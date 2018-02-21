YEMEK

Tabaktaki suşi bir anda canlanınca...

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.02.2018 23:26 | Son Güncelleme

Twitter kullanıcısı @ shoumizo3446, bir suşi restoranına yaptığı ziyarette oldukça merak uyandıran bir yemekle karşılaştı. İnternetin yeni fenomeni olmaya aday görüntüler bazı sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.

Tabaktaki suşi bir anda canlanınca...

Tablonuzda servis edilen taze yiyecek fikri size cazip gelebilir ancak, Japonya'da taze yiyecek tamamen farklı bir anlam taşıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan 'canlı suşi' görüntüleri kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Japonya'nın Osaka kentinde bir restoranda çekilen görüntülerde, masaya getirilen tabaktaki suşinin bir anda hareket etmeye başladığı görülüyor.

Japonya'daki bir restoran müdürü, servis edildiğinde midye suşi ya da "hokkigai" nin hala hareket ettiğini keşfetti. Çubuklarla bastırıldığında suşi hala canlıydı.

Twitter kullanıcısı "shoumizo3446" tarafından gönderilen bir videoda, suşi pirincinin üzerinde oturan bir istiridye, servis tabağına vardığında hâlâ kıpır kıpırdı.

Japonya'daki popüler bir suşi zinciri olan Sushiro'da çekilen videoda, müşterilerin kahkahalar attığı duyuluyor.

Afiyetle yedi, tepki çekti

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan restoran müşterisi, ilk şoku üzerinden attıktan sonra ise hareket eden suşiyi afiyetle midesine indiriyor.

İnternetin yeni fenomeni olmaya aday olan videoyu izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, suşinin hareket etmesinin şefin hatası olduğunu öne sürdü.

Bazı kullanıcılar ise suşinin gerektiği gibi düzgün bir şekilde hazırlanmadığı için hala canlı olabileceğini, bunun da 'vahşet' anlamına geldiğini belirterek tepkilerini dile getirdiler.

"Suşiro'nun trajedisi" başlıklı altyazı ile paylaşılan 30 saniyelik video, yayınlanmasından birkaç gün sonra 6 milyon görüntüleme ve 49.000 retweet ile kitlesel bir şekilde viral hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
yemek yaşam

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