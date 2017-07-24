Yemeklerin Baş Tacı Salçanın Küflenmemesi İçin Dikkat Etmeniz Gereken 5 Püf Noktası
Yemeklerin olmazsa olmazı salça, ne kadar kaliteli olursa olsun bir süre sonra dolapta küflenmeye başlıyor. Canınızı sıkan bur durumun harika bir çaresi var. Bu paylaşacağımız yöntemle küf konusunu ortadan kaldırmak mümkün.
Salçanızın kullanım süresini uzatmak için;
Salçayı marketten satın aldıysanız teneke kutusundan bir an önce çıkarıp cam kavanoza aktarın. Cam kavanoz içindeki salçayı kuru ortamda bekletin.
Her üründe olduğu gibi salçanın da son kullanma tarihine dikkat edin. Son kullanım tarihi yaklaşmış ürünleri tercih etmeyin.
Cam kavanoza aldığınız salçanın içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştırın. Bu yöntem ömrünü uzatacaktır.
Salçaları ağzı açık şekilde uzun süre bekletmeyin. Oksijenle temas eden salçanın bozulma ihtimali yüksektir.
Salçanızın üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ dökün.
Son olarak salçayı saklamak için buz kalıplarını kullanabilirsiniz. Buz kalıplarına salçayı doldurun ve dondurmaya bırakın. İhtiyacınız olduğunda buzluktan çıkarıp kullanabilirsiniz.
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