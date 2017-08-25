Verdiği kilolarla hayrete düşüren ünlüler: Sirke içen mi ararsın beş avuç yemek yiyen mi!

Bu azimli kadınlar kilo vermek uğruna bıçak altına da yattı, ağır diyetlere de katlandı! Hepsi sonunda koca bir zafer kazandı :)

1 / 9 Beyonce Beyonce'nin 9 kilo vermesini sağlayan yöntem; günde 6 ila 12 bardak arası içtiği limon suyu, karabiber ve pekmez karışımıydı!

2 / 9 Gwyneth Paltrow Kahvaltıda sadece kıvırcık lahana kokteyli tüketen güzel oyuncu, gününü sadece birkaç adet badem yiyerek geçiriyordu. Hal böyle olunca istediği kiloya ulaştı tabii :)

3 / 9 Angelina Jolie Angelina'nın sırrı ezilmiş sarımsak ve rendelenmiş zencefil karışımıydı!

4 / 9 Christina Aguilera Deyim yerindeyse değişimin kitabını yazdı Aguilera! Uyguladığı yöntem ise tek renkte gıdalarla beslenmek oldu. Kulağa enteresan gelse de gördüğünüz gibi inanılmaz etkili bir yöntem olmuş.

5 / 9 Kim Kardashian Konuşa konuşa bir türlü bitiremediğimiz ünlü isimlerden biri de Kim Kardashian. Her yaptığıyla gündeme gelmeyi başaran Kardashian, elbette uyguladığı diyetle de çok konuşuldu. Diyetin adı Atkins! Doğumda 87 kilo olan Kardashian bu diyetle 58 kiloya kadar indi.

6 / 9 Seren Serengil Defalarca farklı diyet programları uygulasa da kilolarından kurtulmayı başaramadı ta ki mide operasyonu geçirene kadar! Uyguladığı diyetlerden yüzü gülmeyen Serengil, şimdilerde zayıf olmanın vermiş olduğu mutlulukla etrafına neşe saçıyor

7 / 9 Sibel Can Bu listede Sibel Can'ın olmaması mümkün değildi zaten :) 46 yaşındaki assolist 2.5 ayda tam 10 kilo verdi ve 55 kiloya düştü. Ee tabii balkonda bikini pozu da kaçınılmaz oldu!

8 / 9 Pelin Öztekin Bu tatlı kızımızda azmiyle kendisine hayran bıraktı. Kilolarıyla savaş veren Pelin Öztekin mide ameliyatı geçirdi, bunun yanı sıra elden sporu ve sağlıklı beslenmeyi de bırakmadı. Sonuç ortada...