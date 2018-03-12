Yemeği bu şekilde yemek şişmanlatıyor!

Uzmanlar hızlı yemek yiyenlerin hızlı kilo aldığını ayrıca, nörolojik hastalıklar, solum sisteminde rahatsızlıklar, kas ve iskelet sisteminde oluşan hastalıklara davetiye çıkardığını belirtiyor. Günlük hayatın koşuşturmaları arasında çoğu zaman yemek yemeye vakit bulamaz ve hızlıca atıştırıp açlığımızı bastırmaya çalışırız. Zamandan tasarruf ettiğimizi zannederek hızlıca geçiştirdiğimiz bu yemek araları aslında ne kadar sağlıksız olduğunu aklımıza bile getirmeyiz. Belki zamandan tasarruf ediyorsunuz ama sağlığınızı da kaybediyorsunuz. Yiyecekler kadar yeme tarzı da sağlığı etkiliyor BBC’nin verdiği bilgiye göre, bilim insanlarının 60 bin kişi üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre yemeğini yavaş yiyenlerin obez olma ihtimali, hızlı yiyenlere göre yüzde 42 daha az. Bu arada, yemeğin ardından çerez yiyenler ve yatmadan önceki iki saat içinde yiyecek atıştıranlar da risk altında. Her lokmayı 20 kere çiğneyin İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesinin sağlık muhabiri Kay Lay'in haberine göre 60 bin kişiyi inceleyen araştırmacılar yemeğini yavaş yiyenlerin obez olma ihtimalinin hızlı yiyenlere göre yüzde 42 daha az olduğunu buldu.

Yemeklerini ortalama bir hızda yiyenlerin obez olma ihtimali de hızlı yiyenlere göre yüzde 29 daha az. BMJ Open dergisinde yayınlanan araştırmaya göre beynin, karnın doyduğunu algılaması için vakte ihtiyacı var ve bu yüzden hızlı yiyenler doyduklarını hissedene kadar daha fazla yemiş oluyorlar. Buna karşı önerilen çözüm ise, her lokmanın en az 10, tercihen 20 kere çiğnenmesi. Aynı araştırmayı inceleyen Telegraph gazetesinin bilim editörü Sarah Knapton ise yemeğin üstüne çerez yiyenlerin ve haftada en az üç gün yatmadan iki saat önce yemek yiyenlerin de benzer bir riskle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Hızlı yemek şişmanlatıyor Hızlı yemek yeme birçoğumuzun farkında olmadan yaptığı bir beslenme şeklidir. Ancak yapılan araştırmalar göstermiştir ki, hızlı yemek yiyen kişiler yavaş ve ağır yiyenlere göre daha hızlı kilo alıyor, şişmanlıyor. Hızlı yemek şişmanlığa katkı sağlıyor, obeziteye yön veriyor. İhtimaller yüzde 84’ü buluyor Yavaş yemek yiyen kişilerle, hızlı yemek yiyen kişiler karşılaştırıldığında hızlı yemek yiyen erkeklerin şişmanlama ihtimalleri yüzde 84'ü bulurken, kadınlarda bu oran iki katına çıkabiliyor. Yemeklerini hızlı bir şekilde yemelerinin yanında tıka basa doyana kadar yemek yemeğe yatkın kişilerin şişmanlama ihtimalleri ise 3 katını buluyor. Uzmanlar, ''hızlı yemek yenince mideden tokluk sinyalleri beyne gidene kadar mide çoktan tıka basa doluyor, bu sebeple de hızlı yemek yemek şişmanlatıyor'' diyerek. besinleri yeterince çiğnememiz gerektiğini belirtiyor.

Hızlı yemek yemenin zararları Hızlı yemek yeme kişiye kilo aldırdığı için kiloya bağlı kalp hastalıkları, nörolojik hastalıklar, solum sisteminde rahatsızlıklar, kas ve iskelet sisteminde oluşan hastalıklara davetiye çıkarır. Gıdaların midede ve bağırsakta hazmedilme süreleri uzar, organlar yorulur mide ve bağırsak rahatsızlıklarına neden olur. Midenin yeterince öğütülmemiş besinleri hazmetmek için harcadığı fazla çaba mide ağrısı, gastrit veya ülser gibi rahatsızlıklara, bağırsakta ise bu besinleri atmak için sarf ettiği fazla çabadan prostat gibi hastalıklara yol açar. Hızlı yemek yeme mide kanserine de sebep olur. Yemeği küçük lokmalar şeklinde ve ağır ağır yemek, midenin sindirimi için gereken salgıları daha kolay salgılamasını sağlar Fazla yemek yendiğinde, mide hazım için daha çok enzime ihtiyaç duyar. Sağlıklı bir insanın midesi 200-250 gr. yemeğin birinci hazmını, besinlere ve kişinin hazım gücüne göre 3-4 saat içinde gerçekleştirebilir. Bu miktarda yemeği hazmetmek için kalp zorlanmadan rahatça çalışacaktır. Bunun 2 katı yemek yendiğinde, yemeğin hazmedilmesi ve fazlalıkların kısmen depolanarak, kısmen çıkartılması için, kalbin 4-6 kat daha fazla çalışması gerekir.