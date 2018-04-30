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Tabiatın insanlığa armağanı: Guava

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.04.2018 13:45 | Son Güncelleme

Doğanın bizlere sunduğu enfes bir meyve guava. İçerdiği mineraller ve vitamin sayesinde tam bir şifa deposu olan guava, çocuk sahibi olmak isteyenlerin imdadına yetişiyor.

Tabiatın insanlığa armağanı: Guava

İnsanlarda doğurganlığı artıran folat minerali, guava'da oldukça fazladır. Haftada 2 kez tüketmek doğurganlığın artmasına yardımcı olur. Aynı zamanda bu meyve sperm kalitesini olumlu yönden etkiler.

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C vitamini oranı açısından bir hayli yüksek olan guava, vücudu korurken kanserli hücrelerin oluşumunu engeller.

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Sindirim sisteminiz problemliyse guava meyvesini kesinlikle tüketmelisiniz. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağırsakları temizler ve doğru çalışan bir sindirim sistemine sahip olmanızı sağlar.

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Göz sağlığı için gerekli olan retinol guavada bulunur. Çocukların görme kalitesini artırmak için guava ideal meyvedir.

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Başımızın belası o kilolar... Evet, guava bu konuda da imdadınıza koşuyor.

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