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Uzun ömür için efsanevi bitki!

Uzun ömür için efsanevi bitki!

Uzun ömür için efsanevi bitki!

Uzun ömürle ilişkilendirilen Gotu Kola eski Çin metinlerine göre efsanevi bir bitkidir. Üstelik yanık tedavisinde de son derece etkili.

Efsane mi, gerçek mi?

Efsanevi olması başlıca iki nedene dayandırılır. Birincisi Gotu Kola’yı düzenli kullanan herbalistin 197 yıl yaşaması diğeri ise uzun ömürlü hayvanlardan olan fillerin bu bitkinin yapraklarını her gün yemesi.

Gotu Kola nedir?

Tropik iklimlerde yetişen Gotu Kola geçmişi oldukça eski tarihlere dayanan bir bitkidir. Afrika, Asya, Avustralya, Hindistan ve Güney Amerika gibi tropik iklimlerde yetişen bu bitki tedavi amaçlı olarak kullanılır.

Yaprakları ve saplarından yararlanılan Gotu Kola içeriğinde birçok kimyasal barındırır.

Gotu Kola’nın faydaları

Hafızayı kuvvetlendirmek ve sinir sisteminin sağlığı için faydalıdır

Beyne oksijen sağlayan damarları korur, konsantrasyonu artırır

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalara göre, yaraları iyileştirir

Deri ve eklemlerin daha esnek olmasına katkı sağlar

Lepra(cüzzam) sürecini yavaşlatmak için faydalanılır

Depresyon hastalıkları tedavisinde önerilir

Özellikle yanıklar ve sedef hastalığı tedavisinde harici olarak kullanılır

Ameliyat sonrası yara ve dikiş izlerini azaltmakta kullanılır. Hasarlı dokulara daha fazla kan akışı sağlar

Selülite karşı etkili olur

Varisli damarlar, ayak ve bacaklarda görülen şişkinliklerin tedavisinde katkı sağlar

Bacaklardaki bağ dokularının güçlendirilmesine fayda sağlar

Gotu Kola’da bulunan bir grup bileşenin anksiyeteye iyi geldiği, anksiyete semptomlarını azalttığı görülmüştür.

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