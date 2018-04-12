Mevsimin en tatlı meyvesini doğru seçmek için bu 6 kurala çok dikkat edin yoksa kelek yemek zorunda kalabilirsiniz :)

Tam da mevsimi yaklaşmışken en iyi karpuz seçmenin 6 yolu

Koklayarak mı alsak yoksa şaplak atarak mı? Hayır! Bu iki yöntem de yanlış olanı...

1 / 6 Karpuzun ağırlığına dikkat! Burada önemli olan karpuzun boyutu değil, ağırlığıdır. Küçük karpuz lezzetli olur büyük karpuz kelek olur diye bir genel geçer kural yok. Bildiğimiz bir şey var o da hafif karpuzların henüz tam anlamıyla olgunlaşmamış olması.

2 / 6 Karpuzun sapı önemli Aldığınız karpuzun sapı yeşilse bu yeni toplandı demektir. Yeşil saplı karpuzlar tam olarak olgunlaşmamıştır.

3 / 6 Karpuzun da cinsiyeti vardır Uzun ve oval karpuzlar erkek, yuvarlak karpuzlar ise dişi olarak bilinir. Erkek karpuzlar daha sulu dişi karpuzlar ise daha tatlıdır.

4 / 6 Karpuzdaki çatlaklara dikkat edin Karpuzda bulunan kahverengi çizikler ve lekeler, karpuz büyürken çiçeğinin arılar tarafından sıkça ziyaret edildiği anlamını taşır. Bu lekeler ve çizikler karpuzun tatlı olduğunun bir göstergesidir.

5 / 6 Parlak görünümlü karpuzlara aldanmayın Donuk renkli karpuzlar daha lezzetli ve daha olgundur.