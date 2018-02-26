Tırnaklarınızın üstüne ve içine acı biber sürünce bakın neler oluyor!

Tırnaklar el ve ayak bakımı ve güzel görünmeleri için dikkat edilmesi gereken konulardandır. Tırnaklar, cilt ve saçlarda bulunan protein ve keratinden beslenir. Zayıf ve kırılgan tırnakların sebebi ise yaş, çevre ve hastalık gibi çeşitli faktörlerdir.

Tırnaklarınızın üstüne ve içine acı biber sürün bakın neler oluyor!

Tırnak kırılması veya soyulması çoğu kişinin yaşadığı bir problemdir. Ancak evde çok kolaylıkla yapacağınız pul biber kürüyle tırnak bakımını yapıp onları daha da güçlendirebilirsiniz.

1 / 4 Tırnaklar, cilt ve saçlarda bulunan protein ve keratinden beslenir. Zayıf ve kırılgan tırnakların sebebi ise yaş, çevre ve hastalık gibi çeşitli faktörlerdir. Sizde hassas ve kırılgan tırnaklara sahipseniz mutfağınızda bulunan malzemelerle tırnaklarınıza bakım yaparak güçlendirebilirsiniz.

2 / 4 İşte pul biberi tırnağınıza sürdüğünüzde meydana gelebilecekler… Malzemeler: 5 damla soğuk su, yarım tatlı kaşığı nemlendirici krem ve bir çay kaşığı pul biber

3 / 4 Hazırlanışı: İlk olarak su ile pul biberi iyice karıştırın. Daha sonra kremi ilave edip homojen bir kıvam elde etmeye çalışın. Hazırlamış olduğunuz karışımı tırnaklarınızın iç kısmına sürün ve 10 dakika bekletin. Ardından yıkayın. Hazırlamış olduğunuz karışımı günde bir defa uygulamanız gerekir. Tırnak soyulmasını önlemek için öneriler Düşük kaliteli ve tırnakları zayıflatan kimyasal içeren ojelerden kullanmayın.