Uzmanlar uyardı: Bunlar çocukların zeka gelişimini düşürüyor

Renklendirici gıda boyalarının alerjik ve kanser yapıcı etki gösterebildiği ve çocuklarda hiperaktiviteyi tetiklediği belirtildi.
Uzmanlar, yapay renklendirici bulunan yiyeceklerin çocuklarda zeka gelişimini 7 ila 10 puan arasında düşürdüğünü kaydederek, “tüketmeyin” uyarısında bulunuyor.
Tüketicilerin mümkün olduğunca gıda katkı maddesi eklenmemiş ürünleri tercih etmeleri gerektiğini kaydeden, Nörolog Doç. Dr. Hatice Balaban, özellikle çocukların tükettiği gıdalardaki yapay renklendiricilerin zararlı olduğunu söyledi. Sağlıksız beslenmede en çok dikkat çekenlerin yapay renklendiriciler, tatlandırıcılar, koruyucu madde kullanımı ve krom artırıcılar olduğunu kaydeden Balaban şunları söyledi;
"Yapılan tespitlere göre yapay renklendiriciler hem de koruyucu maddeler çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktiviteye sebep oluyor. Dikkat eksikliği varsa zekanız ne kadar iyi olsa da eğitimle ve çevresel koşullarla bunu geliştirmediğiniz sürece olumsuz yönde etki ediyor. Bir başka gördüğümüz durum da bu kimyasal maddelerin kullanılması depresyona sebep olabiliyor. Depresyon varsa çocuğun yine öğrenme süreci bozulacaktır. Eğer yapay tatlandırıcıları kullandığımız zaman alerjik reaksiyonlar daha fazla, bu renklendiriciler ve koruyucu maddeler için de geçerlidir”.
"Sevgi zeka gelişimini geliştirir"
Balaban, çocuğa gösterilen yeterli sevgi, yeterli ilginin zekanın daha düzgün bir şekilde gelişmesine neden olduğunu belirterek, "Çocuğa uygun huzurlu bir ortam, yeterli sevgi ve yeterli ilgi gösterilmesi zekanın daha da düzgün bir şekilde gelişmesine sebep olacaktır. Özellikle renklendirici bulunan şekerler, çikolata, gofret, uzun süre saklanan fabrikasyon yoğurtlar. Çocukların severek tükettiği cipslerin çoğunda ya renklendirici var ya tatlandırıcı var ya da koruyucu madde var”.
Çocuklarda hiperaktiviteyi artırır
Bazı araştırmalara göre renklendirici gıda boyaları alerjik ve kanser yapıcı etki gösterebilirler ve çocuklarda hiperaktivite tetikliyor. Bu nedenle tüketicilerin mümkün olduğunca gıda katkı maddesi eklenmemiş ürünleri tercih etmeleri gerekiyor.
Hangi gıda boyaları neyi tetikliyor?
E102 – Tartrazine: Sarı gıda renklendirici
Meyveli yoğurt, bisküvi, çikolata, lokum, sakız, puding ve toz içeceklerde bulunuyor.
E102 Zararları: Çocuklarda hiperaktiviteyi tetikliyor, Tiroid tümörü, DNA hasarı, cilt problemleri gibi rahatsızlıklara sebep olabiliyor.
Norveç ve Avusturya'da kullanımı yasaklanmıştır.
E104 - Quinoline Yellow: Kinolin Sarısı, Sarı gıda renklendirici
Limonata benzeri içeceklerde sarı renk vermesi için ekleniyor. Ayrıca Ruj, saç bakım ürünleri, kolonya ve eczacılıkta da kullanılıyor.
E104 Zararları: Çocuklarda hiperaktiviteyi tetikliyor, Deri dökülmesi ve Egzema'ya sebep olabiliyor. Amerika ve Norveç'te kullanımı yasaklanmıştır.
E107 - Yellow 7G: Sarı gıda renklendirici
Meyveli içeceklerde kullanılıyor.
E107 Zararları: Astım'ı olan uzak dursun. Alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor.
Amerika ve Avustralya'da kullanımı yasaklanmıştır.
E110 - Sunset Yellow, Orange Yellow S: Günbatımı Sarısı, sarı gıda renklendirici
Meyveli içecekler, Lokum, Puding ve pudingte kullanılıyor.
E110 Zararları: Çocuklarda hiperaktiviteyi tetikliyor, karın ağrısı, bulantı ve kusma, hazımsızlık ve iştahsızlık yapabiliyor.
Norveç'te kullanımı yasaklanmıştır.
E122 - Carmoisine, Azorubine, Karmoisin: Kırmızı gıda renklendirici Karmosin
Meyveli aromalı süt, Meyveli içecekler, meyveli yoğurt, Jelibon, Bisküvi, hazır tatlılarda kullanılıyor.
E122 Zararları: Çocuklarda hiperaktiviteyi tetikliyor, Alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor.
Amerika'da kullanımı yasaklanmıştır.
E124 - Ponceau 4R, Cochineal Red A: Kırmızı gıda renklendirici
Meyveli içecekler, bisküvi, lokum, çilek reçeli ve hazır çorbalarda kullanılıyor.
E124 Zararları: Çocuklarda hiperaktiviteyi tetikliyor, Astım alerjisi yapabiliyor.
Amerika'da kullanımı yasaklanmıştır.
E127 – Eritrosin: Kırmızı gıda renklendiricisi
Meyveli içeceklerde kullanılıyor.
E127 Zararları: Çocuklarda hiperaktiviteyi tetikliyor, Astım alerjisi yapabiliyor.
E129 - Allura red AC: Yapay kırmızı gıda renklendirici
Meyveli içecekler, çikolata ve konservede kullanılıyor.
E129 Zararları: Çocuklarda hiperaktiviteyi tetikliyor, Alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor.
E133 - Brilliant Blue FCF: Mavi gıda renklendirici
Sakız, meyveli içecekler ve çikolatada kullanılıyor.
E129 Zararları: Çocuklarda hiperaktiviteyi tetikliyor, Alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor.
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