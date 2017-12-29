YEMEK

Üniversite öğrencisinin bu yemekler için harcadığı para şaşkına çeviriyor

Üniversite öğrencisinin bu yemekler için harcadığı para şaşkına çeviriyor

Hoptail adını kullanan bir sosyal medya kullanıcısı ABD'nin en pahalı restoranlarından birinde yemek yedi. Yemek için 600 dolar hesap ödedikten sonra da yediklerinin fotoğraflarını paylaştı.

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir 1 saat önce

Biz de Nusret'i pahalı sanıyorduk!

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Hoptail takma adıyla paylaşımlar yapan ABD'li üniversite öğrencisi dünyanın en pahalı restoranların birinde 600 dolarlık (yaklaşık 2 bin 666 TL) bir yemekle kendini ödüllendirdi.
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Seyahat ederken en iyi restoranları ziyaret etmeyi alışkanlık haline getiren ve bunun için para biriktiren üniversite öğrencisi kadın, ABD'nin Kalifornia eyaletine iş için gitti.
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Buradaki bir restorana giden sosyal medya kullanıcısı, tattığı lezzetleri takipçileriyle paylaştı.
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Genç kıza, ''Bugüne kadar ilk kez bu yemekleri duydum. İsimlerine Google'dan baktım'' gibi yorumlar geldi.
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İşte ABD'nin en lüks restoranlarından birinin menüsünde yer alan yemekler...
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Papatya, anason, zufa otu, civanperçemi, ıspanak, havyar, kalkan balığı, ahtapot, altınla kaplı çikolata ve limon suyu ile hazırlanmış bir tür çay
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Nusret'in standart menüsü 100 ile 300 TL arasında değişiyor. (Alkolsüz menü)
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