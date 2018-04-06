Türk kahvesiyle Dibek kahvesi arasındaki farkı biliyor muydunuz?

Kahve çekirdekleri ve bazı aromatik bitkilerin dibekle dövülmesiyle hazırlanan dibek kahvesi, geleneksel Türk kahvesinden farklılıklar içerir. Son dönemlerin popüler kahveleri arasında giren ve Türk kahvesi gibi pişirilen dibek kahvesinin sindirimden kolesterole, parkinsondan ağız kokusuna kadar pek çok sorunun çözümünde faydası vardır.

Türk kahvesinden ne farkı var?

Türk yemek kültüründe kahvenin yeri ayrıdır. Osmanlı’dan günümüze kadar gelmiş, çok çeşitli kahve türleri olmasına rağmen geleneksel Türk kahvesi en yaygın şekilde tüketilen kahvedir. Ancak dibek kahvesinin tüketimi bu kadar yaygın değildir. Buna rağmen, lezzeti, aroması ve yararlarıyla dibek kahvesi de içenlerde alışkanlık yapan bir kahve çeşididir.

Dibek kahvesi geleneksel Türk kahvesinden başka farklılıklar da gösterir. Türk kahvesi koyu renklidir. Ancak dibek kahvesinin rengi Türk kahvesinden daha açıktır. Görünümü ve rengi sütlü kahveyi andırır. Türk kahvesi toz kahvenin pişirilmesiyle elde edilir. Ancak dibek kahvesinin yoğunluğu ise, Türk kahvesi kadar toz halinde değildir. Biraz daha kıvamlı, biraz daha hacimli ve toz taneli değil iri tanelidir. Tadına gelince, yorumlar farklı olabilir ama çoğu kişiye göre, tadı sütlü kahve lezzetindedir.