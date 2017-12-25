Yemeği mi yaktınız telaşlanmayın! Yanık kokusunu yok edebilirsiniz

Çok yoğundunuz veya evde tek başınızaydınız ama ocaktaki yemeğe bakmayı unuttunuz. Gelen kokuyla yemeğin yandığından haberdar oldunuz ve “eyvah” dediniz. Ama hemen telaşa kapılmayın.

Yemeğiniz yansa da mutlaka yapacak bir şey vardır. Yemeğinizi yine de kurtarabilir veya bunu yapamıyorsanız en azından yanık kokusunu pratik bir şekilde yok edebilirsiniz.

Yemeğinizi kurtarabilirsiniz

Eğer yemeğiniz daha yeni yanmaya başlamışsa, yemeğin hemen tenceresini değiştirin. Böylece yemeğinizi kurtarabilirsiniz.

Yanmış olan yemeğin tenceresini içi soğuk su dolu bir kabin veya lavabonun içine koyun. En altı daha çok yandığı için o kısımları tencerenin dibinde bırakın. Geri kalan yemeği temiz bir tencerenin içerisine taşıyın. Yemeğin salçası azalmışsa biraz daha salça, su ve yağ ekleyin ve yeniden ocağa koyup pişirin. Ancak yemeğin ocakta fazla kalmamasına dikkat edin. Bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan alın.

Yanmış yemek kokusunu gidermek için birkaç yol

Yanık kokusu yemeğin içine de geçmişse yemeğe birkaç çay kaşığı şeker ekleyin. Şeker yemekteki yanık kokusunu alır.

Yanmış yemek kokusu tüm eve, eşyalara sinen bir kokudur. Kokuyu gidermek için öncelikle tüm pencereleri açın.

Mutfaktaki yanık kokusunu gidermek için ocağın üzerine küçük bir cezve ile su koyun. Su kaynarken içine bir miktar oda parfümü damlatın. Su kaynadıkça oda parfümünün kokusu etrafa yayılacak, yanık kokusu da yavaş yavaş yok olacaktır.

Vanilyayı kavurun

Diğer bir yöntem ise küçük bir tavanın içine bir paket vanilya koyun. Kısık ateşte vanilyayı kavurun. Vanilya kavruldukça etrafa mis gibi bir koku yayılacak, yanık kokusunun yerini güzel bir koku alacaktır.

Mutfaktaki yanık kokusu mobilyalarınıza sinmişse yapmanız gereken şey ılık bir su hazırlayın. İçine biraz halı şampuanı döküp mobilyalarınızı silin. Yanık kokusundan eser kalmayacaktır.

Yanık yemeğin kokusu mutfağa daha fazla dağılmaması için tenceresi ile birlikte balkona çıkarın. Tencereyi yıkamak mümkünse hemen yıkayın. Tencerenin ıslatılması gerekiyorsa içindeki yanık yemeği çöp poşetine dökün. Kokusunun etrafa yayılmaması için ağzını sıkı bir şekilde bağlayın. Tencerenin içine biraz su koyup balkona çıkarın. Hemen pencereleri açarak ortamı havalandırın.