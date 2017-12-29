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Tansiyonu dengeleyen çay hibiskus

Tansiyonu dengeleyen çay hibiskus

Tansiyonu dengeleyen çay hibiskus

Amerikan Kalp Derneği’nde yayınlanan bir makalede kan basıncını düşürdüğü ve tansiyonu dengelediği belirtilen hibiskus çayı vücuda olan faydaları ile ünlüdür.

Zayıflamaya etkisi olduğu da belirtilen hibiskus cayı aynı zamanda idrar söktürür, sindirim sistemini rahatlatarak kabızlığı ve şişkinliği de giderir.

HİBİSKUS ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Hipertansiyon yani yüksek tansiyondan muzdarip kişiler için şifa kaynağı olabilir. Aynı zamanda kan basıncını düşürmesiyle diyabet yani şekeri de dengeler.

İdrar söktürücü özelliği vardır. Kan basıncını düşürücü etkisinin yanında idrar söktürücü özelliği olması da hibiskus çayının faydaları arasındadır. İdrar çıkmayı da arttırarak rahatlama sağlar.

Antioksidan özelliği nedeniyle kolesterol düşürücü etkisi de vardır. Kolesterolü düşürücü etkisiyle kalp hastalıklarına karşı da korur.

Aynı zamanda antioksidan özelliği sayesinde karaciğere karşı da yararlıdır. Vücut dokuları ve hücrelerde bulunan serbest radikalleri nötralize ederek vücudun hastalıklara karşı korunmasına yardım eder.

Antitümör ve antioksidan özelliklere sahiptir. Hücreleri uyararak kanserli hücrelerin gelişimini önlediği düşünülmektedir. Mide kanserine karşı koruma sağlar.

Kadınların aylık olarak yaşadıkları regl ağrılarına da iyi gelir. Adet dönemindeki ağrılara ve kramplara karşı fayda sağlar. Hormonları dengele

Hibiskus çayı C vitamini ve askorbik asit yönünden oldukça zengin bir çaydır. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi kış hastalıklarına karşı koruma sağlaması da hibiskus çayının faydalarından biridir.

İçeriğindeki flavonoidler, vitamin ve mineraller sayesinde antidepresan özelliği vardır. Bedeni ve zihni rahatlatır, sinir sistemini sakinleştirir.

Susuzluğu giderir. Vücuttan sıvı atılmasına karşı, sıvı eksikliğini karşılar. Toksinlerin atılmasına yardım eder.

Sindirim sistemine fayda sağlayarak hazımsızlığı da giderir. Bağırsak hareketlerini arttırır, bu nedenle kabızlık için çözüm sağlar.

HİBİSKUS ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Hibiskus çayı hazırlamak için bir bardak su kaynatın. Kaynadıktan sonra içine 1-2 çay kaşığı kurutulmuş hibiskus atın. 15-20 dakika demlendirerek içebilirsiniz. Demlendiği sırada isteğe bağlı olarak içine tarçın, limon veya zencefil ekleyerek tatlandırabilirsiniz.

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