Sütünü erkeklere satmaya başladı! Çünkü...

Özellikle vücut ve kas yapmak isteyen erkeklerden istek alan Rafaela Lamprou, sütten iyi miktarda para kazanmaya başladı.

24 yaşındaki Rafaela Lamprou, yedi ay önce Kıbrıs’ta oğlu Anjelo'yu doğurdu. Ancak doğumdan sonra Lamprou aşırı düzeyde süt üretmeye başladı. Lamprou günde 2 litre süt sağıyordu.

Otel işçisi olarak çalışan Lamprou, öncelikle bu aşırı düzeydeki sütü saklamaya çalıştı ancak zorlanıyordu. Sahip olduğu dondurucular doluyor ama hala süt üretimi devam ediyordu. Lamprou sütü ne yapacağını düşünürken önce doğum yapmış ancak emzirmekte zorlanan anneler buldu. Sütünü o annelere vermeye başladı.

Lamprou bu durumu şöyle anlattı:

“Fazla olan sütü ne yapacağımı bilmiyordum. İhtiyacı olan anneler bulunca sevindim. Sonra İngiltere'ye bile süt göndermeye başladım. Bu sütü bağış yapıp onlara yardımcı olabildiğimde, yeni anne olmuş bu kişilerin yüzlerini gördüğümde, yaptığım şey çok hoşuma gitti”.

Erkeklerden yoğun talep

Rafaela Lamprou, yeni annelere bağışladığı sütü yine de tüketmeye zorlandı. Ancak bu sırada kendisine özellikle vücut yapmak ve kas kütlesi oluşturmak isteyen erkeklerden istek gelmeye başladı. Bu kez Lamprou üretiminin yönünü değiştirip erkeklere de süt pazarlamaya başladı. Lamprou, erkeklerin ya fitness rejimlerinin bir parçası olarak ya da ‘fetiş sebepler’den dolayı kendisinden süt istediklerini söyledi.