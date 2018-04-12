YEMEK

Tam da mevsimi yaklaşmışken en iyi karpuz seçmenin 6 yolu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.04.2018 12:16 | Son Güncelleme

Koklayarak mı alsak yoksa şaplak atarak mı? Hayır! Bu iki yöntem de yanlış olanı...

Mevsimin en tatlı meyvesini doğru seçmek için bu 6 kurala çok dikkat edin yoksa kelek yemek zorunda kalabilirsiniz :)

Tam da mevsimi yaklaşmışken en iyi karpuz seçmenin 6 yolu

Koklayarak mı alsak yoksa şaplak atarak mı? Hayır! Bu iki yöntem de yanlış olanı...

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Karpuzun ağırlığına dikkat!

Karpuzun ağırlığına dikkat!
Burada önemli olan karpuzun boyutu değil, ağırlığıdır. Küçük karpuz lezzetli olur büyük karpuz kelek olur diye bir genel geçer kural yok. Bildiğimiz bir şey var o da hafif karpuzların henüz tam anlamıyla olgunlaşmamış olması.
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Karpuzun sapı önemli

Karpuzun sapı önemli
Aldığınız karpuzun sapı yeşilse bu yeni toplandı demektir. Yeşil saplı karpuzlar tam olarak olgunlaşmamıştır.
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Karpuzun da cinsiyeti vardır

Karpuzun da cinsiyeti vardır
Uzun ve oval karpuzlar erkek, yuvarlak karpuzlar ise dişi olarak bilinir. Erkek karpuzlar daha sulu dişi karpuzlar ise daha tatlıdır.
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Karpuzdaki çatlaklara dikkat edin

Karpuzdaki çatlaklara dikkat edin
Karpuzda bulunan kahverengi çizikler ve lekeler, karpuz büyürken çiçeğinin arılar tarafından sıkça ziyaret edildiği anlamını taşır. Bu lekeler ve çizikler karpuzun tatlı olduğunun bir göstergesidir.
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Parlak görünümlü karpuzlara aldanmayın

Parlak görünümlü karpuzlara aldanmayın
Donuk renkli karpuzlar daha lezzetli ve daha olgundur.
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Koklamaya çalışmak da doğru değil

Koklamaya çalışmak da doğru değil
Karpuzu koklayarak olgunluğunu anlamak doğru bir yöntem değildir. Çünkü hemen hemen bütün karpuzlardan o tatlı kokuyu almak mümkün. Bu yöntem yanıltıcı olabilir, aklınızda olsun.
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