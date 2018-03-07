Tavuk döner tehlikeli mi, yerken nelere dikkat edilmeli, tavuk döner sağlıksız mı, tavuk döner bu kadar ucuza satılabilir mi?...

Tavuk dönerde ciddi tehlike! Öldürebilir

Döner, Türk halkının severek yediği ve hemen hemen her öğünde tükettiği bir besindir. Ancak tavuklar ve tavuk etleriyle ilgili son dönemdeki tartışmalar büyürken kafalardaki soru işaretleri de arttı.

1 / 5 Tavuk döner tehlikeli mi, yerken nelere dikkat edilmeli, tavuk döner sağlıksız mı, tavuk döner bu kadar ucuza satılabilir mi?...

2 / 5 Peki, yediğimiz tavuk dönerin sağlıklı olduğunu nasıl anlayacağız? Uzmanlar, özellikle piyasada 3 TL’ye bile satılan tavuk dönerlere dikkat çekerken, riskin fazla olduğunu ve yemeden önce iki kez düşünmemiz gerektiğini belirtiyor. Tavuğun kilogram fiyatı belli, dolayısıyla bir porsiyon tavuk dönerin maliyeti de bilinen bir gerçek. Bir de buna dükkan, personel, ekmek, elektrik, su gibi maliyetleri de eklersek rakamlar üst düzeylere çıkar. Dolayısıyla piyasada çok düşük fiyata satılan tavuk dönerlere şüpheyle yaklaşmak ve bu yiyeceklerden kesinlikle uzak durmak gerekir.

3 / 5 Tavuğun rengine ve kokusuna dikkat Et dönerde olduğu gibi tavuk dönerde de görüntü ve koku kendini belli eder. Tavuk dönerin kokusu rahatsız edici olmayacak, rengi kararmamış, açık ve parlak olacak. Bu nedenle güvendiğiniz yerlerden, bildiğiniz markalardan almak önem kazanıyor. Donuk tavuk döner kullanıp kullanılmadığını sormak, kullanılıyorsa o gün takılan döner olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Yediğiniz döner, kokulu ve rengi kararmış ise o zaman şüphelenmelisiniz.

4 / 5 Tavuk etinin çabuk bozulduğunu unutmayın! Bu arada firmaların da o gün satılmayan tavuk dönerleri imha etmeleri, kalan kısım varsa ertesi gün değerlendirmeye çalışmamaları en doğru harekettir. Tavuk etinin çabuk bakteri üreten ve bozulan bir besin olduğunu da düşünürsek, hatalı ürünlerin ölümcül sonuçlar doğuracağını da unutmamak gerekir. Tavuk döner, bir şişin ortasında akşama kadar beklediği zaman rengi değişir ve bakteri üretmeye başlar, böylece tavuk zehirlenmeleri oluşur ve bu insanı ölüme götürür.