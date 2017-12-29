Üniversite öğrencisinin bu yemekler için harcadığı para şaşkına çeviriyor

Biz de Nusret'i pahalı sanıyorduk!

1 / 20 Hoptail takma adıyla paylaşımlar yapan ABD'li üniversite öğrencisi dünyanın en pahalı restoranların birinde 600 dolarlık (yaklaşık 2 bin 666 TL) bir yemekle kendini ödüllendirdi.

2 / 20 Seyahat ederken en iyi restoranları ziyaret etmeyi alışkanlık haline getiren ve bunun için para biriktiren üniversite öğrencisi kadın, ABD'nin Kalifornia eyaletine iş için gitti.

3 / 20 Buradaki bir restorana giden sosyal medya kullanıcısı, tattığı lezzetleri takipçileriyle paylaştı.

4 / 20 Genç kıza, ''Bugüne kadar ilk kez bu yemekleri duydum. İsimlerine Google'dan baktım'' gibi yorumlar geldi.

5 / 20 İşte ABD'nin en lüks restoranlarından birinin menüsünde yer alan yemekler...

6 / 20 Papatya, anason, zufa otu, civanperçemi, ıspanak, havyar, kalkan balığı, ahtapot, altınla kaplı çikolata ve limon suyu ile hazırlanmış bir tür çay

7 / 20 Nusret'in standart menüsü 100 ile 300 TL arasında değişiyor. (Alkolsüz menü)

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