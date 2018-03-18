Ünlü markaların sularında plastik maddeler yüzüyor!

Şişe sularda bugüne kadar yapılan en büyük araştırma olarak kabul edilen bu inceleme, dokuz farklı ülkeden 250 plastik su şişesinin incelenmesini kapsadı ve Fredonia'daki New York Devlet Üniversitesi tarafından yapıldı. Araştırmayı, gazetecilik kuruluşu Orb Media üstlendi.
Araştırma nasıl yapıldı?
Kirlenme ihtimaline karşı su şişelerinin mağazalardan satın alınma süreci ve kurye şirketlerine nakil süreçlerinin görüntüleri kaydedildi.
Plastik maddelerin tespiti için, İngiliz bilim insanlarının ürettikleri Nile Red (Nil Kırmızısı) adı verilen bir boya kullanıldı. Bu boya daha önce deniz suyundaki plastikleri tespit etmek için kullanılıyordu. Boya, şişedeki sulara damlatıldı.
Boyalar, suda yapıştıkları plastik parçacıklarını florasan ışığına dönüştürdü.
Prof Mason ve araştırmacılar boyalı örnekleri ayırıp, insan saçının bir telinin çapına denk gelen 100 mikrondan büyük olan parçacıkları saydı.
İnceleme sonucunda, her bir litre suda ortalama 10 plastik parçacığının bulunduğu ortaya çıktı.
Her gün tükettiğimiz ürünler
Araştırmaya katılan New York Devlet Üniversitesi'nin kimya profesörü Sherri Mason, "Peş peşe her şişede, her markada plastik bulduk" diyerek şunlar söyledi:
"Bu, herhangi bir markayı doğrudan suçlama amaçlı değil, araştırma plastiğin her yere tesir ettiğini gösteriyor. Plastik toplumumuzun her yerine yayılan bir madde ve sularımızı da istila ediyor. Bunlar her gün tükettiğimiz en temel ürünler."
Sonuçlar kaygı verici
Sherri Mason, durumun felaket olmadığını ancak kaygı verici olduğunu belirtti.
Prof. Mason, geçtiğimiz yıl musluk suyunda plastik parçalar bulunduğunu anlatırken, diğer araştırmacılar da, deniz ürünlerinde, birada, deniz tuzunda, hatta havada bile plastik maddelere rastlandığını duyurmuştu.
Uzmanlar ne diyor?
Mikroplastik olarak bilinen küçük plastik parçalarını yutmanın sağlığa zarar verdiğine dair bir kanıt yok ama olası etkilerine dair bilimsel çalışmalar yürütülüyor.
BBC'ye konuşan uzmanlara göre, musluk suyunun kirli olabileceği bazı gelişmekte olan ülkelerde, plastik su şişesi tüketimi devam etmeli.
Markalardan açıklama
Alınan bilgilere göre, Dünya Sağlık Örgütü içme suyunda rastlanan bu plastik parçalarını araştıracak. Bu arada, test edilen markalar, BBC'ye açıklamalarında şişeleme tesislerinin ve ürünlerinin güvenlik ve yüksek kalite standartlarda olduğunu söylediler.
Araştırma, nüfus olarak yüksek ve şişe su tüketimi fazla olan ülkelerde, 11 farklı küresel ve ulusal şişe su markası test edilerek yapıldı.
Uluslararası markalar:
Aquafina
Dasani
Evian
Nestle Pure Life
San Pellegrino
Önde gelen ulusal markalar:
Aqua (Endonezya)
Bisleri (Hindistan)
Epura (Meksika)
Gerolsteiner (Almanya)
Minalba (Brezilya)
Wahaha (Çin)
Uzmanlar: İyi bir araştırma
Araştırma herhangi bir bilimsel makalede yayımlanmadığı için BBC konuyu uzmanlarına sordu.
Nil kırmızı boyasında uzmanlaşan East Anglia Üniversitesi'nden Dr Andrew Mayes, bu maddenin 'çok yüksek kalitede bir analitik kimya' olduğunu söyledi ve araştırma sonuçları için de 'çok muhafazakâr' dedi.
İngiltere Gıda Standartları Kurumu kurucu üyesi Michael Walker da araştırmanın 'çok iyi yapıldığını' ve Nil kırmızısı boyası kullanımının doğru bir tercih olduğun ifade etti.
Uzmanlar, 100 mikrondan küçük parçacıkların plastik olarak tanımlanamayacağını ama alternatiflerinin de plastik su şişelerinde bulunma ihtimali düşük olduğundan en doğru ifadenin 'büyük ihtimalle plastik' olduğunu söyledi.
Firmalardan yanıt
BBC'nin görüştüğü markalardan Nestle, şirket içinde mikroplastik testlerine iki yıl önce başladıklarını ve 'izleme düzeyinin üzerinde maddeler tespit edilmediğini' söyledi.
Coca-Cola, endüstri içinde en yüksek standartlara sahip olduklarını belirtip 'çok adımlı filtreleme süreci' kullandıklarını açıkladı. Ama firma aynı zamanda mikroplastiklerin 'her yere yayıldığını bu nedenle en yüksek standartlara sahip ürünlerinde bile çok az miktarda bulunabileceğini' söyledi. Danone, 'araştırma metodu yeterince açık olmadığı için' yorum yapmayacaklarını, şişe sularında da 'gıda seviyesinde ambalajlama' yapıldığını vurguladı.
Garolsteiner de son yıllarda sularında mikroplastik testleri yaptıklarını ve sonuçların da, ürünlerindeki mikroplastiklerin ilaç bilimi şirketlerinin belirlediği seviyelerin çok daha altında kaldığını söyledi.
PepsiCo, kendi adlarına açıklama yapması için Amerikan İçecek Derneği'ne talepte bulundu.
Firma, mikroplastiklerle ilgili araştırmaların devam etmesi gerektiğini ifade edip şişe sularının standartlara uyduğunu duyurdu.
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