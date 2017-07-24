YEMEK

Yemeklerin Baş Tacı Salçanın Küflenmemesi İçin Dikkat Etmeniz Gereken 5 Püf Noktası

Yemeklerin Baş Tacı Salçanın Küflenmemesi İçin Dikkat Etmeniz Gereken 5 Püf Noktası

Yemeklerin Baş Tacı Salçanın Küflenmemesi İçin Dikkat Etmeniz Gereken 5 Püf Noktası

Yemeklerin olmazsa olmazı salça, ne kadar kaliteli olursa olsun bir süre sonra dolapta küflenmeye başlıyor. Canınızı sıkan bur durumun harika bir çaresi var. Bu paylaşacağımız yöntemle küf konusunu ortadan kaldırmak mümkün.

Salçanızın kullanım süresini uzatmak için;

Salçayı marketten satın aldıysanız teneke kutusundan bir an önce çıkarıp cam kavanoza aktarın. Cam kavanoz içindeki salçayı kuru ortamda bekletin.

salca

Her üründe olduğu gibi salçanın da son kullanma tarihine dikkat edin. Son kullanım tarihi yaklaşmış ürünleri tercih etmeyin.

salca iki

Cam kavanoza aldığınız salçanın içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştırın. Bu yöntem ömrünü uzatacaktır.

salca uc

Salçaları ağzı açık şekilde uzun süre bekletmeyin. Oksijenle temas eden salçanın bozulma ihtimali yüksektir.

salca dortü

Salçanızın üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ dökün.

salcaaa

Son olarak salçayı saklamak için buz kalıplarını kullanabilirsiniz. Buz kalıplarına salçayı doldurun ve dondurmaya bırakın. İhtiyacınız olduğunda buzluktan çıkarıp kullanabilirsiniz.

salcaaaaa

Okuyucu Yorumları2 yorum
  • 37 Oy
    üzerine zeytinyağı dökünüz oksijenle temasını kesin mesele tamam
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  • 28 Oy
    SAYIN zeynebaysan, ÖNERİLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER AMA BUZ KALIPLARINDA BUZLUĞA KOYDUĞUNUZ SALÇA 3-4 YEMEKTE BİTER GERİSİ NE OLACAK? GEREK EV YAPIMI, GEREKSE HAZIR SALÇALAR SÖYLEDİĞİNİZ GİBİ "oksijenle temas ettiğinde (AĞZI KAPALI OLSA BİLE) küflenir/bozulur. BUNU ÖNLEMENİN TEK YOLU CAM KAVANOZLARDA MUHAFAZA ETMEK VE BELİRTTİĞİNİZ GİBİ "sıvı yağ" ÖZELLİKLE ZEYTİNYAĞI İLE ÜSTÜNÜ SIVAMAK GEREK. HER KULLANIMDA DA YENİLEMEK GEREK. AYRICA DOMATESİ/BİBERİ KAYNATILARAK YAPILAN SALÇA BU DURUMDA EN AZ 2 SENE KULLANILABİLİR.
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