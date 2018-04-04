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Sütünü erkeklere satmaya başladı! Çünkü...

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.04.2018 04:54 | Son Güncelleme

Yedi ay önce oğlunu doğuran ve sonrasında aşırı derecede süt üretmeye başlayan anne, bunları saklamakta çok zorlanınca önce dağıtmaya sonra da gelen talepler üzerine satmaya başladı.

Sütünü erkeklere satmaya başladı! Çünkü...

Özellikle vücut ve kas yapmak isteyen erkeklerden istek alan Rafaela Lamprou, sütten iyi miktarda para kazanmaya başladı.

24 yaşındaki Rafaela Lamprou, yedi ay önce Kıbrıs’ta oğlu Anjelo'yu doğurdu. Ancak doğumdan sonra Lamprou aşırı düzeyde süt üretmeye başladı. Lamprou günde 2 litre süt sağıyordu.

Otel işçisi olarak çalışan Lamprou, öncelikle bu aşırı düzeydeki sütü saklamaya çalıştı ancak zorlanıyordu. Sahip olduğu dondurucular doluyor ama hala süt üretimi devam ediyordu. Lamprou sütü ne yapacağını düşünürken önce doğum yapmış ancak emzirmekte zorlanan anneler buldu. Sütünü o annelere vermeye başladı.

Lamprou bu durumu şöyle anlattı:

“Fazla olan sütü ne yapacağımı bilmiyordum. İhtiyacı olan anneler bulunca sevindim. Sonra İngiltere'ye bile süt göndermeye başladım. Bu sütü bağış yapıp onlara yardımcı olabildiğimde, yeni anne olmuş bu kişilerin yüzlerini gördüğümde, yaptığım şey çok hoşuma gitti”.

Erkeklerden yoğun talep

Rafaela Lamprou, yeni annelere bağışladığı sütü yine de tüketmeye zorlandı. Ancak bu sırada kendisine özellikle vücut yapmak ve kas kütlesi oluşturmak isteyen erkeklerden istek gelmeye başladı. Bu kez Lamprou üretiminin yönünü değiştirip erkeklere de süt pazarlamaya başladı. Lamprou, erkeklerin ya fitness rejimlerinin bir parçası olarak ya da ‘fetiş sebepler’den dolayı kendisinden süt istediklerini söyledi.

Lamprou, süreçle ilgili şunları söyledi:

“Annelerden sonra erkeklerden de bazı sorular almaya başladım. Sorular vücut geliştirme ile ilgilenen erkeklerle başladı. Kas kütlesi oluşturmak için anne sütünün iyi olduğunu söylüyorlar. Ama sonra fetiş olan erkeklerden de istek gelmeye başladı. Onunla ne yaptıklarını bilmiyorum ama onlar bana tükettiklerini söylüyorlar ”.

Lamprou, İngiltere'de bulunanlar da dahil olmak üzere erkek alıcılara gönderdiği sütten şu ana kadar 4.500 sterlin kazandı .

Şimdi kocası Alex ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan Rafaela, şimdi sütünü düzenli olarak para karşılığında erkeklere gönderiyor.

Rafaela, bu durumun ne kadar uzun süre devam edeceğinden emin değil ancak kocasının yaptığı şeyi desteklediğini belirtti.

24 yaşındaki Rafaela Lamprou, konuyla ilgili olarak bir Facebook grubu kurduğunu ve insanların kendisine oradan ulaştıklarını da anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
anne sütü yemek

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