YEMEK

Tüketildiğinde zehirleme ihtimali yüksek olan 10 gıda

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.01.2018 23:12 | Son Güncelleme

Genellikle çiğ sebze, tohum ve deniz ürünlerini en sağlıklı seçenek olarak görüyoruz çünkü vitaminler ve omega-3 yağ asidi yağını içeriyor.

Tüketildiğinde zehirleme ihtimali yüksek olan 10 gıda

Ancak her şeye rağmen, bilmediğimiz, bu gıdalardan bazılarının potansiyel olarak ölümcül olabilen toksinler içeriyor olması.

İşte yanlış kullanıldığında zehirli olabilen gıdalardan birkaçı;

Cassava

Yuca veya manioc olarak da bilinen cassava, gelişmekte olan ülkelerde önemli bir besin öğesidir ve yarım milyardan fazla insana temel bir beslenme sağlar. Ancak, yanlış hazırlanan cassava'nın akut siyanür zehirlenmesi, kısmi felç veya hatta ölüme neden olabilecek sonuçlar doğurabileceğinin farkında olun.

Karides

Karidesler çiftliklerde yetiştiriliyor ve bu bir gerçek. Enfeksiyonların, hastalıkların ve parazitlerin yayılmasını önlemek için çiftçiler hayvan yemini antibiyotiklerle pompalamakta ve suları böcek ilacı ve fungisitlerle doldurmaktadırlar. Aşırı kalabalık nüfusu korumak için klor da dahil olmak üzere çok miktarda kimyasal katkı maddesi bu tahrip edici olan bu karışımlara eklenir.

Patates

Genel olarak, patates tamamen güvenli bir sebzedir. Patatesleri aşırı nemli veya parlak koşullarda bırakırsanız veya çok uzun süre bekletirseniz, filizlenmeye başlayacaktır. Ve bu filizler aslında glikoalkaloidler olarak bilinen toksik bileşikler içerir. Patatesteki yeşillenen kısmı tamamen kesmiş olsanız zehir patates içine dağılmış olabilir. Bu tür patatesleri hiç kullanmamak gerekir.

Badem

Bu tohumun acı çeşitleri (fıstık değil), tatlı bademlerden daha fazla siyanür içerir. Acı badem özütü bir zamanlar tıbbi yolla kullanılmıştır, ancak küçük dozlarda bile, özellikle çocuklardaki etkiler ciddi veya öldürücüdür; tüketimden önce siyanür çıkarılmalıdır. Bu nedenle, Amerika'da yiyecek olarak satılan tüm ticari olarak yetişmiş badem tatlı çeşittir.

Bamboo vuruşu

Bambu filizleri, çok sayıda Asya çanağında ve et ürünlerinde kullanılır. Çiğ bambu filizlerinin manyokta bulunan aynı toksinler içeren siyanojenik glikozitler içerdiğini bilmenizi isteriz. Bu toksinler iyice pişirilerek yok edilmelidir ve bu nedenle taze bambu filizleri başka yollarla kullanılmadan önce kaynatılır.

Mantar

Mantar toplama işlemi, mantar avı veya basitçe "mantarlaştırma" olarak bilinir. Kulağa hoş geliyor değil mi? Ancak unutmayın ki, tüm toksik mantarların tanımlanabileceği tek bir özellik yoktur, ayrıca tüm yenilebilir mantarların tanımlanabileceği bir özellik yoktur. Buna ek olarak, radyoaktif olanları da içeren ağır metalleri emmek için mantarların eğilimi nedeniyle, Avrupa mantarları şu ana kadar 1986 Çernobil felaketinden toksiklik içerebilir. Ayrıca yol boyunca veya fabrikaların yakınında yetişen mantarlardan seçmemenizi öneririz.

Küflü yiyecekler

Kalıplarda genellikle görülebilir, ancak kalıplar ve diğer mantarlar - mikotoksinler - tarafından üretilen toksinler görünmezdir ve gıdaya nüfuz edebilir. Bu yüzden küflü parçayı kesip bütün parçayı atmanız iyi olur. Brie veya Danimarka mavisi gibi özel peynirler, kalıplar bilinçli olarak küflü hale getirildiğinden yemek için güvenlidir.

Ravent

Ravar genellikle yapraklarla satılırken sapları tek yenilebilir kısımdır. Birinci Dünya Savaşı sırasında, yapraklar yanlışlıkla insanların zehirlenmesine neden olan İngiltere'de bir besin kaynağı olarak önerildi. Yaprakları kabartma tozu ile pişirmek onları daha da zehirli hale getirebilir. Soda ve asitler arasındaki reaksiyon onları daha da zehirli hale getirebilir.

Fugu

Fugu yemekleri, Japon mutfağında en ünlü ve meşhur yemeklerden biridir. Fugu balığı, toksik parçaları çıkarmak ve eti kirletmemek için dikkatle hazırlanmalıdır. Bu nedenle, şefler 3 yıllık eğitimden geçer ve ona hizmet etmesi için izin verilmesi için özel bir lisans almaları gerekir.

Fasülyeler

Ham fasulye zararlı, lezzetsiz bir toksin, lektin içerir, bu da pişirme ile çıkarılmalıdır. Yavaş pişirmeyi tercih edenler için kötü haber şu ki; fasulyeyi kaynamaya koymadan pişirmek toksinleri yok etmeyebilir. Az pişmiş fasulyeler çiğ fasülyeden daha toksik olabileceğinden onları en az 10 dakika kaynatın.

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Anahtar Kelimeler:
yemek sağlık

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
filizlenen patatesleri hemen atmayın.saksıya gömün.patates üretin.tüketim toplumu değil üretim toplumu olalım.
@nisanyagmuru1071 cevız badem fındık da yetştırın ıklıme uygunsa yerınız bu işler çok zevklı
Patates fasulye mantar dışındakileri zaten tanımam etmem...
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