Mevsimin en tatlı meyvesini doğru seçmek için bu 6 kurala çok dikkat edin yoksa kelek yemek zorunda kalabilirsiniz :)
Tam da mevsimi yaklaşmışken en iyi karpuz seçmenin 6 yolu
Koklayarak mı alsak yoksa şaplak atarak mı? Hayır! Bu iki yöntem de yanlış olanı...
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Karpuzun ağırlığına dikkat!
Burada önemli olan karpuzun boyutu değil, ağırlığıdır. Küçük karpuz lezzetli olur büyük karpuz kelek olur diye bir genel geçer kural yok. Bildiğimiz bir şey var o da hafif karpuzların henüz tam anlamıyla olgunlaşmamış olması.
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Karpuzun sapı önemli
Aldığınız karpuzun sapı yeşilse bu yeni toplandı demektir. Yeşil saplı karpuzlar tam olarak olgunlaşmamıştır.
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Karpuzun da cinsiyeti vardır
Uzun ve oval karpuzlar erkek, yuvarlak karpuzlar ise dişi olarak bilinir. Erkek karpuzlar daha sulu dişi karpuzlar ise daha tatlıdır.
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Karpuzdaki çatlaklara dikkat edin
Karpuzda bulunan kahverengi çizikler ve lekeler, karpuz büyürken çiçeğinin arılar tarafından sıkça ziyaret edildiği anlamını taşır. Bu lekeler ve çizikler karpuzun tatlı olduğunun bir göstergesidir.
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Parlak görünümlü karpuzlara aldanmayın
Donuk renkli karpuzlar daha lezzetli ve daha olgundur.
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Koklamaya çalışmak da doğru değil
Karpuzu koklayarak olgunluğunu anlamak doğru bir yöntem değildir. Çünkü hemen hemen bütün karpuzlardan o tatlı kokuyu almak mümkün. Bu yöntem yanıltıcı olabilir, aklınızda olsun.
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