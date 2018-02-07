YEMEK

Yemek yeme tarzınız cinsel yaşamınız hakkında bilgi veriyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.02.2018 17:15 | Son Güncelleme

Karşınızdaki kişinin nasıl bir cinsel hayata sahip olduğunu merak ediyorsanız önce yemek yeme stiline dikkat etmelisiniz :)

Karşınızdaki kişinin nasıl bir cinsel hayata sahip olduğunu merak ediyorsanız önce yemek yeme stiline dikkat etmelisiniz :)

Yemek yeme tarzınız cinsel yaşamınız hakkında bilgi veriyor!

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Yemek yeme tarzınız cinsel yaşamınız hakkında bilgi veriyor!

Yemek yeme tarzınız cinsel yaşamınız hakkında bilgi veriyor!
Karşınızdaki kişinin nasıl bir cinsel hayata sahip olduğunu merak ediyorsanız önce yemek yeme stiline dikkat etmelisiniz :)
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Açlık durumu fark etmeksizin hemen sofraya oturan kişiler:

Açlık durumu fark etmeksizin hemen sofraya oturan kişiler:
Bu gibi kişiler cinselliğe düşkün olurlar. Acelecidirler ve karşısındakine genelde güven vermezler. Yani, dikkatli olmak lazım :)
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Yemek davetini çeşitli sebeple erteleyenler:

Yemek davetini çeşitli sebeple erteleyenler:
Tehlikeli tiplerdir. Deyim yerindeyse; saman altından su yürütürler... Ne kadar öz güvenli gözükseler de komplekslidirler. Cinsel hayatları da son derece karışıktır. Düzensiz ve tekil olmayan ilişkileri vardır.
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Yemek konusunda seçici davranıp, sonrasında pişmanlık yaşayanlar:

Yemek konusunda seçici davranıp, sonrasında pişmanlık yaşayanlar:
Yarattıkları fırsatları kullanırlar ve genelde bu tipleri gözü pek bir şey görmez. Cinselliğe düşkündürler.
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Çok yavaş yemek yiyenler:

Çok yavaş yemek yiyenler:
Sevişmeden önce uzun bir ön hazırlık yaparlar; duş alma, parfüm sıkma, özenle kıyafet seçme gibi...
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Yemeği hızlı yiyenler:

Yemeği hızlı yiyenler:
Bu tip insanlar biraz bencildirler. Partnerlerini pek düşünmeden hareket ederler. Cinsellik onlar için yemek yeme, su içme, uyuma gibi bir temel ihtiyaçtır. Genelde işin içine sevgi katmazlar.
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Yedikleri yemekleri sürekli eleştirenler:

Yedikleri yemekleri sürekli eleştirenler:
Yemekte olduğu gibi hayatlarının her alanında bir eleştiri vardır. Kolay kolay memnun olmazlar. Sürekli söylenti içindedirler ve bu durum partnerlerini de mutsuz eder.
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Kuş sütü eksik olmayan masada tabağını yarım bırakanlar

Kuş sütü eksik olmayan masada tabağını yarım bırakanlar
Bu tipler ise kur yapmayı çok severler. Gösterişe de son derece meraklıdırlar. Ön sevişme onlar için oldukça önemlidir. Sürprizlerle dolu bir hayatları vardır. Partnerlerini mutlu etmek için ellerinden geleni yaparlar.
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Anahtar Kelimeler:
yemek cinsellik

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