, kemik oluşumuna destek verir. Protein açısından oldukça tokluk hissi verdirerek diyetin kilo verdirme aşamasında önemli bir etkiye sahiptir.

Ayrıca kas dokusuna tedavi edici büyüme ve gelişmede hızlandırıcı büyük bir enerji kaynağıdır. B vitamini ise kırmızı kan hücrelerini ve sinir dokularının korunmasına vitamin d ise kemik sağlığı için bulunmaz bir element olmaktadır.

Sütün içerisinde bulunan kalsiyum hızlı bir şekilde yağ eritilmesine katkı sağlar. Bu nedenle göbek çevresindeki yağlar süt diyeti ile eritilebilir.

Süt Diyeti Nasıl Yapılır?

İnsan vücudunda günlük 2 bardak süt tüketilmesiyle aylık 2 veya 3 kilo arasında yağ kaybına neden oldu belirtilmiştir. Süt diyetinde tarçından da faydalanmak kilo verdirmeyi hızlandırıcı olacaktır. Tarçın kan şekerinin düzenlenmesinde büyük rol oynamaktadır. Kan şekeri düşen kişiler ikindi öğünü ve gece yatmadan önce bir bardak ılık tarçınlı süt içmesi açlık hissini bastırıp kan şekerine düzenleyecektir.

Süt diyeti yapan kişiler şeker içeren ürünlerden uzak durması gereklidir. İçerisinde katkı maddesi bulunan şekerle besinler kilo verdirmeyi yavaşlatıcı etkisi olmaktadır. Hamur işleri, bal, çikolata, şekerli bitki çayları, patates, haşlanmış havuç gibi besinlerden de kaçınılması gereklidir. Taze fasulye kuru fasulye barbunya gibi besinlerde süt diyetinde uygulanmaması gereken besinler arasında olmaktadır.

Süt diyetinin yapacak olan kişiler süt ve süt grubuna alerjisi olmaması lazımdır. Süt diyetin de sütün sıcak tüketilmesi gereklidir akşam yatağa yatmadan iki saat önce gibi bir zamanında süt içilerek laktik asit salgılamasını artırarak daha rahat uyku ve daha kolay yağ eritme sağlanmaktadır. Açlık hissinin bastırılması için öğünlerden önce bir çay bardağı süt içmek iştah kesici ve fazla yemek yeme isteğini bastırılmasına kolaylık sağlamaktadır.

Sütün evde hazırlanıp temiz bir şekilde kaynatılarak içilmesi en doğru olandır. Süt kaynatılırken doğru sıcaklıkta olmasına ve kaynatma esnasında karıştırma yapılmasına dikkat etmek gereklidir.

1.Gün

Sabah: 2 adet kivi, yarım fincan süt, sütlü yulaf ezmesi

Ara öğün: Küçük boy yoğurt, bir bardak şekersiz kahve,

İkinci ara öğün: 1 adet küçük boy yeşil elma, öğlen saatlerinde 1 büyük boy mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış zeytinyağlı salata, ikindi arasında haşlanmış tavukgöğsü 50 gram 2 dilim tuzsuz peynir

Akşam: 1 adet mandalina ya da mandalina suyu olabilir. Yatmadan önce ise bir bardak süt sütün ılık olması tercih edilebilir.

2. Gün

Sabah: 1 adet portakal, saat sekizde ise yarım fincan süt ile yulaf ezmesi

Ara öğün: Bir dilim kepekli ekmek üzerine reçel, bir fincan çay, saat 11 de 1 adet yeşil elma menüsünde 150 gram haşlanmış balık,

Saat 15’de haşlanmış sebze salata ve yoğurt

Saat 17’de 1 adet armut

Saat 19’da taze sıkılmış meyve suyu

Saat 19.30’da mevsim salatası, lor peyniri ve bir bardak yağsız ılık süt olmaktadır.

3.Gün

Sabah taze sıkılmış meyve suyu bir bardak, saat sekizde yarım fincan süt ve yağsız süt ve sütten hazırlanmış yulaf ezmesi,

Saat 11‘de 1 adet yeşil elma

Saat 13’de 150 gram haşlanmış tavuk eti ara öğünde mevsim salatası 2 3 dilim lor peyniri haşlanmış lahana

Saat 5’te ise 5 6 adet badem 2 adet fındık açlık durumuna göre bir adet ceviz, 7 taze sıkılmış bir bardak mandalina suyu,

Saat 19.30 bir bardak süt peynir haşlanmış karnabahar

4.Gün

Saat 19.30 2 adet yeşil elma yarım fincan süt yağsız sütten hazırlanmış yulaf ezmesi,

Ara öğün: Bir dilim kepekli ekmek bir bardak kahve, ikinci ara öğünde ise 1 adet portakal,

Öğlen: 120 gram haşlanmış balık, ikindi ara öğününde mevsim salatası haşlanmış ıspanak 2 dilim tuzsuz lor peynir, saat beşte ise 4 adet gün kurusu ve 2 adet kuru erik saat yedide ise 1 adet salatalık ve domates 1 adet haşlanmış yumurta

Saat 19.30’da haşlanmış sebze bir bardak ılık süt içerisine tarçında katılabilir.

Bu şekilde günleri atlatarak diyet programına yasaklı ürünler konulmayarak programı yenileyebiliriz. Diyet listesinde asla ambalajlı ürünlerin yeri yoktur. Açlık krizlerin de şekerli gıdalara yönelmek kilo verimini azaltmaktadır. Pirinç patates hamur işleri yasaklı gıdalar arasındadır. Diyet listesine sütlü tatlılar konulmamaktadır.