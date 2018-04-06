Türk kahvesiyle Dibek kahvesi arasındaki farkı biliyor muydunuz?

Kahve çekirdekleri ve bazı aromatik bitkilerin dibekle dövülmesiyle hazırlanan dibek kahvesi, geleneksel Türk kahvesinden farklılıklar içerir. Son dönemlerin popüler kahveleri arasında giren ve Türk kahvesi gibi pişirilen dibek kahvesinin sindirimden kolesterole, parkinsondan ağız kokusuna kadar pek çok sorunun çözümünde faydası vardır.
Türk kahvesinden ne farkı var?
Türk yemek kültüründe kahvenin yeri ayrıdır. Osmanlı’dan günümüze kadar gelmiş, çok çeşitli kahve türleri olmasına rağmen geleneksel Türk kahvesi en yaygın şekilde tüketilen kahvedir. Ancak dibek kahvesinin tüketimi bu kadar yaygın değildir. Buna rağmen, lezzeti, aroması ve yararlarıyla dibek kahvesi de içenlerde alışkanlık yapan bir kahve çeşididir.
Dibek kahvesi geleneksel Türk kahvesinden başka farklılıklar da gösterir. Türk kahvesi koyu renklidir. Ancak dibek kahvesinin rengi Türk kahvesinden daha açıktır. Görünümü ve rengi sütlü kahveyi andırır. Türk kahvesi toz kahvenin pişirilmesiyle elde edilir. Ancak dibek kahvesinin yoğunluğu ise, Türk kahvesi kadar toz halinde değildir. Biraz daha kıvamlı, biraz daha hacimli ve toz taneli değil iri tanelidir. Tadına gelince, yorumlar farklı olabilir ama çoğu kişiye göre, tadı sütlü kahve lezzetindedir.
Pişirme şekli, Türk kahvesinden değişik
Dibek kahvesi ile Türk kahvesini ayıran bir başka özellikte pişirme şeklidir. Türk kahvesi soğuk su ile cezvede ve ocakta pişirilir. Ancak dibek kahvesi günümüzde Türk kahvesi gibi normal cezvede hazırlansa da orijinalinde ateş üzerinde pişirilir ve soğuk su değil, sıcak su ilave edilir. Kişi sayısına göre sıcak su eklendikten sonra, üstüne de her bir kişi için 1 tatlı kaşığı olmak üzere havanda dövülen kahve malzemesi eklenir. Ocakta pişirilen kahve konuklara ikram edilir.
Dibek kahvesinin içinde neler var?
Türk kahvesi, keçi boynuzu, menengiç, kakao, zahter (dağ kekiği), kahve kreması, sahlep
En önemli özelliği
Dibek kahvesinin en önemli özelliği, kahve çekirdekleri, keçi boynuzu, menengiç, kakao, zahter, kahve kreması ve sahlepin taştan ya da ağaçtan yapılan havanda elle dövülerek hazırlanmasıdır ve bu işlem biraz zahmetlidir.
Dibek kahvesinin faydaları
Her gün düzenli olarak tüketilen dibek kahvesi ağız kokusu sorununun kökten çözümünü sağlar.
Dibek kahvesi, parkinson hastalığının ve kanserin baş düşmanıdır.
Cildi korur. Cilt için faydalıdır. Kahveyi içtikten sonra telvesi ile ellerinize ve yüzünüze masaj yapabilirsiniz. Bu cilt kırışıklıklarının oluşmasını engeller, lekelerin yok olmasını sağlar. Cildi yumuşatır. Cilde ovalayarak sürdüğünüzde kan dolaşımını hızlandırır.
Yapılan araştırmalarda safra taşlarının da düşmesini kolaylaştırıcı etki gösterdiği belirlenmiştir.
Yüksek kolesterolü düşürür. Kolesterolü düşürücü etkisi de kanıtlanmış olan dibek kahvesi yemeklerden sonra içildiği zaman sindirim sistemi üzerinde de olumlu katkılar sağlar.
Ağrı kesici özelliği sayesinde doğal aspirin rolü görmektedir.
Sindirim kolaylaştırır, tokluk hissi verir bu nedenle de kilo verme konusunda yardımı olduğu belirtilmektedir.
Şeker hastalığı oluşumunu önlemeye yardımcı olur.
Dibek kahvesinin içinde yer alan maddeler ve özelikleri
Menengiç (Çitlenbik)
Öksürüğü keser, balgam söktürür, nefes açıcıdır, antiseptik özelliği vardır, göğsü yumuşatır, solunum yollarına faydası vardır, ayak terlemelerini önler, yaraları tedavi sürecini hızlandırır, mide ağrılarını dindirir ve kalp rahatsızlıklarında etkilidir.
Keçiboynuzu (Harnup tozu)
Doğadaki güçlü besin kaynaklarından biridir. Vücuda giren radyasyonu dışarı atma özelliği vardır. Akciğer ödemine karşı etkilidir. Balgam söktürücü özelliği ve astıma karşı tedavi gücü çok yüksektir. Nefes darlığına iyi gelir. Guatr hastalığından dolayı nefes darlığı çekenler de olumlu sonuçlar verir Fosfor ve kalsiyum bakımından zengindir. Osteoporoz rahatsızlığı tedavisinde etkilidir. Akciğer kanseri tedavisini önleme amaçlı kullanılır. Yapılan bazı araştırmalarda iktidarsızlık sorunu üzerinde etkili olduğu da görülmüştür.
Kakao
Kakao, hamilelik ve doğum ağrılarında etkin olarak kullanılmıştır. Kakao çekirdekleri, doğal antioksidan niteliğinde olan flavonoidleri içerirler. Kansere karşı koruyucu etki yapar. Aynı zamanda kardiyovasküler hastalıklara karşı korucuyu etkisi bulunmaktadır.
Kahve kreması
Kahvenin tadını yumuşatır. Kolesterolü düşürür. Göğüs kanseri riskini azaltır, Nefesi açar, Kemikleri güçlendirir, Bağırsakları düzenler ve depresyona karşı etkilidir.
Zahter (Dağ kekiği)
Hazmı kolaylaştırır. Kalp çarpıntısını giderir. İştah açar. Sinirleri kuvvetlendirir. Bağırsak hastalıklarında iyileştiricidir. Böbrek hastalıklarında koruyucu görevi vardır. Mesane ağrısını dindirir. Uyarıcı ve bedeni kuvvetlendiricidir. Mikrop öldürücüdür. Yaraların iyileşmesine yardımcı olur. İdrar söktürür. Yaraların üzerine mikrop öldürücü olarak sürülebilir. Mantar şikâyetlerine karşı faydalıdır.
Sahlep
Öksürük ve bronşit tedavisinde kullanılır. Kabızlığı önler. Cinsel gücü artırır. Hazmı kolaylaştırır. Zihni güçlendirir. Kadınların adet dönemini düzenler. Bağırsaktaki kurtların düşürülmesine yardımcı olur. Vücut sıcaklığını artırır.
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