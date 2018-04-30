Tabiatın insanlığa armağanı: Guava

Doğanın bizlere sunduğu enfes bir meyve guava. İçerdiği mineraller ve vitamin sayesinde tam bir şifa deposu olan guava, çocuk sahibi olmak isteyenlerin imdadına yetişiyor.
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İnsanlarda doğurganlığı artıran folat minerali, guava'da oldukça fazladır. Haftada 2 kez tüketmek doğurganlığın artmasına yardımcı olur. Aynı zamanda bu meyve sperm kalitesini olumlu yönden etkiler.
C vitamini oranı açısından bir hayli yüksek olan guava, vücudu korurken kanserli hücrelerin oluşumunu engeller.
Sindirim sisteminiz problemliyse guava meyvesini kesinlikle tüketmelisiniz. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağırsakları temizler ve doğru çalışan bir sindirim sistemine sahip olmanızı sağlar.
Göz sağlığı için gerekli olan retinol guavada bulunur. Çocukların görme kalitesini artırmak için guava ideal meyvedir.
Başımızın belası o kilolar... Evet, guava bu konuda da imdadınıza koşuyor.
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