Üniversite öğrencisinin bu yemekler için harcadığı para şaşkına çeviriyor

1 / 20
Hoptail takma adıyla paylaşımlar yapan ABD'li üniversite öğrencisi dünyanın en pahalı restoranların birinde 600 dolarlık (yaklaşık 2 bin 666 TL) bir yemekle kendini ödüllendirdi.
2 / 20
Seyahat ederken en iyi restoranları ziyaret etmeyi alışkanlık haline getiren ve bunun için para biriktiren üniversite öğrencisi kadın, ABD'nin Kalifornia eyaletine iş için gitti.
3 / 20
Buradaki bir restorana giden sosyal medya kullanıcısı, tattığı lezzetleri takipçileriyle paylaştı.
4 / 20
Genç kıza, ''Bugüne kadar ilk kez bu yemekleri duydum. İsimlerine Google'dan baktım'' gibi yorumlar geldi.
5 / 20
İşte ABD'nin en lüks restoranlarından birinin menüsünde yer alan yemekler...
6 / 20
Papatya, anason, zufa otu, civanperçemi, ıspanak, havyar, kalkan balığı, ahtapot, altınla kaplı çikolata ve limon suyu ile hazırlanmış bir tür çay
7 / 20
Nusret'in standart menüsü 100 ile 300 TL arasında değişiyor. (Alkolsüz menü)