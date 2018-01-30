Tüketildiğinde zehirleme ihtimali yüksek olan 10 gıda

Ancak her şeye rağmen, bilmediğimiz, bu gıdalardan bazılarının potansiyel olarak ölümcül olabilen toksinler içeriyor olması. İşte yanlış kullanıldığında zehirli olabilen gıdalardan birkaçı; Cassava Yuca veya manioc olarak da bilinen cassava, gelişmekte olan ülkelerde önemli bir besin öğesidir ve yarım milyardan fazla insana temel bir beslenme sağlar. Ancak, yanlış hazırlanan cassava'nın akut siyanür zehirlenmesi, kısmi felç veya hatta ölüme neden olabilecek sonuçlar doğurabileceğinin farkında olun. Karides Karidesler çiftliklerde yetiştiriliyor ve bu bir gerçek. Enfeksiyonların, hastalıkların ve parazitlerin yayılmasını önlemek için çiftçiler hayvan yemini antibiyotiklerle pompalamakta ve suları böcek ilacı ve fungisitlerle doldurmaktadırlar. Aşırı kalabalık nüfusu korumak için klor da dahil olmak üzere çok miktarda kimyasal katkı maddesi bu tahrip edici olan bu karışımlara eklenir. Patates Genel olarak, patates tamamen güvenli bir sebzedir. Patatesleri aşırı nemli veya parlak koşullarda bırakırsanız veya çok uzun süre bekletirseniz, filizlenmeye başlayacaktır. Ve bu filizler aslında glikoalkaloidler olarak bilinen toksik bileşikler içerir. Patatesteki yeşillenen kısmı tamamen kesmiş olsanız zehir patates içine dağılmış olabilir. Bu tür patatesleri hiç kullanmamak gerekir.

Badem Bu tohumun acı çeşitleri (fıstık değil), tatlı bademlerden daha fazla siyanür içerir. Acı badem özütü bir zamanlar tıbbi yolla kullanılmıştır, ancak küçük dozlarda bile, özellikle çocuklardaki etkiler ciddi veya öldürücüdür; tüketimden önce siyanür çıkarılmalıdır. Bu nedenle, Amerika'da yiyecek olarak satılan tüm ticari olarak yetişmiş badem tatlı çeşittir. Bamboo vuruşu Bambu filizleri, çok sayıda Asya çanağında ve et ürünlerinde kullanılır. Çiğ bambu filizlerinin manyokta bulunan aynı toksinler içeren siyanojenik glikozitler içerdiğini bilmenizi isteriz. Bu toksinler iyice pişirilerek yok edilmelidir ve bu nedenle taze bambu filizleri başka yollarla kullanılmadan önce kaynatılır. Mantar Mantar toplama işlemi, mantar avı veya basitçe "mantarlaştırma" olarak bilinir. Kulağa hoş geliyor değil mi? Ancak unutmayın ki, tüm toksik mantarların tanımlanabileceği tek bir özellik yoktur, ayrıca tüm yenilebilir mantarların tanımlanabileceği bir özellik yoktur. Buna ek olarak, radyoaktif olanları da içeren ağır metalleri emmek için mantarların eğilimi nedeniyle, Avrupa mantarları şu ana kadar 1986 Çernobil felaketinden toksiklik içerebilir. Ayrıca yol boyunca veya fabrikaların yakınında yetişen mantarlardan seçmemenizi öneririz.