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Tüm zamanların en etkilisi: 3 haftada 15 kilo verdiriyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.04.2018 11:58 | Son Güncelleme

Yazın gelmesine ramak kala, kilo vermek istiyorsanız ve karın bölgenizde yağlanma varsa bu içecek tam da size göre. Doktor onayı aldıktan sonra diyetinize bu içeceği dahil edebilirsiniz.

Tüm zamanların en etkilisi: 3 haftada 15 kilo verdiriyor

Bu içecek termojenik baharatlar kullanarak hazırlanmış bir diyet takvisyedir. Termojenik ürünler, vücuda alındığında vücut ısısını artırır ve metabolizmayı daha hızlı çalışmaya teşvik eder. İşte bu doğal içecek sayesinde normalden 8 kat daha hızlı kilo vermeniz mümkün.

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Malzemeler:

1/2 demet maydanoz
2 adet limon
3 yemek kaşığı elma sirkesi
1 litre su
5 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil
3 yemek kaşığı tarçın tozu ya da 1 adet tarçın çubuğu

Nasıl hazırlanır?

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Öncelikle 2 limonu sıkın.

Sonrasında geriye kalan tüm malzemeler ile karıştırın.

Uyumadan önce karışımı süzün ve bir bardak için.

3 hafta uyguladıktan sonra bu içeceğe 1 ay ara verin.

Uyarı: Hamile bireyler kesinlikle bu karışımı tüketemezler!

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kilo vermek için diyet tarifleri

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