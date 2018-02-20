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Turunçgillerin tek lokmalık mücevheri! Üstelik kabuğuyla yeniliyor

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.02.2018 00:38 | Son Güncelleme

Kamkat; limonu andıran şekli, portakal rengi ve ekşimtırak tadıyla tam bir turunçgil ama en küçüğü ve kabuğuyla yenilen tek çeşidi!

Turunçgillerin tek lokmalık mücevheri! Üstelik kabuğuyla yeniliyor

Sağlık açısından sayısız faydası olan kamkat ne yazık ki çok fazla bilinir değil. Faydasını öğrenenlerin vazgeçemediği, kokusu bergamotu andıran kamkat, tatlı ihtiyacını da bastıran bir meyve.

Kamkat, çiğ olarak tüketildiği gibi reçel, marmelat, meyve suyu, kek ve pasta yapımında da kullanılır.

Seralarda ve saksıda yetiştirilen kamkat son zamanlarda ise süs bitkisi olarak balkonlarımızı da süslemeye başladı.

Uzmanlar, kamkatın özellikle kabuğu ile tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Zaten küçük boyutuyla tek lokmada hemen yeniliyor.

Kamkatın faydaları;

Tam bir C vitamini deposu, bu sayede bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

C vitamininden aldığı güç ile gelişen antioksidan özelliği, bizi hastalıklardan koruma konusunda da çok yardımcı oluyor.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olarak mide bulantısı, iştahsızlık ve hazımsızlık gibi sindirim sistemi sorunlarıyla baş ediyor.

Sindirim sistemindeki bu etkisi idrar söktürücü olarak yardımcı olmasını da sağlıyor.

Yüksek oranlarda A, B1, B2 ve B3 vitaminleri de bulunduran kamkat, bu vitaminlerle sinir sistemimizi güçlendirmede destek oluyor.

Stres kaynaklı baş ağrısı ve uykusuzluk gibi sorunları ortadan kaldırıyor.

Kolesterolü yüksek olanların yardımına koşan kamkat, yüksek kolesterolü düşürerek kolesterol dengesi sağlıyor.

Yüksek tansiyon sorunu yaşayanlara destek oluyor

Kalsiyum içeriğinden dolayı, diş ve kemik sağlığı konusunda sayısız faydası bulunuyor.

Antiseptik özellikler gösterebilen bu meyve mikropları öldürebildiğinden küçük çaplı besin zehirlenmeleri ya da böcek ısırmaları konusunda da iyileşme sürecine katkıda bulunuyor.

Kabuğu ile birlikte tüketilmesi enfeksiyonlara karşı vücudun güçsüz kalmasını ve hasta olmasını engelliyor.

Evinizde de yetiştirebilirsiniz

Kamkat, Temmuz-Ağustos ayları gibi çiçek açmaya başlayan bir bitki. Sonbaharın gelmesiyle iyice irileşmeye, büyümeye başlayan bu meyve, tam olgunluğuna genel olarak Ocak-Şubat ya da Mart aylarında ulaşıyor.

Kamkat, bodur ağaçlar olduğundan saksı içinde evde yetiştirilmesi oldukça mümkün olan bir bitki. Ev içi süs bitkisi olarak da sıklıkla kullanılan kamkatı semt pazarlarında kurulan çiçekçilerden, çiçek dükkanlarından, kısacası fide alabileceğiniz hemen her yerden temin edebilirsiniz.

Eve aldığınız kamkat hakkında bilmeniz gereken ilk şey sıcağı seviyor olması. Eksi 4 derecenin altındaki soğuklarda pek uzun ömürlü olamıyor. Özellikle kış aylarında ideal yetiştirilme sıcaklığı yaklaşık 12 derece.

Güneşi sevdiğinden sürekli güneş alan yerde tutacağınız için kalınca bir toprak saksıda yetiştirmeniz daha doğru bir tercih olur. Böylece kökleri aşırı sıcaktan yanma ya da büyüyüp gelişememe gibi bir durumla karşı karşıya kalmaz.

Sıcağı sevdiğinden yaz aylarında daha sık, kış aylarında ise daha seyrek olarak sulamanız gerekir.

Tıpkı kış aylarında olduğu gibi bitki meyve verdikten sonra da, özellikle meyveyi hemen koparmayı düşünmüyorsanız sulama miktarını ve sıklığını azaltmanız kamkatın geleceği için doğru bir karar olacak.

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Anahtar Kelimeler:
kamkat meyve

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