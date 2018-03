Ünlü markaların sularında plastik maddeler yüzüyor!

Her gün tükettiğimiz ürünler

İnceleme sonucunda, her bir litre suda ortalama 10 plastik parçacığının bulunduğu ortaya çıktı.

Şişe sularda bugüne kadar yapılan en büyük araştırma olarak kabul edilen bu inceleme, dokuz farklı ülkeden 250 plastik su şişesinin incelenmesini kapsadı ve Fredonia'daki New York Devlet Üniversitesi tarafından yapıldı. Araştırmayı, gazetecilik kuruluşu Orb Media üstlendi.

Araştırmaya katılan New York Devlet Üniversitesi'nin kimya profesörü Sherri Mason, "Peş peşe her şişede, her markada plastik bulduk" diyerek şunlar söyledi:

"Bu, herhangi bir markayı doğrudan suçlama amaçlı değil, araştırma plastiğin her yere tesir ettiğini gösteriyor. Plastik toplumumuzun her yerine yayılan bir madde ve sularımızı da istila ediyor. Bunlar her gün tükettiğimiz en temel ürünler."

Sonuçlar kaygı verici

Sherri Mason, durumun felaket olmadığını ancak kaygı verici olduğunu belirtti.

Prof. Mason, geçtiğimiz yıl musluk suyunda plastik parçalar bulunduğunu anlatırken, diğer araştırmacılar da, deniz ürünlerinde, birada, deniz tuzunda, hatta havada bile plastik maddelere rastlandığını duyurmuştu.

Uzmanlar ne diyor?

Mikroplastik olarak bilinen küçük plastik parçalarını yutmanın sağlığa zarar verdiğine dair bir kanıt yok ama olası etkilerine dair bilimsel çalışmalar yürütülüyor.

BBC'ye konuşan uzmanlara göre, musluk suyunun kirli olabileceği bazı gelişmekte olan ülkelerde, plastik su şişesi tüketimi devam etmeli.