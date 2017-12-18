YEMEK

Yemeden önce bir kez daha düşünün!

Yemeden önce bir kez daha düşünün!

Hepimiz peynirin sütten, sosislerin etten yapıldığını biliyoruz. Ancak bazen gıda endüstrisi, hiç düşünmediğimiz malzemeleri kullanabiliyor.

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir 18 Aralık 2017

Günlük gıdalarda kullanılan sıra dışı malzemeler

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Achiote ağacının tohumları

Peynir, margarin ve diğer süt ürünlerinde sıklıkla ihtiyaç duyulan bu ağacın tohumları gıdalara renk vermek için kullanılıyor. Annatto gıda boyası olarak ilkez 16. yüzyılda Gloucester peynirine renk vermek için kullanıldı.
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Sistein

Kek, börek gibi hamur işleri yaparken bu madde kullanılır. Sistein üretmek için, organik bir bileşene ihtiyaç duyulur, bu yüzden ördek tüyleri veya insan saçı kullanılır. Böyle tatsız bir üretim yöntemine rağmen, L-sistein cilt ve saç sağlığı üzerinde iyi bir etkiye sahiptir. Radyasyondan ve yaşlanmadan korur. Madde, hamurun çabuk açılmasını ve kolay işlenmesini sağlamakta olup en çok yufkalık unlarda elastikiyet kazandırmak ve açarken yırtılmaları engellemek amacıyla kullanılmaktadır. Hamurun kalitesini ve esnekliğini artırmaktadır.
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Kolajen

Damar, kemik, deri ve diğer vücut parçalardan alınan hayvan proteinli kolajen, jelatin üretmek için kullanılır. Sadece geleneksel jöle ve marmelatın değil, aynı zamanda dondurmada (özellikle meyve dondurması ve dondurma köpüğü) bulunan bir bileşendir.
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Ananas

Ananas, proteinleri parçalayan bir enzim olan bromelain içerir. Sosis üretiminde et işleme endüstrisinde ve diğer et ürünlerinde kullanılır.
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Balık tutkalı

Balık tutkalı ya da balık kolojeni, içeceğin hafif hale getirilmesi için bira üretiminde kullanılır.
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Lateks

Günümüzde, neredeyse tüm modern çiklet sakızlarının temelleri sentetik polimerlerdir. Çoğu zaman lateks, kauçuk ürünlerinin üretiminde de kullanılır. Polimerlerin insan vücudundaki olumsuz etkisi kanıtlanmadı, ancak imalatçıların 10 dakikadan daha uzun süre sakız çiğnemelerini önermediğini unutmayın.
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Biberiye

Eski Yunanlılar baharat olarak biberiye kullandı, ancak günümüzde bu bitki gıda endüstrisinde daha fazla role sahiptir. Biberiye ile zenginleştirilmiş gıdalar, cips gibi genellikle yağ açısından zengin gıdalarda kullanılır.
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Ochineal

Ochineal, yaprak bitlerinden yapılmış kırmızı bir gıda renklendiricisidir. Marmelat, dondurma gibi gıdaların yapımında sıklıkla kullanılır.
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Kömür katranı

Sentetik kömür katranı; kan hemoglobini ile karışma ihtimali vardır; çocuklar tarafından kullanılması tavsiye edilmiyor; dondurma, puding, meyvalı veya aromalı yoğurt, pişmiş ya da pişmemiş et ürünleri, sucuk, salam, sosis, marmelat, bazı balık türleri ve içeceklerde kullanılır. Pek çok ülkede yasaktır.
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Şellak

Şellak daha çok Hindistan ve Güney Asya'da görülen Palas ağaçlarında beslenen Coccus Lacca isimli böceğin lak salgı maddesidir. Koruyucu bir örtü içinde bulunan bu sertleşmiş zamklı madde biriktirilir, ezilir, yıkanır ve kurutulur. Şellak, özellikle draje diye adlandırılan çikolata kaplı fındık, üzüm, badem, fıstık gibi ürünlerde, sakız, bonbon şeker gibi ürünlerde, elma ve mandalina gibi meyvelerin daha parlak gözükmesinde ve çeşitli ilaçlarda kullanılmaktadır. Sağlık açısından bilinen bir zararı olmasa da böcek menşeli olması sebebiyle alerjik etki meydana getirebilir.
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Altın ve gümüş

Bu değerli metaller, tatlıların ve şekerleme ürünlerinin renklendirilmesi ve görünümlerinin geliştirilmesi için gıda takviyeleri yapmak için kullanılır. Çok pahalı oldukları için, altın ve gümüş sadece birinci sınıf gıdalarda kullanılır.
Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 27 Oy
    yediklerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor,bu konuda bilgilendirme yapanlara çok teşekkürler.
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