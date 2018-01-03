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Tereyağlı çay tüketmek gerçekten faydalı mı?

Tereyağlı çay tüketmek gerçekten faydalı mı?

Tereyağlı çay tüketmek gerçekten faydalı mı?

Canan Karatay'ın bahsettiği tereyağlı çay tüketimi sağlığımızı olumlu yönde etkiliyor mu? Gelin hep birlikte bakalım.

Tibetlilerin kültüründe oldukça geniş bir yer kaplar çay. Zamba adlı yemeği yiyen Tibetlilere göre çay; yağı giderir ve rahatlatır. Rahatlatıcı ve hafifletici etkisi nedeniyle çay, bu toplumun bir parçası haline gelmiştir.

çay

Tibetliler çayı koyu bir şekilde demler, bir miktar da tuz atarak tüketirlermiş. Bu şekilde demlenmiş çaya ise "sade çay" denir. Sade çayın yanı sıra sütlü çay da tükettikleri arasında. . Çayı içerler bunun yanı sıra yapraklarını da yerlermiş :) Anlaşılan çaya gerçekten aşıklar...

butter-tea

Popüler çay tüketimlerinden biri de tereyağlı çaydır. Tibetliler sade çay demledikten sonra çayın suyunu çay fıçısına koyarlar. Sonrasında tereyağı, tuz, yumurta ve ceviz gibi yiyecekler eklerler. Canan Hoca'nın da dediğini zamanında Tibetliler yapmış oluyor :) Yine haklı çıktın Karatay!

turkish-tea

Tereyağlı çay tüketiminin faydaları;

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Ciltteki çatlaklıkları yok eder ve parlaklık kazandırır.

Protein kaynağıdır.

Antioksidan özelliği vardır.

Damarların tıkanmaması için ideal bir besin olan tereyağını, çayınıza 1/2 tatlı kaşığı ilava ederek tüketebilirsiniz.

Çayın acı tadını da kıran tereyağı, yumuşak bir içim sağlar ve hafif bir aroma verir.

Not: Şu zamana kadar herhangi bir yan etkisi görülmese de denemeden önce doktora mutlaka danışın. Sağlık, her şeyden önemli ne de olsa...

Bir dönem Twitter'da gündem olan Canan Karatay'ın tereyağlı çay söylemiyle ilgili atılan o efsane tweetler:

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