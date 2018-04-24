Tüm zamanların en etkilisi: 3 haftada 15 kilo verdiriyor

Bu içecek termojenik baharatlar kullanarak hazırlanmış bir diyet takvisyedir. Termojenik ürünler, vücuda alındığında vücut ısısını artırır ve metabolizmayı daha hızlı çalışmaya teşvik eder. İşte bu doğal içecek sayesinde normalden 8 kat daha hızlı kilo vermeniz mümkün.
1/2 demet maydanoz
2 adet limon
3 yemek kaşığı elma sirkesi
1 litre su
5 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil
3 yemek kaşığı tarçın tozu ya da 1 adet tarçın çubuğu
Öncelikle 2 limonu sıkın.
Sonrasında geriye kalan tüm malzemeler ile karıştırın.
Uyumadan önce karışımı süzün ve bir bardak için.
3 hafta uyguladıktan sonra bu içeceğe 1 ay ara verin.
Uyarı: Hamile bireyler kesinlikle bu karışımı tüketemezler!
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