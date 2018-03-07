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Tarihi eski faydası sayısız: Bala katınca öksürüğü suya katınca saç dökülmesini önlüyor

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.03.2018 20:53 | Son Güncelleme

Baharatların sağlığa faydası bilinen bir gerçektir ve Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasındadır. Sadece faydası için değil, verdikleri aroma ve yemeklere kattığı lezzet için de çok tercih edilirler.

Tarihi eski faydası sayısız: Bala katınca öksürüğü suya katınca saç dökülmesini önlüyor

Ağız kokusu, nefesin tazelenmesi gibi durumlarda ilk aklımıza gelen baharat karanfil olur. Bazı rahatsızlıklarda anında çözüm sağlar, bazı hastalıklar için de önceden koruma sağlar. Güçlü bir aromaya sahip olan karanfil, çaydan sigaraya, ağrı tedavisinden tıp alanına kadar birçok şekilde kullanılmaktadır.

Faydalarından maksimum derecede yararlanmak için doğru ve düzenli olarak tüketilmesi çok önemlidir.

Tarihi eski, faydası sayısız

Karanfil, çok eski çağlardan itibaren bilinen ve hastalıkların tedavisi için kullanılan bir bitkidir. A, K, E ve B6 vitaminleri açısından çok zengindir. Fazlasıyla uçucu yağ içerir ve çok iyi bir kalsiyum, potasyum, sodyum, manganez deposudur. Omega 3 ve Omega 6’nın çok fazla yer aldığı bitkilerdendir.

Karanfil sağlığın hizmetinde

Diş macunlarında da kullanılan karanfilin belki de bilinen en eski faydası diş ağrıları karşısında çok keskin olması ve çok kısa zamanda diş ağrısını geçirmesidir. Bunun dışında çok etkili bir antioksidan özelliği olan karanfil, saçlardan tırnaklara, solunum yollarından şişkinliğe kadar birçok rahatsızlık için birebirdir.

Karanfil diş ağrılarına birebir

Karanfilin diş ağrılarına iyi geldiği uzun yıllardır bilinir. Belki de bu nedenledir ki, karanfil, bazı diş macunları içine eklenir ve sektörde çok yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. Dişiniz çok ağrıyorsa bir tane karanfili ağrıyan yere koyun veya bir pamuğa az miktar karanfil yağı dökerek ağrıyan dişinize sürün. Çok kısa bir sürede ağrıyı geçireceğini göreceksiniz.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarını giderir

Grip ve nezle hastalığına, soğuk algınlıklarına iyi gelir, balgam söktürücü özelliği vardır. Boğaz ağrılarını giderir. Ağız içinde oluşan yara ve mikropları öldürmek için de karanfil çayı ile gargara yapabilirsiniz.

Bulantı ve kusmalara iyi gelir

Karanfil yağı özellikle sabahları kusma yaşıyorsanız sizin için çözüm olabilir. Kusmalar için karanfil yağının ağızdan alınması önerilir. Ancak başka bir görüşe göre de, karanfil yağını ağızdan almak yerine karanfil tozunu hurma veya bal ile karıştırıp almak daha uygundur. Karanfilden çay yapıp içmek te önerilenler arasındadır.

Karanfil kaygıyı giderir

Deride meydana gelen kaşıntılar kişiler üzerinde sinir bozuklukları yaratabilir. Karanfil antioksidan özelliği sayesinde sinir sistemini olumlu yönde etkiler. Strese karşı savaşmada yardımcı olur. Stres kaynaklı hastalıkların oluşmasını engeller.

Strese iyi gelir

İçtiğiniz çaya katacağınız karanfil, stresle mücadele etmenize katkı sağlar. Karanfil, gevşeme ve rahatlama sağlar, stresi yok eder.

Öksürük ve kötü nefes kokusunu giderir

Karanfil öksürük ve kötü nefes kokusuna karşı da etkili bir baharattır. Nefes kokusu herkesi rahatsız eden bir durumdur. Karanfil, diş çürüklerinden dolayı oluşan ağız kokuları ve diğer kötü nefeslere karşı etkilidir. Her gün ağzınıza bir tane karanfil koyarsanız kötü nefes kokularından uzaklaşmış olursunuz.

Sinüzite iyi gelir

Sinüzit özellikle kış ve bahar aylarında yarattığı baş ağrıları nedeniyle hayat kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. Bazı uzmanlar karanfilin sinüziti temizleyici özelliği olduğunu belirtir. Uzmanlar, sinüzit için, karanfil tozunun burundan çekilmesini önermektedir. Ancak dozaja dikkat edin. Unutmayın, karanfil tozu da karanfil kadar etkili ve keskindir.

Şişkinliği giderir

Karanfil, su ile karıştırılarak veya çay olarak içildiğinde karın bölgesinde ve bağırsaklarda meydana gelen şişkinlik şikayetleri için çözüm olabilir.

Soğuk algınlığına iyi gelir

Karanfil yağını incelterek bal ile karıştırıp içerseniz soğuk algınlığı için çözüm olacaktır. Günde 2 veya 3 kere içmek öksürüğün etkisini azaltır veya tamamen geçirir.

Yorgunluğu giderir

Karanfilin yorgunluğu giderici özelliği vardır. Özellikle kokusu sinir sistemindeki etkisi nedeniyle sizi olumsuz düşüncelerden uzaklaştırır, ruh sağlığınız üzerinde olumlu yönde katkı sağlar.

Saç sağlığı için faydalıdır

Karanfil saç köklerini besler ve dökülmeye engel olur. Saçlarınızı koyulaştırmak istiyorsanız karanfil kullanabilirsiniz. Karanfil ayrıca, saça doğal ve sağlıklı bir görünüm kazandırır.

Deri için faydalıdır

Karanfil yağı deri üzerinde oluşan cilt hastalıklarının tedavisinde yararlıdır. Ancak kullandığınız dozaja dikkat edin, aşırı miktarda karanfil yağı cilde zarar verebilir.

Karanfil akneleri giderir

Karanfil yağı, antibiyotik özelliği ile akne oluşumuna engel olur. Ayrıca siyah lekeleri çıkarmada da başarılıdır. Akne tedavisi için çok etkili olduğu da bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Karanfil yağının antibiyotik özelliği ile aknelerin oluşma nedenleri ortadan kalkmış olur.

Yara izi ve lekeleri iyileştirir

Karanfil, yara izleri ve cilt lekeleri için kullanışlı bir kaynaktır. Profesyonel gözetim altında uygulandığında karanfil yağı hafif soyulmalara neden olabilir. Bu lekeli ve ölü deriyi soyar ve sağlıklı derinin ortaya çıkmasını sağlar.

Temizleyici özelliği

Karanfilin içerdiği kadar uçucu yağ hiçbir bitkide bulunmamıştır. Bu yüzden mükemmel bir antioksidandır. Çok zengin içerdiği potasyum, sodyum, fosfor, demir , A ve C vitamini ve diğer önemli mineraller sayesinde genel anlamda vücudu serbest radikallerden ve zararlı mikroplardan temizler.

Karanfilin Diğer Faydaları

Cinsel isteğin artmasını sağlar.

Hazmın kolaylaşmasına yardımcı olur.

Sarımsak ve soğan yendikten sonra tüketilmelidir.

Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine yardımcı olur.

Baharat olarak kullanıldığında iştahın açılmasını sağlar.

Hafızayı güçlendirir.

Kalbin güçlenmesini sağlar.

İshal rahatsızlığına iyi gelir.

Göğsü kuvvetlendirir.

Ateşin düşmesine destek verir.

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karanfil yemek

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