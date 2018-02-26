YEMEK

Tonlarca para harcamayın: Yüzdeki tüyleri döken maske

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.02.2018 01:15 | Son Güncelleme

Daha genç ve sağlıklı bir yüz ve cilt kadınların vazgeçilmezleri arasındadır. Ancak, bu özelliklere sahip olabilmek için düzenli bakım ve bazı uygulamaları da aksatmamak gerekir.

Tonlarca para harcamayın: Yüzdeki tüyleri döken maske

Önereceğimiz bu cilt maskeleriyle siz de çok daha genç, çekici ve sağlıklı bir görümüme kavuşabilirsiniz.

Yüz tüyleri için maske

Malzemeler:

10gr. limon suyu

1 fincan su

30 gr. un ( tercihen nohut unu)

Hazırlanışı ve Uygulanışı:

Bütün malzemeleri homojen bir macun kıvamına gelinceye kadar karıştırın ve yüzünüze uygulayın. 15 dakika boyunca kurumaya bırakın ve daha sonra maskeyi yüzünüzden bir havlu yardımıyla, tüylerin çıkış yönüne doğru baskı uygulayarak çıkartın.

Aspirin ve limonlu anti-aging maskesi

Malzemeler:

3 aspirin

3 yemek kaşığı limon suyu

Anti-aging yüz maskesi hazırlanışı ve uygulanışı:

Aspirini limon suyu içerisinde çözdürün ve bir macun kıvamı oluşturuncaya kadar karıştırın ve daha sonra bu karışımı yüzünüze uygulayın ve 10 dakika kadar kurumasına izin verin. Maskeyi bol su ile yüzünüzden uzaklaştırın.

Bal, yoğurt ve aspirinli canlandırıcı maske

Malzemeler:

5 aspirin

1 yemek kaşığı yoğurt

1/2 yemek kaşığı bal

Canlandırıcı maske hazırlanışı ve uygulanışı:

Aspirini ufalayın ve diğer malzemelerle birlikte iyice karıştırın. Maskeden en iyi verimi alabilmeniz için, önce gözeneklerinizi açmaya yarayacak ılık suda beklettiğiniz bir kumaşı yüzünüzde bekletin.

Yüzünüzün kuruduğuna emin olduktan sonra, karışımı uygulayın ve yüzünüzde 30 dakika boyunca durmasına izin verin. Süre bittiğinde, maskeyi yüzünüzden ılık su ile uzaklaştırabilirsiniz.

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maske yemek

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