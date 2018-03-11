Yaz geliyor, bilginize! Afiyetle için ayda 7 kilo verin!

Yöresel bir tat olarak, Gaziantep ve ilçelerinde sıkça kullanılan ancak son yıllarda popüler olup diyet listelerine giren menengiç, Antep fıstığı bahçelerinde Antep fıstığı ile birlikte yetişen ve birlikte hasadı yapılan bir bitkidir.
Güçlü yağ yakıcı
Nefes darlığından öksürüğe, böbrek kumlarından cinsel güce kadar birçok rahatsızlığa iyi gelen menengiç kahvesinin popüler olmasındaki en büyük etkenlerden biri de yağ yakılmasını sağlaması ve zayıflamaya yardımcı olması.
Düşük kalori, bol miktarda protein içermesi ve fosfor sayesinde metabolizmanın daha hızlı çalışmasını ve kilo vermeyi sağlayan menengiç kahvesinin tok tutma özelliği de vardır.
Menengiç kahvesi nasıl zayıflatır?
Menengiç kahvesi pek çok özelliğiyle zayıflamaya yardımcıdır çünkü:
Tok tutar
Yağ yakmayı kolaylaştırır
Metabolizmayı hızlandırır
Kasları besler
Çabuk doymayı sağlar
Sürekli yemek yeme isteğini en aza indirir.
Günde 2 fincandan fazla içmeyin
Menengiç kahvesini kullanırken, dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Menengiç kahvesi aslında bir tür fıstık olduğu için yağ oranı yüksektir, bu nedenle günde 2 fincandan fazla içilmemesi ve sütle pişirilmesi uygundur. Bir fincan menengiç kahvesi ortalama 20 kaloridir.
Menengiç kahvesi tarifi
Malzemeler
1 Türk kahvesi fincanı süt
2 tatlı kaşığı menengiç kahvesi
Hazırlanışı
Sütü cezveye alın ve menengiç kahvesini ekleyin. Ardından cezveyi ocağa alıp kısık ateşte pişirin. Bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alıp fincana boşaltın.
100 gr. menengicin yaklaşık besin değeri
594 kaloridir
20,8 gr. Protein
51,6 gr. Yağ
16,4 gr. karbonhidrat
0 kolesterol
2 gr. Lif
500 mgr. fosfor
136 mgr. kalsiyum
7,3 mgr. demir
1,020 mgr. potasyum
158 mgr. magnezyum
66 IU A vitamini
0,62 mgr. B1 vitamini
1,45 mgr. B20
4 mgr. B6 vitamini
7 mgr. C vitamini
5.2 mgr. E vitamini.
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