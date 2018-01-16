Uzun ömür için efsanevi bitki!

Efsane mi, gerçek mi?
Efsanevi olması başlıca iki nedene dayandırılır. Birincisi Gotu Kola’yı düzenli kullanan herbalistin 197 yıl yaşaması diğeri ise uzun ömürlü hayvanlardan olan fillerin bu bitkinin yapraklarını her gün yemesi.
Gotu Kola nedir?
Tropik iklimlerde yetişen Gotu Kola geçmişi oldukça eski tarihlere dayanan bir bitkidir. Afrika, Asya, Avustralya, Hindistan ve Güney Amerika gibi tropik iklimlerde yetişen bu bitki tedavi amaçlı olarak kullanılır.
Yaprakları ve saplarından yararlanılan Gotu Kola içeriğinde birçok kimyasal barındırır.
Gotu Kola’nın faydaları
Hafızayı kuvvetlendirmek ve sinir sisteminin sağlığı için faydalıdır
Beyne oksijen sağlayan damarları korur, konsantrasyonu artırır
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalara göre, yaraları iyileştirir
Deri ve eklemlerin daha esnek olmasına katkı sağlar
Lepra(cüzzam) sürecini yavaşlatmak için faydalanılır
Depresyon hastalıkları tedavisinde önerilir
Özellikle yanıklar ve sedef hastalığı tedavisinde harici olarak kullanılır
Ameliyat sonrası yara ve dikiş izlerini azaltmakta kullanılır. Hasarlı dokulara daha fazla kan akışı sağlar
Selülite karşı etkili olur
Varisli damarlar, ayak ve bacaklarda görülen şişkinliklerin tedavisinde katkı sağlar
Bacaklardaki bağ dokularının güçlendirilmesine fayda sağlar
Gotu Kola’da bulunan bir grup bileşenin anksiyeteye iyi geldiği, anksiyete semptomlarını azalttığı görülmüştür.