Tarihi eski faydası sayısız: Bala katınca öksürüğü suya katınca saç dökülmesini önlüyor

Ağız kokusu, nefesin tazelenmesi gibi durumlarda ilk aklımıza gelen baharat karanfil olur. Bazı rahatsızlıklarda anında çözüm sağlar, bazı hastalıklar için de önceden koruma sağlar. Güçlü bir aromaya sahip olan karanfil, çaydan sigaraya, ağrı tedavisinden tıp alanına kadar birçok şekilde kullanılmaktadır. Faydalarından maksimum derecede yararlanmak için doğru ve düzenli olarak tüketilmesi çok önemlidir. Tarihi eski, faydası sayısız Karanfil, çok eski çağlardan itibaren bilinen ve hastalıkların tedavisi için kullanılan bir bitkidir. A, K, E ve B6 vitaminleri açısından çok zengindir. Fazlasıyla uçucu yağ içerir ve çok iyi bir kalsiyum, potasyum, sodyum, manganez deposudur. Omega 3 ve Omega 6’nın çok fazla yer aldığı bitkilerdendir. Karanfil sağlığın hizmetinde Diş macunlarında da kullanılan karanfilin belki de bilinen en eski faydası diş ağrıları karşısında çok keskin olması ve çok kısa zamanda diş ağrısını geçirmesidir. Bunun dışında çok etkili bir antioksidan özelliği olan karanfil, saçlardan tırnaklara, solunum yollarından şişkinliğe kadar birçok rahatsızlık için birebirdir.

Karanfil diş ağrılarına birebir Karanfilin diş ağrılarına iyi geldiği uzun yıllardır bilinir. Belki de bu nedenledir ki, karanfil, bazı diş macunları içine eklenir ve sektörde çok yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. Dişiniz çok ağrıyorsa bir tane karanfili ağrıyan yere koyun veya bir pamuğa az miktar karanfil yağı dökerek ağrıyan dişinize sürün. Çok kısa bir sürede ağrıyı geçireceğini göreceksiniz. Üst solunum yolu enfeksiyonlarını giderir Grip ve nezle hastalığına, soğuk algınlıklarına iyi gelir, balgam söktürücü özelliği vardır. Boğaz ağrılarını giderir. Ağız içinde oluşan yara ve mikropları öldürmek için de karanfil çayı ile gargara yapabilirsiniz. Bulantı ve kusmalara iyi gelir Karanfil yağı özellikle sabahları kusma yaşıyorsanız sizin için çözüm olabilir. Kusmalar için karanfil yağının ağızdan alınması önerilir. Ancak başka bir görüşe göre de, karanfil yağını ağızdan almak yerine karanfil tozunu hurma veya bal ile karıştırıp almak daha uygundur. Karanfilden çay yapıp içmek te önerilenler arasındadır.

Karanfil kaygıyı giderir Deride meydana gelen kaşıntılar kişiler üzerinde sinir bozuklukları yaratabilir. Karanfil antioksidan özelliği sayesinde sinir sistemini olumlu yönde etkiler. Strese karşı savaşmada yardımcı olur. Stres kaynaklı hastalıkların oluşmasını engeller. Strese iyi gelir İçtiğiniz çaya katacağınız karanfil, stresle mücadele etmenize katkı sağlar. Karanfil, gevşeme ve rahatlama sağlar, stresi yok eder. Öksürük ve kötü nefes kokusunu giderir Karanfil öksürük ve kötü nefes kokusuna karşı da etkili bir baharattır. Nefes kokusu herkesi rahatsız eden bir durumdur. Karanfil, diş çürüklerinden dolayı oluşan ağız kokuları ve diğer kötü nefeslere karşı etkilidir. Her gün ağzınıza bir tane karanfil koyarsanız kötü nefes kokularından uzaklaşmış olursunuz. Sinüzite iyi gelir Sinüzit özellikle kış ve bahar aylarında yarattığı baş ağrıları nedeniyle hayat kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. Bazı uzmanlar karanfilin sinüziti temizleyici özelliği olduğunu belirtir. Uzmanlar, sinüzit için, karanfil tozunun burundan çekilmesini önermektedir. Ancak dozaja dikkat edin. Unutmayın, karanfil tozu da karanfil kadar etkili ve keskindir.

Şişkinliği giderir Karanfil, su ile karıştırılarak veya çay olarak içildiğinde karın bölgesinde ve bağırsaklarda meydana gelen şişkinlik şikayetleri için çözüm olabilir. Soğuk algınlığına iyi gelir Karanfil yağını incelterek bal ile karıştırıp içerseniz soğuk algınlığı için çözüm olacaktır. Günde 2 veya 3 kere içmek öksürüğün etkisini azaltır veya tamamen geçirir. Yorgunluğu giderir Karanfilin yorgunluğu giderici özelliği vardır. Özellikle kokusu sinir sistemindeki etkisi nedeniyle sizi olumsuz düşüncelerden uzaklaştırır, ruh sağlığınız üzerinde olumlu yönde katkı sağlar. Saç sağlığı için faydalıdır Karanfil saç köklerini besler ve dökülmeye engel olur. Saçlarınızı koyulaştırmak istiyorsanız karanfil kullanabilirsiniz. Karanfil ayrıca, saça doğal ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. Deri için faydalıdır Karanfil yağı deri üzerinde oluşan cilt hastalıklarının tedavisinde yararlıdır. Ancak kullandığınız dozaja dikkat edin, aşırı miktarda karanfil yağı cilde zarar verebilir. Karanfil akneleri giderir