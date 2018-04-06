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Süt içmek o hastalığa sebep oluyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

Kulaktan kulağa dolaşan "süt gerçekten kansızlığa sebep oluyor mu?" soruna cevap veriyoruz.

Süt içmek o hastalığa sebep oluyor

Kalsiyum miktarı oldukça yüksek olan sütü, küçük yaşlardan itibaren tüketmemiz gerektiği söylenir. Boy uzaması için, sağlıklı kemiklerin gelişimi için içilen süt, gerçektenkansızlığa sebep mi oluyor?

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Evet, söylenenler doğru. Süt gerçekten kansızlık yapıyor. Kansızlık yapmasına sebep olan şey ise içinde bulunan kalsiyum. Kalsiyum, bağırsaklarda bulunan demir mineralini bağlar ve sindirimi engellenir.

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Bu sebeple vücuda demir girmez ve sonucunda kansızlık meydana gelir. Yalnız bu konu süte özel bir durum değildir. İçinde kalsiyum bulunan her besin için geçerlidir.

Sütten vazgeçmek mi gerekiyor?

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Süt içmekten vazgeçmeyin ve şuna dikkat edin: Demir içeren besinleri tüketirken aynı anda süt içmeyin. Süt içtiyseniz eğer 2 saat boyunca demir içeriği yüksek besinlerden uzak durun çünkü kalsiyum en az 2 saatte sindirilmektedir.

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En önemlisi de demir içeren hayvansal gıdalarda bu konuya oldukça dikkat etmelisiniz. Süt içmek için en ideal saat ise gece yatmadan 1 saat öncesidir. Bu zaman dilimi en etkili ve faydalı olanıdır.

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