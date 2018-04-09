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Uçuş görevlisinden bomba uçak itirafı

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.04.2018 02:51 | Son Güncelleme

Büyük bir Amerikan havayolu şirketinde çalışan bir uçuş görevlisinin, uçaklardaki su, çay-kahve konusunda anlattıkları hayretler içinde bıraktı.

Uçuş görevlisinden bomba uçak itirafı

Uçak içindeki suların temiz olup olmadığı bu nedenle de çay-kahve içilip içilmemesi gerektiği son zamanlarda yine tartışma konusu olmaya başlandı.

Daily News’te yer alan bir habere göre, ismi açıklanmayan uçuş görevlisinin, "Uçaklarda çay, kahve içmeyin. Tuvalet sisteminden geçen su ile aynı" şeklindeki açıklaması hijyen ve sağlık konusunu yeniden gündeme getirdi.

Son zamanlarda koli basiline yönelik test yapıldığını belirten görevli, “Test yapıldı ancak, testi geçemedi. Ardından bakım yapıldı. Siz sıcak su veya çaydan kaçının. Şişelenmiş su tüketebilirsiniz" diye konuştu.

İddialara yanıt gecikmedi

Uçuş görevlisinin yaptığı ve akıllarda soru işareti bırakıp tartışma konusu olan bu açıklamalar üzerine Amerika Havayolları Endüstri Grubu sözcüsü Alison McAfee jet hızıyla bir açıklama yaptı. McAfee, çay kahve içmeyin şeklindeki bu açıklamanın çok yanlış olduğunu belirterek, "Bununla birlikte, yolcularımız ile mürettebatımızın güvenliği havayollarının ana odak noktasıdır. Buna temiz içme suyunun sağlanması da dahil" ifadesini kullandı. Su sistemlerinin düzenli olarak dezenfekte edildiğini de kaydeden McAfee, uçaklarda temiz içme suyunun bulunduğunu belirtti.

Uçakta çay-kahve içilir mi?

Uçuş görevlisi ve havayolu şirket sözcüsünün karşılıklı bu açıklamaları uçaklardaki sular temiz mi konusunu tekrar gündeme getirdi. Uzmanlar, uçak içindeki suyun, kargo bölümünde bulunan su tanklarında saklandığını belirterek, buradan basınçlama yöntemiyle suyun uçak içindeki musluklara dağıtıldığını belirtiyorlar.

Ancak sular tanklara farklı ülkelerden doldurulduğu için bu kafalarda soru işareti oluşturuyor. Çünkü sular, uçağa bir Afrika ülkesinden doldurulabileceği gibi Asya veya Avrupa’dan da doldurulabiliyor.

Öte yandan, yapılan bazı araştırmalarda uçaklardaki su tanklarında, asit ve gaz üreten koliform bakterisi bulunduğu belirlenmiş, tankların yanısıra suyu taşıyan hortum ve boruların temizliği de şüpheli sonuçlar doğurmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
uçak kahve

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