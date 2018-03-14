Uzmanlar uyardı: Bunlar çocukların zeka gelişimini düşürüyor

Renklendirici gıda boyalarının alerjik ve kanser yapıcı etki gösterebildiği ve çocuklarda hiperaktiviteyi tetiklediği belirtildi.

Uzmanlar, yapay renklendirici bulunan yiyeceklerin çocuklarda zeka gelişimini 7 ila 10 puan arasında düşürdüğünü kaydederek, “tüketmeyin” uyarısında bulunuyor.

Tüketicilerin mümkün olduğunca gıda katkı maddesi eklenmemiş ürünleri tercih etmeleri gerektiğini kaydeden, Nörolog Doç. Dr. Hatice Balaban, özellikle çocukların tükettiği gıdalardaki yapay renklendiricilerin zararlı olduğunu söyledi. Sağlıksız beslenmede en çok dikkat çekenlerin yapay renklendiriciler, tatlandırıcılar, koruyucu madde kullanımı ve krom artırıcılar olduğunu kaydeden Balaban şunları söyledi;

"Yapılan tespitlere göre yapay renklendiriciler hem de koruyucu maddeler çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktiviteye sebep oluyor. Dikkat eksikliği varsa zekanız ne kadar iyi olsa da eğitimle ve çevresel koşullarla bunu geliştirmediğiniz sürece olumsuz yönde etki ediyor. Bir başka gördüğümüz durum da bu kimyasal maddelerin kullanılması depresyona sebep olabiliyor. Depresyon varsa çocuğun yine öğrenme süreci bozulacaktır. Eğer yapay tatlandırıcıları kullandığımız zaman alerjik reaksiyonlar daha fazla, bu renklendiriciler ve koruyucu maddeler için de geçerlidir”.