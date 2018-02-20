Turunçgillerin tek lokmalık mücevheri! Üstelik kabuğuyla yeniliyor

Sağlık açısından sayısız faydası olan kamkat ne yazık ki çok fazla bilinir değil. Faydasını öğrenenlerin vazgeçemediği, kokusu bergamotu andıran kamkat, tatlı ihtiyacını da bastıran bir meyve.

Kamkat, çiğ olarak tüketildiği gibi reçel, marmelat, meyve suyu, kek ve pasta yapımında da kullanılır.

Seralarda ve saksıda yetiştirilen kamkat son zamanlarda ise süs bitkisi olarak balkonlarımızı da süslemeye başladı.

Uzmanlar, kamkatın özellikle kabuğu ile tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Zaten küçük boyutuyla tek lokmada hemen yeniliyor.

Kamkatın faydaları;

Tam bir C vitamini deposu, bu sayede bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

C vitamininden aldığı güç ile gelişen antioksidan özelliği, bizi hastalıklardan koruma konusunda da çok yardımcı oluyor.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olarak mide bulantısı, iştahsızlık ve hazımsızlık gibi sindirim sistemi sorunlarıyla baş ediyor.

Sindirim sistemindeki bu etkisi idrar söktürücü olarak yardımcı olmasını da sağlıyor.

Yüksek oranlarda A, B1, B2 ve B3 vitaminleri de bulunduran kamkat, bu vitaminlerle sinir sistemimizi güçlendirmede destek oluyor.