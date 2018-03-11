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Yaz geliyor, bilginize! Afiyetle için ayda 7 kilo verin!

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.03.2018 02:48 | Son Güncelleme

Antep fıstığının yabanisinden yapılan bir içecek olan menengiç kahvesi sağlık açısından da oldukça faydalıdır. Menengiç kahvesi ayda 7 kiloya kadar zayıflama konusunda etkendir.

Yaz geliyor, bilginize! Afiyetle için ayda 7 kilo verin!

Yöresel bir tat olarak, Gaziantep ve ilçelerinde sıkça kullanılan ancak son yıllarda popüler olup diyet listelerine giren menengiç, Antep fıstığı bahçelerinde Antep fıstığı ile birlikte yetişen ve birlikte hasadı yapılan bir bitkidir.

Güçlü yağ yakıcı

Nefes darlığından öksürüğe, böbrek kumlarından cinsel güce kadar birçok rahatsızlığa iyi gelen menengiç kahvesinin popüler olmasındaki en büyük etkenlerden biri de yağ yakılmasını sağlaması ve zayıflamaya yardımcı olması.

Düşük kalori, bol miktarda protein içermesi ve fosfor sayesinde metabolizmanın daha hızlı çalışmasını ve kilo vermeyi sağlayan menengiç kahvesinin tok tutma özelliği de vardır.

Menengiç kahvesi nasıl zayıflatır?

Menengiç kahvesi pek çok özelliğiyle zayıflamaya yardımcıdır çünkü:

Tok tutar

Yağ yakmayı kolaylaştırır

Metabolizmayı hızlandırır

Kasları besler

Çabuk doymayı sağlar

Sürekli yemek yeme isteğini en aza indirir.

Günde 2 fincandan fazla içmeyin

Menengiç kahvesini kullanırken, dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Menengiç kahvesi aslında bir tür fıstık olduğu için yağ oranı yüksektir, bu nedenle günde 2 fincandan fazla içilmemesi ve sütle pişirilmesi uygundur. Bir fincan menengiç kahvesi ortalama 20 kaloridir.

Menengiç kahvesi tarifi

Malzemeler

1 Türk kahvesi fincanı süt

2 tatlı kaşığı menengiç kahvesi

Hazırlanışı

Sütü cezveye alın ve menengiç kahvesini ekleyin. Ardından cezveyi ocağa alıp kısık ateşte pişirin. Bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alıp fincana boşaltın.

100 gr. menengicin yaklaşık besin değeri

594 kaloridir

20,8 gr. Protein

51,6 gr. Yağ

16,4 gr. karbonhidrat

0 kolesterol

2 gr. Lif

500 mgr. fosfor

136 mgr. kalsiyum

7,3 mgr. demir

1,020 mgr. potasyum

158 mgr. magnezyum

66 IU A vitamini

0,62 mgr. B1 vitamini

1,45 mgr. B20

4 mgr. B6 vitamini

7 mgr. C vitamini

5.2 mgr. E vitamini.

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Anahtar Kelimeler:
menengiç kahve

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