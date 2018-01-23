Uzmanlar açıkladı: Kırmızı etten daha üstün!

İSTANBUL Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Dizdar, ciğerin vitamin, mineral ve protein dahil insan vücudu için gerekli ne varsa hepsini içerdiğini söyledi. D vitamini de yapılsa A vitamini de yapılsa hepsinin karaciğere gittiğini belirten Dr. Dizdar, "Çünkü karaciğer vücudun metabolizma merkezi, döngünün bütününü o yapıyor. İçerisinde vitaminleri depolama kapasitesi var, kıymetli olan yanı bu. Bu açıdan da etten üstündür." açıklamasını yaptı

İSTANBUL Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Dizdar" Eti yediğin zaman protein alırsın, ciğeri yediğin zaman protein, vitamin dahil pek çok şeyi alırsın" dedi.

Ciğerin insan vücudu için önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Dr. Dizdar, "Sonuçta vitamin, mineral ve proteinler karaciğerde depolanıyor. Ciğer yiyince topluca dengeli biçimde hepsini almış oluyorsunuz. Bunun içerisinde nispeten şeker ve aminoasit de var. Aklınıza gelebilecek her türlü besleyici şey ciğerde var" diye konuştu.

"Ciğer besin değerini kaybetmemesi için hafif kızartmalı"

"Ciğer çok fazla ısıl işlemden geçerse besin değerleri yok oluyor" diyen Dr. Dizdar, "Karaciğer vücudun kan yapım yeri, sonra kan yapım yeri karaciğerden dalağa, oradan da kemik iliğine geçiyor. Ama karaciğerin o özelliği aynen kalıyor. Ciğer kızartılırken çok fazla ısıl işlemden geçirilmemeli. Hafif kızartıldığında içerisindeki besin değerlerini koruyor ama çok kızartıldığında içerisindeki besleyici unsurların bir kısmı sıcaklıkla bozuluyor. Ciğerin hafif pembemsi kalması gerekli" uyarısında bulundu.

Ciğer nasıl pişirilmeli?

Teknik olarak ciğerin ince doğranıp kızartılması gerektiğini belirten Dr. Dizdar, "Piyasadaki ürünler ya Arnavut ciğeri olarak kuşbaşı şeklinde doğranmış ya da biftek gibi dilim olarak doğranmış şeklinde. Ciğer kızartıldığında içine yağ çekmesi söz konusu değil. İnsanlar 'ciğeri kızarttım yağlı oldu' der öyle olmuyor. Ama çok rahatsız ederse kalan yağı üstünden süzdürebilirler. Kuzu ciğeri alıp, ince ince doğrayıp, unlayıp kısa süreli kızartacaklar, pembe kalması önemli, uzun kızarması ve koyulaşması besin değerini düşürüyor. Sonra ciğeri yağa daldırıp çıkaracaklar, kemik iliği gibi bir anda pişiverir" dedi.

Çocukların gelişimine katkı sağlıyor

Çocukların beslenmesi için alması gereken bileşim olarak ne varsa vitamininden, mineralinden, proteinine kadar ciğerin hepsini içerdiğini vurgulayan Dr. Dizdar, "Bizim çocukluğumuzda ana beslenme unsurlarından bir tanesiydi net hatırlıyorum. Çocukların gelişimine katkı sağlıyor" diye konuştu.