Vitamini Suyunda: Haşladığınız Yumurtanın Suyunu Sakın Dökmeyin!

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Kemik ağrılarını önler

Yumurtayı haşladıktan sonra döktüğünüz suyun içerisinde yumurtanın kendisinde bulunan kalsiyumdan daha fazla kalsiyum içerdiği söyleniyor. Bu nedenle yumurtayı haşladıktan sonra suyunu tüketmek kemik ağrılarını önlemektedir.

Çiçeklere gerekli bakımı yapar

Yumurta haşlarken arda kalan suyun içerisinde yer alan kalsiyum bitkiler içinde oldukça yararlıdır... Bunun için haşladığınız yumurtaların suyunu bir kaba alın ve soğumaya bırakın. Daha sonra çiçeklerinizi ne rutinde suluyorsanız normal su yerine bu suyu verin. Çiçeklerinizin canlandığını ve dış koşullara karşı daha dirençli olduğunu göreceksiniz.

Saç bakımınıza yardımcı olur

Haşladıktan sonra arda kalan yumurtanın suyunu soğumaya bırakın. Hafif ılıdığında temiz saçınıza sürün. Sudaki protein saçda çözülür ve daha canlı görünmesini sağlar.

Kireci söker

Tencere, kettle ve çaydanlıklardaki kireci yok etmek için yumurta kabuklarını bu aletlerin içinde kaynatın. Kabukların kireci söküp attığını göreceksiniz.

Gümüşleri parlatır

Gümüş kolye, küpe, bilezikten tutun da çatal-bıçak takımlarınıza kadar yumurta suyuyla parlatabilirsiniz. Bunun için yumurtanın suyunda güçüşlerinizi kaynatıp kurulamanız yeterlidir!