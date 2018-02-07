Karşınızdaki kişinin nasıl bir cinsel hayata sahip olduğunu merak ediyorsanız önce yemek yeme stiline dikkat etmelisiniz :)

Yemek yeme tarzınız cinsel yaşamınız hakkında bilgi veriyor!

1 / 8 Yemek yeme tarzınız cinsel yaşamınız hakkında bilgi veriyor! Karşınızdaki kişinin nasıl bir cinsel hayata sahip olduğunu merak ediyorsanız önce yemek yeme stiline dikkat etmelisiniz :)

2 / 8 Açlık durumu fark etmeksizin hemen sofraya oturan kişiler: Bu gibi kişiler cinselliğe düşkün olurlar. Acelecidirler ve karşısındakine genelde güven vermezler. Yani, dikkatli olmak lazım :)

3 / 8 Yemek davetini çeşitli sebeple erteleyenler: Tehlikeli tiplerdir. Deyim yerindeyse; saman altından su yürütürler... Ne kadar öz güvenli gözükseler de komplekslidirler. Cinsel hayatları da son derece karışıktır. Düzensiz ve tekil olmayan ilişkileri vardır.

4 / 8 Yemek konusunda seçici davranıp, sonrasında pişmanlık yaşayanlar: Yarattıkları fırsatları kullanırlar ve genelde bu tipleri gözü pek bir şey görmez. Cinselliğe düşkündürler.

5 / 8 Çok yavaş yemek yiyenler: Sevişmeden önce uzun bir ön hazırlık yaparlar; duş alma, parfüm sıkma, özenle kıyafet seçme gibi...

6 / 8 Yemeği hızlı yiyenler: Bu tip insanlar biraz bencildirler. Partnerlerini pek düşünmeden hareket ederler. Cinsellik onlar için yemek yeme, su içme, uyuma gibi bir temel ihtiyaçtır. Genelde işin içine sevgi katmazlar.

7 / 8 Yedikleri yemekleri sürekli eleştirenler: Yemekte olduğu gibi hayatlarının her alanında bir eleştiri vardır. Kolay kolay memnun olmazlar. Sürekli söylenti içindedirler ve bu durum partnerlerini de mutsuz eder.