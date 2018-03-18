Ünlü markaların sularında plastik maddeler yüzüyor!

İnceleme sonucunda, her bir litre suda ortalama 10 plastik parçacığının bulunduğu ortaya çıktı.

Prof Mason ve araştırmacılar boyalı örnekleri ayırıp, insan saçının bir telinin çapına denk gelen 100 mikrondan büyük olan parçacıkları saydı.

Plastik maddelerin tespiti için, İngiliz bilim insanlarının ürettikleri Nile Red (Nil Kırmızısı) adı verilen bir boya kullanıldı. Bu boya daha önce deniz suyundaki plastikleri tespit etmek için kullanılıyordu. Boya, şişedeki sulara damlatıldı.

Şişe sularda bugüne kadar yapılan en büyük araştırma olarak kabul edilen bu inceleme, dokuz farklı ülkeden 250 plastik su şişesinin incelenmesini kapsadı ve Fredonia'daki New York Devlet Üniversitesi tarafından yapıldı. Araştırmayı, gazetecilik kuruluşu Orb Media üstlendi.

BBC'ye konuşan uzmanlara göre, musluk suyunun kirli olabileceği bazı gelişmekte olan ülkelerde, plastik su şişesi tüketimi devam etmeli.

Mikroplastik olarak bilinen küçük plastik parçalarını yutmanın sağlığa zarar verdiğine dair bir kanıt yok ama olası etkilerine dair bilimsel çalışmalar yürütülüyor.

Prof. Mason, geçtiğimiz yıl musluk suyunda plastik parçalar bulunduğunu anlatırken, diğer araştırmacılar da, deniz ürünlerinde, birada, deniz tuzunda, hatta havada bile plastik maddelere rastlandığını duyurmuştu.

Sherri Mason, durumun felaket olmadığını ancak kaygı verici olduğunu belirtti.

"Bu, herhangi bir markayı doğrudan suçlama amaçlı değil, araştırma plastiğin her yere tesir ettiğini gösteriyor. Plastik toplumumuzun her yerine yayılan bir madde ve sularımızı da istila ediyor. Bunlar her gün tükettiğimiz en temel ürünler."

Araştırmaya katılan New York Devlet Üniversitesi'nin kimya profesörü Sherri Mason, "Peş peşe her şişede, her markada plastik bulduk" diyerek şunlar söyledi:

Markalardan açıklama

Alınan bilgilere göre, Dünya Sağlık Örgütü içme suyunda rastlanan bu plastik parçalarını araştıracak. Bu arada, test edilen markalar, BBC'ye açıklamalarında şişeleme tesislerinin ve ürünlerinin güvenlik ve yüksek kalite standartlarda olduğunu söylediler.

Araştırma, nüfus olarak yüksek ve şişe su tüketimi fazla olan ülkelerde, 11 farklı küresel ve ulusal şişe su markası test edilerek yapıldı.

Uluslararası markalar:

Aquafina

Dasani

Evian

Nestle Pure Life

San Pellegrino

Önde gelen ulusal markalar:

Aqua (Endonezya)

Bisleri (Hindistan)

Epura (Meksika)

Gerolsteiner (Almanya)

Minalba (Brezilya)

Wahaha (Çin)

Uzmanlar: İyi bir araştırma

Araştırma herhangi bir bilimsel makalede yayımlanmadığı için BBC konuyu uzmanlarına sordu.

Nil kırmızı boyasında uzmanlaşan East Anglia Üniversitesi'nden Dr Andrew Mayes, bu maddenin 'çok yüksek kalitede bir analitik kimya' olduğunu söyledi ve araştırma sonuçları için de 'çok muhafazakâr' dedi.

İngiltere Gıda Standartları Kurumu kurucu üyesi Michael Walker da araştırmanın 'çok iyi yapıldığını' ve Nil kırmızısı boyası kullanımının doğru bir tercih olduğun ifade etti.