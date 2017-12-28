Yapması sadece 15 dakikanızı alacak olan kurabiye tarifleri

Uzun, yorucu ve soğuk bir günün ardından battaniyenize sarılıp, çayınızı yudumlarken yiyebileceğiniz, yapımı sadece 15 dakika ancak lezzetini uzun süre unutamayacağınız en iyi 10 kurabiye tarifini sizin için bir araya getirdik.

Hindistan cevizli Kurabiye

100 gr un (1 su bardağı)

100 gr şeker

200 gr hindistancevizi

2 yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yumurtayı şekerle çırpın. Hindistancevizini ekleyin karıştırın. Un ve kabartma tozu ekleyin, tekrar karıştırın. Hamuru 30 dakika kadar bekletin. Ellerinizi ıslatın ve hamura kurabiye şekilleri verin. 15 dakika boyunca 180 ° C fırında pişirin.

Elmalı kurabiye

120 gr şeker

1/2 çay kaşığı vanilya özü

4 yumurta

200 gr margarin

500 gr un

1 çay kaşığı kabartma tozu

3 elma

Yumurta, şeker ve vanilyayı karıştırın. Yumuşatılmış margarini ilave edin ve tekrar karıştırın. Un ve kabartma tozu ekleyin ve bir kaşıkla karıştırın. Elmaları soyun ve küçük küplere kesin, karışıma ekleyin. Şekil verin ve fırın tepsisine dizin. 200 ° С'lik fırında 10-15 dakika pişirin.

Susamlı kurabiyeler

70 gr un

60 gr yağ

20 gr şeker

1 yumurta

1/2 çay kaşığı vanilya özü

1 çay kaşığı taze limon suyu

60 gr kavrulmuş susam

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

Un, kabartma tozu ve tuzu birlikte karıştırın. Şekeri yumuşatılmış tereyağı ile çırpın. Karışıma bir yumurta, vanilya ve limon suyu ekleyin. 20-30 saniye çırpın. Düşük hızda, miksere yavaş yavaş un ilave edin. Susamları da ekleyin ve hamura yedirin. Fırını 180 ° C önceden ısıtın. 3-4 cm aralıklarla kurabiyeleri tepsiye dizin. 8-15 dakika pişirin.

Çikolatalı kurabiyeler

240 gr çikolata

4 çorba kaşığı tereyağ

2/3 bardak un

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

2 büyük yumurta

3/4 bardak şeker

1 çay kaşığı vanilya şekeri

150 g çikolata parçaları

Fırını 180 ° C'ye önceden ısıtın. Çikolatayı küçük parçalara kesin. Şeker, yumurta ve vanilya şekerini çırpın. (yaklaşık 4 dakika) Benmari usulü ya da mikrodalga fırında 240 gramlık çikolatayı eritin. Karışıma çikolata ekleyin ve yavaş yavaş karıştırın. Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Karışıma ekleyin ve karıştırın. Kalan çikolatayı ilave edin. 12-15 dakika pişirin.

Ev yapımı yulaf ezmesi kurabiyesi

100 gr tereyağı

1 su bardağı şeker

2 yumurta

1 su bardağı yulaf

1 su bardağı un

fındık, şekerleme ve kurutulmuş meyveler (isteğe bağlı)

Bir kapta un ve tereyağını şekerle karıştırın. Bir bardak yulaf, fındık ve meyve ekleyin. Karıştırın ve un ekleyin. Hamur topları yapın, 200 ° С'lik fırında pişirin.

Sütlü bisküvi

400 gr un

200 gr şeker

100 gr tereyağı

1 yumurta

80 ml süt

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

Yumuşatılmış tereyağını şekerle karıştırın. Yumurta, süt ve kabartma tozu ekleyin, karıştırın. Un ekleyin hamur haline getirin. Şekilli kalıplarla hamuru kesin. Önceden 180 °C'lik fırında kenarları koyulaşana kadar 15 dakika pişirin.

Muzlu Kurabiye

2 büyük yumuşak muz

1 su bardağı yulaf

fındık, kuru üzüm, çikolata, tarçın

Muzları yulafla karıştırın. Fındık, kuru üzüm, çikolata, tarçın (eğer istenirse) ekleyin. 15 dakika boyunca 180 ° C'lik fırında pişirin.

Madeleine şekilli kalıplı kurabiye

120 gr un

2 yumurta

80 gr şeker

90 gr tereyağı

1 çorba kaşığı limon suyu

Tereyağı yumuşatın, yumurta ve şeker ekleyin, karıştırın. Un ve limon suyu ekleyin. İyice karıştırın. "Madeleine" şekilli kalıplara (veya başka herhangi bir şekle) koyun. 12-15 dakika boyunca 180 ° C'lik fırında pişirin.

Kahve taneli kurabiye

4 çorba kaşığı süt

5 çorba kaşığı hazır kahve

200 gr tereyağı

200 ml krema

250 gr şeker

3 çorba kaşığı kakao

650 gr un

Kahve sıcak sütte eritilir. Tereyağı, şeker, krema ve kakao ekleyin. Hepsini çırpın. Un ekleyin ve yoğurun. Hamur toplarını biraz uzun tutun. Kahve taneleri gibi görünmeli. Uzunlamasına bir kesim oluşturmak için bir kürdan kullanın (fotoğraftaki gibi) 180 ° C'ye ısıtın. 12-15 dakika pişirin.

Limon kabuklu kurabiye

2 yumurta sarısı

1 paket vanilya şekeri

230 gr un

80 gr toz şeker

120 gr tereyağı

3/4 çay kaşığı limon kabuğu

Fırını 180 ° C'ye önceden ısıtın. Un ve şekeri bir kap içine koyun. Yumuşatılmış tereyağı, yumurta sarısı ve limon kabuğu ilave edin. Hamur elastik oluncaya kadar 5-10 dakika yoğurun. Şekil verip, 10 dakika fırında pişirin.