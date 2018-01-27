Yatmadan önce her akşam altın süt için, bakın neler oluyor!

Ancak ayurvedik beslenme uzmanlarının da önerdiği bir karışım içecek insan sağlığına faydası olan bir şifa deposu olarak karşımıza çıkıyor. Adı altın süt.
Altın süt nedir?
Altın sütteki ana madde, curcumin olan ana bileşik olan Curcuma bitkisindeki bir polifenol olan bazı seri antioksidan, anti-kanser ve anti-inflamatuar içeren zerdeçaldir.
Altın süt için diğer bir malzeme de karabiber. : Karabiberle zerdeçal birleştirdiğinizde, curcumin'in biyolojik açıdan erişilebilirliğini kat kat arttırırsınız. Bu, vücudunuzun daha fazlasını alabileceği anlamına gelir.
Peki altın süt içmeye başladığınızda neler olacak…
Daha sağlıklı bir karaciğer: Altın sütü içtiğinizde kendinizi daha iyi hissedersiniz, içiniz temizlenmiş gibi olur. Sonuçta, zerdeçal karaciğerin genel sağlığını iyileştirmekte, ve vücudunuzda etkili bir şekilde detoks yapabilmektedir.
Beyin eskiye oranla daha zeki: Oldukça akıllı olduğunuzu düşünebilirsiniz, ancak altın sütün hafızaya faydası vardır. Çünkü zerdeçal hafızanızı güçlendirir ve beyin fonksiyonunu geliştirir.
İshal, kabızlık sindirim sistemi rahatsızlıklarındandır. Altın süt içmeye başlayınca sindirim sisteminde düzelme görebilirsiniz.
Zerdeçal bağışıklık sistemini geliştirir.
Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırır.
Hücreleri yenileme özelliği ile cilt ve saç güzelliğine fayda sağlar.
Yüksek enerji verir.
Tiroid hastalarına iyi gelir.
Baş ağrısı, diş ağrısı gibi ağrıların kesilmesini sağlar.
Mide hastalıklarına fayda sağlar.
Altın süt nasıl hazırlanır?
Malzemeler:
3 yemek kaşığı zerdeçal
100-150 ml su
1 çay kaşığı karabiber
Süt
Hazırlanışı
Öncelikle su, toz zerdeçal ve karabiberi karıştırın. Daha sonra yaklaşık 8 dakika kadar pişirin. Karışım macun kıvamına geleceği için bir miktar su daha ekleyebilirsiniz. Ocağın altını kapatın. Hazırladığınız bu karışımı 40 gün boyunca buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.
1 çay kaşığı macunu 1 bardak süt ile karıştırarak tüketmelisiniz. Dilerseniz altın sütünüzü bal ile tatlandırabilirsiniz.
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